Дали булаву: як Зеленський став президентом у фото
У понеділок, 20 травня, Україна отримала свого шостого президента. Під схвальні вигуки натовпу під Радою, оплески і часом крики у парламенті Володимир Зеленський склав присягу.
- "Я розпускаю Верховну Раду" - Зеленський став президентом
- Зеленський: спільний з Росією у нас лише кордон
До парламенту, де проходила церемонія, Володимир Зеленський йшов пішки через Маріїнський парк, вітаючись зі своїми прихильниками і роблячи з ними селфі.
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив список гостей, пристуніх у Раді. Серед них були президенти Грузії і Литви, представники США, Канади, Молдови, Білорусі, Румунії, Словаччини, Польщі, Болгарії, українські міністри, прем'єр, президенти України.
Це була перша в історії України інавгурація президента, у якій брали участь дві жінки - голова Конституційного суду Наталя Шаптала, яка привела президента до присяги, і голова ЦВК Тетяна Сліпачук, вона оголосила результати виборів.
"Дорогий народе, протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхалися. Це я відчував так серцем, це була не тільки моя робота, а моя місія. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали".
На інавгураціях президента часом трапляються якісь моменти і курйози, у яких дехто вбачає певні знаки: перед ВІктором Януковичем закрились двері, у Петра Порошенка знепритомнів солдат. У Володимира Зеленського - впало посвідчення президента.
"Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень, не було моїх портретів. Бо президент - не ікона, не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі", - сказав Володимир Зеленський.
Після Ради президент прийняв присягу військових перед Маріїнським палацом. Там відбулось офіційне прийняття для іноземних гостей з нагоди інавгурації.
...
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber.