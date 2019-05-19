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"Я ані секунди не сумніваюся в таких випадках. Ми спокійно обговорюємо аборти, я пам'ятаю, як в останній раз, коли зробила його, розповіла про це моїм друзям та родичам", - говорить в інтерв'ю BBC 19-річна Пія* з Гренландії.

За останні два роки у неї було 5 абортів.

"Зазвичай ми намагаємося убезпечити себе, але іноді забуваємо. Зараз я зовсім не готова мати дитину. Я коледж закінчую в цьому році", - говорить Пія, яка живе в столиці Гренландії Нуук.

Таких історій в Гренландії багато.

За даними офіційної статистики, яка веде облік з 2013 року, щорічно в Гренландії народжується 700 дітей і робиться 800 абортів. З чим пов'язаний такий високий рівень переривань вагітності?

Копирайт изображения CHRISTIAN KLINDT SOELBECK Image caption У місті Нуук студенти називають середу "днем абортів"

"Ніякої ганьби"

Гренландія - найбільший острів у світі, але населення його невелике, лише 55 992 людини (за даними на 1 січня 2019 року).

Понад половина жінок, які вагітніють, вирішують не залишати дитину. На кожну тисячу жінок припадає в середньому 30 абортів.

Для порівняння у всій Данії на тисячу жінок - близько 12 абортів. І це при тому, що попри автономне самоврядування, Гренландія залишається де-юре територією Данії.

Серед факторів, що впливають на рішення жінки - економічні проблеми, погані житлові умови та недостатній рівень освіти. Але тільки цими причинами не пояснити, чому така ситуація склалася в країні, де є доступними засоби контрацепції.

У багатьох країнах, навіть тих, де аборти дозволені і безкоштовні, існує маса забобонів, а жінку за подібний вибір нерідко засуджують. У Гренландії ж деякі жінки взагалі не хвилюються з цього приводу; для них небажана вагітність не привід для збентеження та сорому.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гренландія має розширену автономію у складі Данії. 88% населення острову - інуїти (ескімоси)

День абортів

Чому ж в країні так багато небажаних вагітностей?

"У багатьох моїх подруг був аборт хоча б один раз в житті. Моя мама, наприклад, робила аборт три рази до того, як народилися я та мій брат. Вона про це не любить говорити", - говорить Пія.

"Студенти в Нууці в середу можуть піти в гінекологічну клініку. Середа для них - день абортів", - говорить Турі Хермансдоттір, що вивчає статистику абортів в данському університеті у Роскільде.

"Обговорення абортів в Гренландії - не табу і не привід для осуду, так само як секс до шлюбу та позапланова вагітність", - додає Хермансдоттір.

Копирайт изображения Media for Medical Image caption У Гренландії контрацептиви є безкоштовними, але багато жінок їх не використовують

Безкоштовна контрацепція

"Контрацептиви безкоштовні, їх легко отримати, але мало хто з моїх подруг їх використовує", - говорить Пія.

Стайн Броен - медсестра гінекологічного профілю, вона працює в Гренландії і багато років вивчає проблему абортів.

"Майже половина жінок, з якими я спілкувалася, були ознайомлені щодо існуючих засобів контрацепції, але більшість (85%) їх не використали або використовували неправильно".

За словами Броен, небажана вагітність може бути наслідком вживання алкоголю.

"І чоловік, і жінка просто забувають про запобігання, після того як випили".

Дія алкоголю

Хермансдоттір бачить і інші причини, через які жінки в Гренландії не користуються контрацептивами.

"По-перше, жінки можуть хотіти дитину і в такому разі не вживають запобіжних засобів. Але є жінки, чиє життя не можна назвати стабільним, в їхньому житті присутні насильство і алкоголь, і вони можуть забути прийняти протизаплідні таблетки, якщо партнер відмовляється надіти презерватив".

Копирайт изображения Sean Gallup Image caption Аборти в Гренландії дозволили у 1975 році

Жорстокість та сексуальне насильство

Жінка може зважитися на аборт, якщо її зґвалтували, або ж якщо вона не хоче виховувати дитину в родині, в якій панує хаос.

"У такому випадку аборт може бути кращим вибором, ніж діти, які нікому не потрібні і про яких нікому піклуватися", - вважає Ларс Мосгаард, дільничний лікар маленького містечка в Південній Гренландії.

Проблема насильства стоїть гостро в Гренландії, як випливає з даних Північного центру соціального забезпечення та соціальних проблем. Кожний десятий студент повідомив, що бачив, як його мати піддавалася насильству.

Діти не тільки стають свідками насильства, а й нерідко жертвами насильства.

