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Можна що завгодно говорити про сюжетну лінію, але беззаперечним є те, що восьмий і останній сезон "Гри Престолів" належав жінкам Вестеросу.

Звичайно, були масштабні історії з багатьма персонажами, але, останні моменти неймовірно популярного телешоу пов'язані з його динамічним жіночим складом.

Від Дейнеріс Таргарієн до Ліанни Мормонт: жінки виходять на передній план, а чоловіки залишаються в тіні.

Все приємне колись закінчується. І перш ніж ми попрощаємося з "Грою престолів", згадаймо наскільки важливу роль зіграли в цьому серіалі саме жіночі перонажі і як вони змінили історію Вестеросу.

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Довгих років правління! ("Полум'я і кров")

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"Кожного разу, коли народжується новий Таргарієн, боги підкидають монету, і весь світ, затамувавши подих, стежить, на який бік вона впаде", - свідчить легенда.

Фанати трилогії покладали великі надії на те, що Дейнеріс Таргарієн встановить новий світовий порядок.

Однак після численних втрат і зрад події набули драматичного оберту для королеви драконів.

Вона без коливань знищила Королівську Гавань, попри відчайдушну капітуляцію міста.

Реакція глядачів на те, як Дейнеріс хаотично вбивала людей, коливалась від обурення до відвертого розчарування.

"Те, що вона зробила з цивільними, - геноцид і злочини проти людства", - написав у Twitter адвокат Лім Вей Джіт.

Ще один шанувальник стрічки сказав: "Дейнеріс була руйнівницею кайданів, я в ній розчарувався".

Копирайт изображения HELEN SLOAN/HBO Image caption Дейнеріс Таргарієн: "Спалити їх усіх"

Письменниця Мелісса Сілверстайн засмутилась через негативні метаморфози Дейнеріс: "Від самого початку вона говорила про своє бачення лідерства, про те, як вона хотіла відрізнятися від чоловіків, які були до неї. І сама ж все це перекреслила, коли впала в безумство і знищила Королівську Гавань".

Отже, Дейнеріс виграла Залізний трон. Але якою ціною?

Божевільна королева драконів розлютила багатьох, однак журналістка і шанувальниця Дейнеріс Стефані Вілсон звернула увагу на "подвійні стандарти" в шоу.

"Лідери-чоловіки, наприклад Джон Сноу і Тиріон Ланністер, страчували людей, розробляли плани, що призвели до тисяч смертей ("Битва за Вінтерфелл"). Брати Баратеон вели криваві війни за трон, - пояснила вона. - Однак, коли Дейнеріс почала діяти, її назвали божевільною, жорстокою і жадібною до влади".

Американська акторка і письменниця Мінді Калінг додала, що "зробила б те ж саме".

Але чи мають героїні постійно грати ролі рятівниць?

Акторка Емілія Кларк захистила Дейнеріс і пояснила емоційний стан її персонажа.

"Можете називати це божевіллям або іншими образливими словами, але це просто горе, це - біль", - пояснила вона.

"Гнів - це природна реакція на невдачі, розчарування, сором, образи й втрачене кохання. Вона багато страждала і не витримала".

Девід Беніофф, автор і продюсер серіалу, пояснив, що до межі божевілля Дейнеріс призвела самотність.

На думку психотерапевта Мішель Бріггс, на психічний стан героїні вплинули численні травми, загибель людей у неї на очах і втрата контролю.

"Коли ми судимо людину або називаємо її божевільною, ми повинні уважно подивитись на людей і події, які зробили її такою", - пояснила вона.

Левиця, яка ніколи не переймалася думкою юрми

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"Ти будеш королевою, доки не прийде інша: молодша і гарніша, щоб скинути тебе і відібрати все, що було дороге твоєму серцю".

Королева-лиходійка Серсея Ланністер зустріла свою молоду копію Дейнеріс Таргарієн, і моторошне пророцтво здійснилося.

"Вона відчайдушно чіпляється за владу, але її час минув", - пояснила актриса Лена Хіді.

"Серсея приречена на самотність. Вона сама зруйнувала всі зв'язки зі світом і любов у своєму житті. І до останньої хвилини, як завжди, вона не готова приймати реальність", - додає вона.

Копирайт изображения HELEN SLOAN/HBO Image caption Серсея Ланністер: "Яка б перешкода не постала на нашому шляху, ми її позбудемось"

Важко визначити вплив Серсеї на Сім Королівств. Стефані Вілсон вважає, що вона також стала жертвою системи, в якій виховувалась.

