Гра престолів у кіно і в Україні. #Непроґавте

Поки фанати "Гри престолів" гадають, хто ж із героїв серіалу зрештою сяде на Залізний трон, в Україні розгортається своя власна боротьба за престол: Філарет та Епіфаній сперечаються, хто головний у ПЦУ, а Зеленський чекає, коли ж отримає довгоочікувану президентську булаву.

Нагадуємо головні новини тижня, що минає.

Віддайте булаву

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Навіть через три тижні після проведення другого туру президентських виборів дата інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського залишалася загадкою.

Пана Зеленського це відчутно дратувало: після виборів він встиг оприлюднити одразу кілька звернень, в яких звинувачував народних депутатів у затягуванні призначення його інавгурації, а Петра Порошенка взагалі порівняв з "туристом в єгипетському готелі", який "не може заспокоїтися" і "тягне рушники" - так пан Зеленський оцінив численні укази, які президент підписує в останній місяць своєї каденції.

Цього тижня дату інавгурації все ж затвердили - вона відбудеться у понеділок, 20 травня. Це пізніше, ніж хотів сам Володимир Зеленський, але раніше, ніж 1 червня, як пропонувалося в одному з законопроектів.

Дата інавгурації важлива для пана Зеленського, оскільки від неї залежить, чи матиме він бодай потенційне право для розпуску парламенту.

Розпустити Верховну Раду новообраний президент за наявності законних підстав може лише до 27 травня - зробити пізніше це забороняє Конституція.

Однією з можливих підстав для розпуску Ради може бути фактична відсутність парламентської коаліції - про її існування у Ради питали навіть через суд, але відповіді так і не отримали.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Чи спробує Володимир Зеленський розпустити Верховну раду - досі під питанням

Втім, у п'ятницю депутати підготували для новообраного президента "сюрприз": фракція "Народний фронт" оголосила про свій вихід з парламентської коаліції і припинення її діяльності з 17 травня.

Це рішення може стати для пана Зеленського проблемою, адже, за законом, після розпаду коаліції депутатам відводиться місяць на створення нової.

Але коли цей термін сплине, розпустити парламент президент вже не матиме права: в останні шість місяців повноважень Верховної ради, достроково припиняти її діяльність не можна.

Втім, у команді Володимира Зеленського вже заявили: формальний розпад коаліції нічого не змінює, адже насправді її не існує вже принаймні кілька років.

Хто головний у ПЦУ

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Ще один конфлікт, яким відзначився минулий тиждень, - суперечка між предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм та її почесним патріархом Філаретом.

Чутки про непорозуміння між ними ходили давно, але вперше їхнє протистояння вилилося у публічну площину.

На початку тижня Філарет збурив соцмережі своєю заявою про те, що УПЦ Київського патріархату, яка у грудні минулого року увійшла до складу ПЦУ, досі не ліквідована. Ба більше - навіть не виключив майбутнього розколу в новоствореній Православній церкві України.

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Головна причина суперечок - почесний патріарх нарікає, що він не має влади у новій церкві, хоча йому її нібито обіцяли перед Об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року.

Митрополит Епіфаній, своєю чергою, не відкидає заслуги Філарета у створенні автокефальної української церкви, але вважає, що заяви почесного патріарха принижують його (Епіфанія) як предстоятеля ПЦУ. Про це він розповів у інтерв'ю BBC:

Чий Залізний трон?

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Якими б запеклими не були суперечки Філарета та Епіфанія чи Володимира Зеленського та Петра Порошенка, чималу кількість людей зараз набагато більше хвилюють інші імена: від Дейнеріс Таргарієн та Джона Сноу до Тіріона Ланністера і Санси Старк.

Попереду - останній епізод "Гри престолів", "найкращого серіалу усіх часів". Вже у неділю стане зрозуміло, хто саме опиниться на Залізному троні і правитиме Вестеросом. У кого які шанси?

Але вочевидь, яким би не був фінал "Гри престолів", - незадоволених буде багато. Вже понад місяць глядачі жаліються, що останній сезон їх розчаровує, а тепер у мережі навіть з'явилася петиція із закликом повністю перезняти останні епізоди серіалу - підписалися вже понад 700 тисяч людей. Що їх не влаштовує?

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