"Третина дорослих гренландців в дитинстві пережила ту чи іншу форму жорстокого поводження", - говорить Дітте Солбек, керівник урядової програми боротьби з сексуальною наругою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гренландія - найбільш малонаселена територія в світі, щільність населення становить 0,03 людини на квадратний кілометр

Недостатні знання про контрацепцію

Контрацептиви в країні безкоштовні та легкодоступні, але ось знають про це і користуються ними далеко не всі.

"Я дізналася про "ранкову пігулку" лише місяць тому, і я не впевнена, що багато хто знає, що є така опція", - говорить Пія.

"Ми ніколи з мамою не обговорювали моє сексуальне здоров'я. Щось я дізналася в школі, але основну інформацію отримала від друзів".

Родини в Гренландії в основному уникають або відкладають на потім розмови про сексуальне здоров'я, оскільки вважають їх незграбними і непростими, показало дослідження Міжнародного журналу циркумполярного здоров'я.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Гренландії досить високий рівень споживання алкоголю

Найвищий у світі рівень самогубств

У Гренландії високий рівень самогубств - 83 суїциди на 100 тисяч осіб на рік, приблизно 50% самогубств скоює молодь.

"До суїцидів у більшості випадків більш схильні ті, хто виріс, випробувавши на собі насильство або домагання", - вважає соціолог Ларс Педерсен, який кілька років пропрацював в Гренландії.

У 1953 році Гренландія стала рівноправною частиною Королівства Данія. Данська був оголошена офіційною мовою, суспільство і економіка тоді сильно змінилися.

Інуїти або ескімоси, корінні жителі Гренландії, що складають 88% населення, повинні були знайти способи пристосуватися до сучасного суспільства, зберігаючи при цьому свою культурну спадщину.

"Гренландія перейшла від традиційного інуїтського суспільства до сучасного життя. Споживання алкоголю зросло, що призвело до насильства та сексуальних домагань. Більшість людей знають когось, хто наклав на себе руки", - говорить Педерсен.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Один з трьох дорослих гренландців був жертвою насильства

Доступні всім аборти

Дехто вважає, що Гренландія має брати плату за кожен аборт, щоб знизити їхню кількість.

Інші стверджують, що велика кількість абортів не має нічого спільного з тим фактом, що аборти безкоштовні та легкодоступні.

У Данії, де вони так само доступні, цифри набагато нижче - 12 на 1000 жінок.

Норвезька лікарка і професорка Йоганна Сандбі, яка раніше працювала в Гренландії з жінками та дітьми, які пережили насильство та жорстоке поводження, каже, що пацієнтам не потрібно платити за процедуру: "Я абсолютно проти цього. Це відкриє нерегульований ринок з дешевими та небезпечними абортами".

Копирайт изображения PAARISA Image caption Проект "Лялька" у Гренландії дає молодим людям можливість зрозуміти, як піклуватися про дитину, і спрямований на скорочення кількості небажаних вагітностей

Проект "Лялька"

Молоді люди в Гренландії починають статеве життя у 14-15 років, за статистикою у 63% 15-річних підлітків існують регулярні сексуальні відносини.

Уряд розробив проект "Лялька", аби розповісти молоді, як це народити дитину в юному віці.

За допомогою цього проекту влада Гренландії сподівається скоротити число небажаних підліткових вагітностей, зменшити рівень венеричних захворювань, а також розповісти більшій кількості людей про методи контрацепції.

В рамках проекту юнаки і дівчата отримують ляльку, яка реалістично виглядає і поводиться як жива дитина.

Їй потрібно поміняти підгузок, потримати стовпчиком для відрижки, її потрібно заспокоїти. Це спосіб розповісти школярам у віці від 13 до 18 років про обов'язки, пов'язані з народженням дитини.

"Культурні бар'єри"

Стайн Броен все ж не згодна з тим, що до абортів у Гренландії підходять легковажно.

"Для більшості жінок аборт - важке рішення. Їм потрібен час, щоб все обдумати. Якщо вони впевнені у своєму кроці, вони в основному самі впораються з можливими психологічними проблемами", - говорить вона.

"Мені не траплялися жінки, які не хвилювалися б через аборт, але мій досвід показує, що деякі жінки закриваються, щоб захистити себе, і деякі працівники охорони здоров'я можуть побачити в цьому байдужість".

Неправильні висновки часом призводять до нерозуміння, говорить Педерсен: данська хоч і є однією з офіційних мов, люди, які живуть за межами столиці, зазвичай говорять нею не так вільно.

"Багато моїх пацієнтів не говорять данською вільно, а багато співробітників лікарні не говорять місцевою мовою", - говорить Ларс Педерсен.

Але не в цьому Педерсен бачить головну проблему.

"Основна увага має приділятися боротьбі з насильством, домаганнями та алкоголізмом, через які все і відбувається", - вважає він.

*Ім'я дівчини змінено.