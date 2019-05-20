"Вибори, так вибори": як парламент реагує на розпуск Ради

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Зеленський заявив, що розпускає парламент

Президент України Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що розпускає Верховну Раду.

За словами представників команди Зеленського, указ про розпуск може з'явитися вже завтра, 21 травня, а вибори можуть відбутись 14 липня 2019 року.

Найближчим часом в адміністрації президента можуть відбутись передбачені Конституцією консультації з головами фракцій про розпуск.

Опоненти пана Зеленського в парламенті наполягають, що юридичних підстав для розпуску Верховної Ради немає. Проте визнають, що зупинити дочасні вибори у судах буде практично неможливо.

Гарячими слідами ВВС News Україна поспілкувалась із членами парламенту та суддями КС й дізналась, як вони ставляться до розпуску парламенту, і чи є можливість зупинити дочасні вибори.

Три місяці різниці

Чергові вибори Верховної Ради мають відбутись 27 жовтня 2019 року, проте Володимир Зеленський вирішив провести їх на три місяці раніше.

Голова партії "Слуга народу" Іван Баканов повідомив BBC News Україна, що, імовірно, указ про розпуск з'явиться вже 21 травня. У такому разі дочасні вибори, згідно із законом, мають відбутись у неділю 14 липня.

Якщо президент Зеленський на кілька днів затягне з указом, то вибори відбудуться вже 21 липня.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вибори парламенту можуть відбутись у розпал літньої спеки та сезону відпусток

Весь цей час парламент зможе надалі працювати та ухвалювати рішення. Тож, теоретично, парламент ще може навіть змінити виборчу систему.

"Виборче законодавство навряд чи зміниться вже під час виборів і старту кампанії. Але я не виключаю, що можуть спробувати скасувати мажоритарку і запровадити чисто пропорційну систему", - заявила в коментарі ВВС News Україна заступник голови фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар.

Депутати-мажоритарники, з якими ми поспілкувались, вже починають кампанію на округах, проте до кінця не впевнені, що мажоритарну складову залишать.

Президент Зеленський під час своєї промови закликав депутатів за два місяці ухвалити новий виборчий кодекс з відкритими списками, але депутати сумніваються, що це вдасться зробити. Більше того, експерти стверджують, що чиста пропорційна система наразі більш вигідна для Зеленського.

Суттєвою відмінністю між черговими та позачерговими виборами депутатів є те, що на дочасних виборах депутати не мають подавати декларацію про майно та доходи.

Чи можна зупинити вибори?

"Чому демократія має боятись виборів? Не бачу сенсу боротись проти виборів, різниця в кілька місяців, боротись проти цього неправильно і немає сенсу", - заявив BBC News Україна голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Його політична сила буде йти на вибори і не планує оскаржувати указ президента.

Команда Зеленського неодноразово заявляла, що президент має право розпускати парламент, адже вже кілька років там фактично не існувало коаліції, і до 27 травня президент має право розпустити Раду.

Проте у фракціях "Народний фронт" та "БПП" наполягають, що такого права президент не має. Адже минулого тижня "Народний фронт" офіційно вийшов з коаліції.

І, як вказує Конституція, у депутатів є 30 днів на формування нової. І поки цей час сплине, права розпускати парламент вже не буде - в останні півроку повноважень парламенту розпускати його не можна.

Депутати, з якими ми поспілкувались, сумніваються у законності розпуску парламенту, але погоджуються, що зупинити це в судах буде практично нереально.

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"Місцем оскарження рішень президента є Верховний суд. Розгляд позову займатиме час, і, що дуже важливо, закон не дозволяє суду зупиняти дію указу президента", - розповів Мустафа Найєм.

Іван Вінник з "БПП" вказує, що Верховний суд має направити звернення до Конституційного суду на експертизу конституційності.

"А там скільки часу займе розгляд, важко сказати. Поки все розглянуть, вибори вже відбудуться. Тому країні треба готуватись до виборів", - запевнив пан Вінник.

Член команди Петра Порошенка вказує, що попри сумнівність майбутнього указу Зеленського, оскаржувати його не збирається.

На думку депутата, вибори відбудуться 14 липня, а ЦВК почне організацію виборів вже наступного дня після публікації указу про розпуск.

"Юридична чистота указу сумнівна", - вказує Вікторія Сюмар. Але додає - ми живемо в такий час, що легітимність цього рішення Зеленського підтримає більшість виборців.

Суддя Конституційного суду Сергій Сас у розмові з ВВС News Україна спрогнозував, що суд з'ясовуватиме законність підстав для розпуску, коли до нього надійде звернення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Соратники Петра Порошенка поки що не кажуть, що будуть оскаржувати розпуск парламенту

"Треба дивитись і встановлювати факти, чи було припинення коаліції і на якому матеріалі це будується. Але ми чули, що прозвучало на всю Україну. Президент переконаний, що це відповідає Конституції", - заявив суддя КС.

"Подібної ситуації в українській політиці ще не було", - додав він.

Загалом опоненти президента Зеленського все ж таки налаштовані йти на вибори і не надто вірять в успішність скасування дочасних виборів у суді. А без диктофона додають - спроби зупинити дочасні вибори тільки гратимуть на руку Зеленському, який і так оголосив своїми головними ворогами уряд і парламент.

Секретар ЦВК Наталія Бернацька також заявила журналістам, що після публікації указу президента про розпуск Ради суд вже не зможе зупинити виборчий процес.

Кошти для проведення парламентських виборів цього року також закладені в бюджеті на 2019 рік.

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