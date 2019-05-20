Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час інавгураційної промови Зеленський повідомив депутатам новину: він розпускає Верховну Раду.

Українські експерти кажуть, що рішення Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду викликає багато юридичних запитань. Це може призвести до політичної кризи в країні.

У своїй інавгураційній промові 20 травня новий президент заявив, що розпускає Верховну Раду. Правда на яких підставах - не сказав.

Володимир Фесенко, політолог

"У рішенні Зеленського домінує не юридична, а політична логіка", - коментує це рішення BBC News Україна Володимир Фесенко.

За його словами, зрозумілим є бажання нового президента завести швидше у парламент свою партію. Але через юридичні аспекти може бути оскарження.

І в цій ситуації, за словами пана Фесенка, ключовою буде позиція уряду. "Якщо Кабінет міністрів не визнає розпуск, то може бути політична криза і протистояння", - вважає експерт.

"І тоді буде непростий іспит для президента - як реалізувати таке рішення", - вважає він.

В цілому, політолог називає промову Володимира Зеленського "цікавою". "Вона була емоційною, примітним є те, що він робить акцент не на "я", а на "ми", - звертає увагу пан Фесенко.

Таким чином, за його словами, президент хоче заявити про спільну відповідальність, але це не спрацює.

Експерт вважає цілком імовірною датою дочасних виборів 14 липня, про що вже писали українські ЗМІ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Частина депутатів зустріла рішення Зеленського про розпуск оплесками.

Ірина Бекешкіна, соціолог

"Це, звичайно, дуже тривожно, адже не було сказано, на яких юридичних підставах розпускається парламент", - вважає Ірина Бекешкіна.

За її словами, юристи вже коментували, що такі дії матимуть сумнівний характер. І в цій ситуації можливі два варіанти розвитку подій.

За першим - Верховна Рада погоджується на розпуск і це означатиме, що "Зеленський може не зважати на закони". "Він покаже, що може робити все, що завгодно, його рейтинги зростуть", - вважає пані Бекешкіна.

За другим сценарієм - депутати не визнають рішення президента і починаються суперечки та оскарження. "І це може затягнутися", - вважає експертка.

Вона теж прогнозує, що скоріше всього, вибори призначать на липень, що з точки зору доцільності не зовсім правильно. Адже багато людей буде у відпустках.

Говорячи в цілому про інавгураційну промову Зеленського, пані Бекешкіна сказала: "Вона викликає в мене велику тривогу: так збурювати народ - це непередбачувано, це може погано закінчитися".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так слухали інавгураційну промову Зеленського Петро Порошенко та Віктор Ющенко

Юлія Тищенко, політолог

Пані Тищенко вважає, що політична криза в Україні вже існує, а указ про розпуск її лише загострить.

"Треба розуміти, що президент не може просто так взяти і розпустити Раду", - каже вона, маючи на увазі сумнівність з юридичної точки зору цього рішення.

За її словами, у разі видання цього указу, виникнуть питання щодо його легітимності. Тому депутати можуть оскаржити це рішення в Конституційному суді.

"Літо може бути гарячим", - прогнозує експертка.

Що стосується промови нового президента, то пані Тищенко вважає, що вона була орієнтована на прихильників Зеленського і "їх ці меседжі задовольнили".

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