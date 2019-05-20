Дали булаву: як Зеленський став президентом у фото

У понеділок, 20 травня, Україна отримала свого шостого президента. Під схвальні вигуки натовпу під Радою, оплески і часом крики у парламенті Володимир Зеленський склав присягу.

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Зеленському вручили офіційні символи глави держави: знак президента України, гербову печатку, булаву

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До парламенту, де проходила церемонія, Володимир Зеленський йшов пішки через Маріїнський парк, вітаючись зі своїми прихильниками і роблячи з ними селфі.

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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив список гостей, пристуніх у Раді. Серед них були президенти Грузії і Литви, представники США, Канади, Молдови, Білорусі, Румунії, Словаччини, Польщі, Болгарії, українські міністри, прем'єр, президенти України.

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Це була перша в історії України інавгурація президента, у якій брали участь дві жінки - голова Конституційного суду Наталя Шаптала, яка привела президента до присяги, і голова ЦВК Тетяна Сліпачук, вона оголосила результати виборів.

Копирайт изображения unian Image caption Зеленський тепер має булаву

"Дорогий народе, протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхалися. Це я відчував так серцем, це була не тільки моя робота, а моя місія. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали".

Копирайт изображения GENYA SAVILOV AFP Image caption Але для когось це був не найвеселіший день

На інавгураціях президента часом трапляються якісь моменти і курйози, у яких дехто вбачає певні знаки: перед ВІктором Януковичем закрились двері, у Петра Порошенка знепритомнів солдат. У Володимира Зеленського - впало посвідчення президента.

Копирайт изображения unian Image caption Посвідчення впало з подушки на землю

"Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень, не було моїх портретів. Бо президент - не ікона, не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться їм в очі", - сказав Володимир Зеленський.

Копирайт изображения GENYA SAVILOV AFP Image caption Рука на Пересопницькому євангелії і на Конституції. Так Зеленський складав присягу

Копирайт изображения GENYA SAVILOV Image caption Оголосив, що розпускає Раду, й пішов

Копирайт изображения unian Image caption Радість президента

Копирайт изображения Brendan Hoffman Getty Image caption Під Радою інавгурацію дивились на великому екрані 3 тис. людей. Аплодували, скандували "Зеленський" і кричали "Ганьба", залежно від того, кого показували у трансляції

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Все виглядало ось так. "Було весело", - сказав спікер Андрій Парубій і закрив урочисте засідання Ради

Після Ради президент прийняв присягу військових перед Маріїнським палацом. Там відбулось офіційне прийняття для іноземних гостей з нагоди інавгурації.

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Копирайт изображения Anna Marchenko TASS Image caption Тепер Зеленський - президент

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