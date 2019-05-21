Куди піти і що робити на "Книжковому Арсеналі"

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Де зустріти Юрія Андруховича, де послухати Сергія Жадана, які книжкові новинки обрати? Тисячі книжок, десятки лекцій і зустрічей з українськими та іноземними письменниками, концерти і фільми, автограф-сесії та виставки.

З 22 травня до 26 травня у Києві пройде "Книжковий Арсенал".

З поміж всіх цих подій BBC News Україна зібрали найцікавіше - що варто побачити на "Книжковому Арсеналі".

На подвір'ї Мистецького арсеналу діятиме триповерхова бібліотека, де на кожному поверсі можна буде відпочивати, розважатися, обговорювати книжки і навіть спати.

Всередині Арсеналу відкриється виставка "Обабіч" про кордони уявного або фізичного сусідства між людьми за участі відомих фотографів. Спеціально до виставки художник Саша Курмаз створить графіті на металевій огорожі.

Як бути з сусідами?

Спеціальною програмою цьогорічного Книжкового Арсеналу є "Сусідство: відкрите питання", тема співжиття і взаємин між культурами і країнами.

"Ти маєш сусідів і обов'язково для когось - сам сусід. Людське життя не передбачає інших форм співіснування. Люди приречені одні на одних", - говорить Андрій Бондар.

У письменника, перекладача і переможця конкурсу Книги року ВВС Україна Андрія Бондаря на "Книжковому Арсеналі" буде своя кураторська програма "Хто я у розмові з сусідами", де письменники і поети дискутуватимуть і відповідатимуть на питання "Хто я?".

Долучитися до теми сусідства, щоби віднайти дієві формули співпраці, співжиття й співтворення можна під час численних зустрічей і дискусій з відомими письменниками:

дискусія "Інша Україна: якими ми себе бачимо?" за участі письменника Артема Чапая, журналісток Катерини Сєргацкової і Олесі Яремчук відбудеться 23 травня, о 16:00 у залі "Екслібрис" .

журналісток відбудеться . письменник Юрій Андрухович та інші літератори говоритимуть про "Письменників на перетині культур" 24 травня, о 16:00, у залі "Сфера" .

та інші літератори говоритимуть про "Письменників на перетині культур" . письменниця Оксана Забужко візьме участь у розмові "Між визволителями й окупантами", 25 травня 15:00, кафе Європа, а 2 6 травня об 11:00 на цій же локації відбудеться дискусія "Відкриті/закриті суспільства та їхні лідери: як цінності впливають на культуру" за участі Оксани Забужко, Зураба Аласанії і Мустафи Найєма .

візьме участь у розмові "Між визволителями й окупантами", 25 травня 15:00, кафе Європа, а на цій же локації відбудеться дискусія "Відкриті/закриті суспільства та їхні лідери: як цінності впливають на культуру" за участі . Андрій Любка, Віталій Портников, Наталя Федущак дискутуватимуть про "Містечко: разом та окремо", у залі "Фарби" 26 травня о 17:00

"Стус", Франческа" і переклади

Під час "Книжкового Арсеналу" відбудеться ряд гучних презентацій.

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Так, найпопулярніший український письменник за кордоном Андрій Курков і автор відомих історичних романів Юрій Винничук розкажуть про свій спільний роман "Іній в її очах": 25 травня, 12:00, зал "Сфера".

Андрій Курков також візьме участь у презентації книжки "Коротка історія пияцтва" про давню пристрасть людей до алкоголю разом з її автором, відомим британським письменником і блогером Марком Форсайтом: 25 травня, зал "Екслібрис" 20:00.

Головний редактор "Історичної правди", журналіст та історик Вахтанг Кіпіані презентує свою книгу "Справа Василя Стуса" про життя, ув'язнення та загибель одного з найбільш визначних українських поетів: 26 травня, 13:00, зала "Папір".

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Журналіст у минулому, а зараз працівник NASA Джордж Бату презентує продовження про смішні і серйозні пригоди його напарницю по управлінню супутниками. На книжковому ярмарку буде його книга "Франческа. Володарка офіцерського жетона": субота, 25 травня, о 17:00 зала "Сфера".

На "Книжковому Арсеналі" презентуватимуть і переклади. Ще в березні вийшла українською відома книга "Залишок дня" Кадзуо Ішіґуро, Нобелівського лауреата і володаря Букерівської премії. На українську історію про дворецького містера Стівенса, який вирушає у мандрівку, перекладала Ганна Лелів.

