Приквел “Гри престолів”: що про нього відомо і коли чекати

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Останній епізод "Гри престолів" вийшов на екрани минулої неділі, але сумувати фанатам доведеться недовго: HBO вже анонсував зйомки приквелу "найкращого серіалу усіх часів". Ось все, що ми знаємо про нього станом на зараз.

Як він буде називатися?

Назва приквелу поки що не затверджена, але впродовж останніх місяців у соцмережах почали ширитися кілька варіантів, які нібито розглядає HBO.

Деякі ЗМІ з посиланням на людей, причетних до роботи над проектом, заявляли, що назва майбутнього приквелу - "Кривавий місяць" (Bloodmoon).

Водночас Джордж Мартін, автор всесвіту "Гри престолів", розповів, що йому найбільше подобається варіант "Довга ніч" (The Long Night), але не факт що його затвердять.

"Довга ніч" - це також назва третього епізоду останнього сезону "Гри престолів", в якому армія Короля Ночі нападає на Вінтерфелл.

Коли розгортатимуться події?

Як би він не називався, події майбутнього серіалу розгортатимуться за 5 тисяч років до тих, що описані у "Грі престолів".

Це означає, що наших улюблених персонажів, за долею яких ми спостерігали впродовж останніх восьми років, у приквелі ми не побачимо.

Є лише один виняток - Король Ночі, зіграний словацьким актором Владіміром Фурдіком.

Про що буде серіал?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джордж Мартін вважає, що найкращою назвою приквелу була б "Довга Ніч"

Як кажуть в HBO, шоу буде своєрідною хронікою подій, які відбувалися між золотою Добою героїв і "найтемнішою годиною".

"Від лячних секретів історії Вестеросу до правди про виникнення Білих ходоків та секретів Сходу - в одному ви можете бути впевнені: це не та історія, яку, як вам здається, ви знаєте", - кажуть в HBO.

Під Добою героїв маються на увазі часи, коли Діти лісу підписали мирний договір з Першими людьми, які прибули на Вестерос.

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"Найтемніша година" стосується появи Білих ходоків, яка зруйнувала мир і принесла з собою Зиму, яка тривала впродовж багатьох років.

Тож судячи з усього ми дізнаємося справжню історію Короля Ночі, а також деталі історії Старків і Ланністерів.

Події серіалу розгортатимуться у часи, коли жив Брандон Будівельник, який побудував Вінтерфелл і Стіну на півночі.

А дракони будуть?

Вибачте, але ні.

"Ви побачите абсолютно іншу епоху. Ніяких драконів, Залізного трону і Королівської гавані", - розповідав Джордж Мартін у квітні цього року.

Акторський склад вже відомий?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наомі Воттс

Ми точно знаємо, що одна з зіркових акторок, яка зіграє у серіалі, - це номінантка премії "Оскар" Наомі Воттс.

Якою буде її роль, достеменно невідомо, але прихильники припускають, що вона зіграє Ніссу-Ніссу, дружину легендарного героя Азора Ахая, який володіє знаменитим Світлозарним мечем.

Також можна очікувати на появу у приквелі британського актора Джеймі Кемпбелла Бауера, який до цього грав у фільмах "Фантастичні звірі", "Гаррі Поттер" і "Сутінки".

Коли прем'єра?

Не раніше наступного року, хоча зйомки сезону вже розпочалися у Белфасті.

Представниця HBO Кейсі Блойс розповіла виданню Hollywood Reporter, що з точною датою виходу приквелу телеканал поки не визначився.

Втім, каже вона, можна бути впевненим, що прем'єра відбудеться не раніше, аніж через рік після виходу останнього сезону "Гри престолів".

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