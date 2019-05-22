Копирайт изображения UNIAN Image caption Прем'єр-міністр Володимир Гройсман та спікер Верховної Ради Андрій Парубій

Президент Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Ради і призначив дочасні вибори на 21 липня, а прем'єр на його вимогу заявив про відставку.

Найближчі місяці Україна може жити в умовах "розпущеного парламенту" і відправленого у відставку уряду.

У багатьох виникають застереження, як функціонуватиме Верховна Рада та чи ухвалюватиме закони, а також хто керуватиме виконавчою владою після можливої відставки уряду.

Що з Верховною Радою

В указі президента міститься таке формулювання: "припинити достроково повноваження Верховної Ради VIII скликання".

Але це не значить, що повноваження Ради одразу ж припиняються.

У 90 статті Конституції вказано, що повноваження Верховної Ради припиняються у день відкриття першого засідання парламенту нового скликання.

Тому навіть після указу президента вона і далі може працювати до обрання нової. У Конституції закладений принцип безперервності роботи органів влади.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Депутати зможуть ухвалювати рішення до присяги нового складу Ради

До прикладу, саме Рада затверджує запровадження воєнного стану. Депутати повинні мати можливість підтримати таке рішення у разі нападу іншої країни в будь-який час.

За час чинної Конституції дочасні вибори відбувались двічі.

У 2007 році Верховна Рада за кілька тижнів перед виборами навіть ухвалювала бюджет на 2008 рік.

В 2014 році, вже після указу про дочасні вибори, Рада протягом виборчої кампанії збиралась на пленарні засідання шість разів й ухвалювала десятки законів та постанов.

Хоча, звичайно, практика показує, що під час швидкої виборчої кампанії зібрати депутатів у Раді та організувати результативні голосування складно.

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко 21 травня заявила, що після указу про дочасні вибори парламент вже не має повноважень ухвалювати рішення. Проте юристи, з якими спілкувалась ВВС News Україна, заперечують таку позицію.

Так само з позицією пані Тимошенко не погодився і голова адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан.

Що з урядом

Навіть у разі відставки Володимира Гройсмана країна не залишиться без уряду.

Згідно з Конституцією, звільнити прем'єр-міністра може тільки Верховна Рада більшістю голосів. Якщо відставку пана Гройсмана не приймуть, все лишається.

Як вказують співрозмовники ВВС News Україна в оточенні прем'єра, Володимир Гройсман не налаштований працювати навіть у разі провалу відставки і може піти у тривалу відпустку.

У такому разі його обов'язки буде виконувати перший віце-прем'єр-міністр чи один із віце-прем'єрів.

Звільнення ж голови уряду, якщо так проголосує Рада, тягне за собою відставку всього Кабміну.

Проте Конституція чітко вказує, що відправлений у відставку уряд продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Гройсман не має наміру більше керувати урядом

Усі міністри навіть після рішення парламенту про відставку Гройсмана мають працювати до призначення нового складу уряду.

А це може статись у двох випадках. Перший - якщо ще в нинішній Верховній Раді депутати зможуть формально створити коаліцію. Тільки коаліція депутатських фракцій має право запропонувати президенту кандидатуру прем'єра, який керівник держави подає парламенту на затвердження.

Якщо у цьому скликанні коаліцію не створять, то нинішній уряд точно працюватиме вже до початку роботи нової Ради.

Обрана на виборах 21 липня Верховна Рада має запрацювати до кінця літа. Але це не значить, що у цей момент з посади підуть і нинішні міністри.

Спочатку у Раді має з'явитись нова коаліція, яка запропонує Зеленському кандидатуру прем'єр-міністра.

В історії України був випадок в 2006 році, коли після виборів Ради депутати чотири місяці не могли створити коаліцію. Уряд склав повноваження перед новою Радою, але ще працював весь час "коаліціади".

А хто ж замість Гройсмана?

У разі, коли відставку уряду спричинила заява про звільнення прем'єра, керівник Кабінету міністрів не буде продовжувати працювати.

У статі 15 закону про Кабмін щодо добровільної відставки прем'єр-міністра чітко вказано, що він "звільняється з посади з дня прийняття рішення про відставку на пленарному засіданні Верховної Ради".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Іванна Климпуш-Цинцадзе не виключала, що може керувати урядом у перехідний період

Закон виписаний не зовсім чітко.

Проте, як вказує відомий юрист і директор центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, у разі добровільної відставки прем'єра його повноваження продовжуватиме виконувати перший віце-прем'єр-міністр України або віце-прем'єр. Це рішення - за самим урядом.

У нашому випадку, якщо Рада звільнить Гройсмана, керувати урядом буде перший віце-прем'єр Степан Кубів чи один із шести віце-прем'єрів.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вже заявляла, що готова керувати у перехідний період.

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