Про їжу і літературу, що об'єднує людей, говоритимуть під час спецпрограми Олени Брайченко, яка присвячена культурі кулінарії наших сусідів. Розмови про чеські, польські, французькі гастрономічні взаємини відбуватимуться у "Екслібрис" 22, 23 травня і 26 травня.

Появу скандального коміксу про домашнє насильство "Розквашене яблуко" обговорюватимуть 22 травня о 20:00 у залі "УВК".

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Про стереотипи довкола фемінізму дискутуватимуть під час презентації перекладу книжки "Феміністки не носять рожевого та інші вигадки".

Це збірка відвертих і зворушливих есеїв від дуже різних і відомих жінок - Кіри Найтлі, Емми Вотсон, Скарлетт Кертіс. Своїми приватними історіями про фемінізм ділитимуться Ганна Лелів, Катя Тейлор, Уляна Бойко, Джордж Бату та Володимир Єрмоленко під час "Книжкового Арсеналу": 25 травня, 15:00, зал "Пролог".

Про Україну, яку ми ще так мало знаємо, говоритимуть під час презентації книги "Ukraїner. Країна зсередини".

Ukraїner - це суспільно-культурний проект, який творять волонтери. За два роки вони відвідали всі історичні регіони України - від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії. У книзі є історії людей та місць, що надихають, зворушують і вражають, а ще фото цікавої і несподіваної України зсередини: 25 травня о 14:00, залі "Сфера".

Півсотні книжок, написаних ветеранами й волонтерами, презентуватимуть у проекті "Ветеранська література на Книжковому Арсеналі".

Рейвах на вулиці

Крім книжкових подій і виставок на "Книжковому фестивалі" будуть події музичні.

23 травня на вуличній сцені буде музично-поетичний перформанс дуету "Рейвах" і музичний перфоманс "роздІловІ. Поезія / Музика /" за участі Сергія Жадана.

О 21:00 на цій же сцені відбудеться музичний кіноперформанс, показ фільму "Дніпро в бетоні". Агітаційний фільм про Дніпро, Дніпровські пороги та новий соціалістичний побут і селище будівельників у живому музичному супроводі.

Куди піти з дітьми?

Письменницькі двобої, театралізовані читання, ігрові презентації обіцяє кураторка дитячої програми "Книжкового Арсеналу" Юлія Козловець.

Для найменших проведуть виставу "Конструктор", де мовою форми, руху, світла малечі розповідатимуть про зміну сезонів: після холодної зими настає квітуча весна.

Вистава поєднує в собі танець, пантоміму, музику, а діти є не просто глядачами, а можуть гратися з персонажами.

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Найвідоміші українські дитячі письменники з іграми проведуть презентацію книжки "Сучасні українські казки". Олег Чаклун і Сашко Дерманський, Леся Воронина, Зірка Мензатюк, Галина Ткачук, Юрій Винничук, Богдана Матіяш, Ірен Роздобудько, Катерина Штанко, Марія Морозенко, Соня Атлантова : 22 травня 17:00, зала "Фарби".

Грандіозна автограф-сесія, на яку запросили понад 50 сучасних дитячих письменників, з якими можна буде поспілкуватись, пройде 24 травня, о 15:00 на Дитячій сцені фестивалю.

"Гумористично-детективний письменницький двобій" за участі Тетяни Стус, авторка серії про допитливу дівчинку Даринку (серія "Читальня"), проти Лесі Мовчун, яка порадує шанувальників новинкою "Рожевий записник детектива Стасика" відбудеться 25 травня об 11:00 у залі "Фарби".

"Поетичний письменницький двобій" між Мар'яною Савкою з її новинкою "Родинна абетка" та Катериною Міхаліциною зі збіркою "Дмухавка та інші пухнасті вірші" пройде 24 травня,об 11:00, у залі "Фарби".

"Поетичні двобої зазвичай бувають украй несподіваними - ніколи не знаєш, із чим заримується наступне слово!", - каже кураторка дитячої програми Юлія Козловець.

Вхід на Книжковий Арсенал:

Повний квиток - 80 грн

Пільговий квиток - 40 грн

Сімейний квиток - 180 грн

Абонемент на всі дні фестивалю - 300 грн

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