"Серсея Ланністер була обурена тим, що патріархальні закони Вестероса утримували її від справжньої влади так довго. Тому те, що вона нарешті стала королевою, було дуже важливим моментом", - розповіла пані Вілсон.

"Серсея - лиходійка до самих кісток, але на одному рівні з чоловічими персонажами серіалу. Тому заслужила звання, за яке так важко боролася. Але її безжалісність і садизм не дозволяють навіть порадіти за неї".

Леді Вінтерфелл: Та, хто вижила

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Ті, хто вижили не обов'язково є найсильнішими. Часто вони найрозумніші.

Це є найбільш правдивим щодо Санси, найстаршої дочки Старка, яка втратила наївність після того, як стала свідком жорстокої страти батька, і дізналася про трагічну смерть своєї матері та братів.

Травма, у будь-якій формі або вигляді, впливає на нас. На жаль для Санси, вона продовжувала сильно страждати від рук чоловіків.

Суперечливі сцени, що зображують домашнє насильство та її подружнє зґвалтування колишнім чоловіком Рамсі Болтоном, викликали гнів фанів. Але Санса відмовилася бути слабкою.

Вона вийшла сильнішою, і зуміла жити поза межами того, що переживали інші герої шоу.

Але її образ розпалював гарячі суперечки серед постраждалих від сексуального насильства, які стверджували, що зґвалтування не має використовуватися "як сюжетний пристрій" для розширення або визначення жіночих персонажів.

Викладачка медіа-студій з університету Ноттінгем Трент Стефані Генц зазначила, що це підкреслює сексистську логіку.

"Жінки не мають бути жертвами насильства та "зламаними", перш ніж вони можуть набути стійкості або жорсткості", - сказала вона BBC.

Американська акторка Джессіка Честейн сказала, що "переважаюча сила Санси з'явилася виключно завдяки їй і лише їй".

Але, попри те, що вона була повноцінним лідером, думки про Леді Вінтерфелл залишаються різними.

Доктор Елізабет Бітон звинувачує стереотипи чоловіків, які, на її думку, мають багато спільного з "традиційними концепціями маскулінності і жіночності"

Копирайт изображения HELEN SLOAN/HBO Image caption "Я Санса Старк з Вінтерфеллу. Це мій дім, і ви не можете мене налякати"

"Досягнення цілей Героями-чоловіками, як правило, зображується шляхом дії, і пасивність часто сприймається як слабкість", - зазначила вона.

"Санса отримала владу скоріше як та, що вижила, аніж агресор"

"Б'ється як дівчина"

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Думаєте, що тільки чоловіки тріумфують у бою? Подумайте ще раз.

Джон Сноу, можливо, завжди був представлений як герой, але в епічному, сповненому адреналіном з'ясуванні відносин між живими і мертвими, саме його маленька сестра (двоюрідна сестра) Арія Старк вбила одного з найбільших поганців саги.

"Б'ється, як дівчина? Так, будь ласка", - сказала давня шанувальниця серіалу Ейлін Нг, яка визнала, що очікувала від Джона остаточний удар.

"Після навчання бути вбивцею протягом багатьох років, дії Арії були свідченням того, наскільки сильні і віддані жінки. Вона заслужила кожну хвилину цієї перемоги".

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Можливо, на полі бою в ту ніч було більше людей, але серед них був ще один незаперечний найцінніший гравець-жінка. Глядачі дивувалися і підтримували леді Ліанну Мормонт, що поклала суперника, у п'ять разів більшого за неї: жахливого льодового зомбі-гіганта.

"Найменший воїн довів, що вона була більшим героєм, ніж дорослі чоловіки навколо неї", - написала шанувальниця на Facebook.

Блогерка Ані Бундель похвалила 16-річну англійську акторку Белу Рамсей, яка грала молодого вождя Ведмежого острова.

"Це був чудовий кастинг з боку HBO, - сказала вона. - Ліанна Мормонт перевершувала кожну сцену, і коли її час вийшов, їй нагородили фіналом як в історії про Давида та Голіафа".

Жінка-лицар з Семи королівств

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Лицарство в Семи королівствах не зовсім те, що ви думаєте.

Про жінок-лицарів практично не чути в Вестеросі, де процвітають мізогінія та патріархат.

Але Брієнна Тарт змінила правила гри в фінальному сезоні серіалу, коли вона отримала своє лицарське звання від Царевбивці Джеймі Ланністера.

"Брієнна завжди була більш гідною, ніж інші лицарі у серіалі, але її не посвячували у лицарство, тому що вона жінка. Вона завжди заслуговувала на те, щоб стати однією з них і стать не повинна бути перепоною на шляху до цього", - зазначила Стефані Вілсон.

Блогерка Хлої Кетчум описала сцену посвяти як одну з найбільш емоційних у серіалі.

"Шлях Брієнни - це завжди про лояльність та вірність самій собі і чудово було побачити її опір традиційним гендерним нормам".

Копирайт изображения Helen Sloan/HBO Image caption Брієнна Тарт до Джеймі Ланністера: "Ти добрий чоловік, тобі не треба помирати з нею"

Єдина річ, яка не була потрібна - це концентруватися на її цноті.

"Сильні жінки мають право на емоції, але творці серіалу чітко використовували її вразливість, щоб просунути змову чоловіків", - каже пані Вілсон.

Спокута Червоної жінки

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Всі люблять хороших, а як щодо лиходіїв?

Мелісандра не є антагоністом, але, безумовно, справедливо сказати, що багато фанів не люблять її.

Вона була, врешті-решт, відповідальною за спалювання живцем маленької дитини. Акторка Каріс ван Гаутен навіть отримала погрози вбивства після того, як глядачі побачили жахливий вчинок.

"По-перше, Мелісандра - це відьма, тому ви можете сказати, що вона завжди була представлена так, щоб її ненавиділи", - зауважила феміністська письменниця з Сінгапуру Вінні Йєо.

"Вона також безумовно жадала влади і робила жахливі помилки, але є ще гірші речі, які можна було робити у "Грі престолів".

Копирайт изображения HELEN SLOAN/HBO Image caption Мелісандра: "Пам'ятаєш, що ми говоримо Богу Смерті?"

Суперечлива героїня відтоді спокутувала свою провину в очах шанувальників серіалу, коли вона прийшла на допомогу Півночі.

Невдалі пророцтва Червоної жінки незабаром були забуті, коли її вогняна магія запалила дотракійські армії і дерев'яні окопи.

Її мотивуючій розмові з Арією Старк навіть приписували перемогу у великій війні.

Це не заперечує, що вона завдала багато болю. Проте іноді мінливі фани є проблемою.

Плодотворний письменник Стівен Кінг сказав, що йому сподобалися останні серії, додавши: "Існує багато негативу щодо фінальної частини, але я думаю, що це просто тому, що люди не хочуть БУДЬ-ЯКИХ фіналів. Але ви знаєте, що вони кажуть: "Все добре ..."

Поговоримо про секс

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"Гра престолів" часто ставала об'єктом критики. Починаючи з 2011 року, серіал критикували за сцени зґвалтування, сексуального насильства та об'єктивацію жінок - на тлі звинувачень, що він потурає чоловікам.

"Від роздягання тільки жінок під час секс-сцен до кадрів голих секс-робітниць, у серіалі сцени переважно знімалися через чоловічий погляд", - каже доктор Бітон.

Інші критики вважають, що проблема полягає у нестачі жінок-сценаристів у серіалі, в якого за останні вісім років була лише одна жінка-режисер.

Копирайт изображения Helen Sloan/HBO Image caption Арія Старк і Джендрі Баратеон. Як одного разу сказав покійний Роберт Баратеон: "В мене є син, в тебе є донька. Ми об'єднаємо наші династії"

Але це змінилося, коли Арія Старк отримала чергову перемогу - коли вона вирішила втратити цноту на її власних умовах. Шанувальники аплодували молодій вбивці за те, що вона демонструвала розширення можливостей жінок.

"Арія, що спить з Джендрі Баратеоном була однією з найменш агресивних секс-сцен у всій історії серіалу", - написала шанувальниця в обговоренні у Facebook. "Це показало, що для молодих жінок було нормально і природно, що вони хочуть займатися сексом".

Доктор Генц додає, що ця зустріч "не була кроком переваги і була цілковитим консенсусом". "Подальша відмова Арії від шлюбної пропозиції від Джендрі також означає її відмову бути "прирученою".

Один маленький крок для молодої вбивці, один гігантський стрибок для жінок у Вестеросі.

Малюнки Девіса Сур'я з підрозділу візуальної журналістики BBC, за участі Меюрі Мей Лін в Джакарті.