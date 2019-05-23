Як в Каннах зустріли український фільм "Додому"

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На червоній доріжці перед палацом фестивалів у Каннах для фотосесії зібралась українська команда - режисер Наріман Алієв, продюсер Володимир Яценко, актор Ахтем Сеітаблаєв, звукорежисер Сергій Степанський, сценаристка - Марися Нікітюк.

Вони зняли фільм про кримських татар "Додому" і представили його на 72-му Каннському кінофестивалі.

У кримського татарина Мустафи помирає син. Батько приїжджає до Києва, куди його обидва сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати вдома, в Криму за мусульманськими традиціями.

І цю кіноісторію про кримськотатарську родину, про повернення додому, про те, як тяжкі часи об'єднують, у Каннах зустріли гучними оплесками.

"Додому "(Evge) - це маленький фільм з високим почуттям власної гідності, роуд-муві, яке протиставляє сувору традицію і відчайдушну юність, довгу пам'ять батька і впевненість сина, що життя починається з чистого аркуша", - пише у своїй рецензії про фільм журналіст і телекритик Олексій Тарасов.

"Це дуже гарний фільм. Він розповідає важливу історію у дуже красивій кінематографічній формі. Це важливо для Каннського кінофестивалю - мати молодих режисерів, які представляють майбутнє світу кіно. Я думаю, що з таким дебютом він ще не раз повернеться до Канн", - говорить Тьєррі Фремо, директор Каннського фестивалю про 26-річного режисера Нарімана Алієва у коментарі "Радіо Свобода".

Копирайт изображения facebook.com/julia.sinkevych Image caption Наріман Алієв і команда фільму "Додому" в Каннах

Для кримськотатарського режисера - це перший повнометражний фільм і він привіз його у Канни.

Стрічку Алієва для Канн відібрали для програми "Особливий погляд", другої за значимістю після основного конкурсу програма Канн. Метою цієї програми є представлення "нетипових" для основного фестивального конкурсу фільмів.

Минулого року українського режисера Сергія Лозницю назвали найкращим режисером в "Особливому погляді" у Каннах. Його художній фільм "Донбас" відкривав цю програму.

Про те, чи привезе "Додому" нагороди з Канн, дізнаємось 25 травня, коли у Палаці фестивалів роздаватимуть Золоті гілки.

"Додому" від Києва до моря

Напередодні поїздки до Канн Наріман Алієв розповів ВВС News Україна про те, чи страшно дебютувати відразу у Каннах, чому обрав для зйомок свого брата.

Копирайт изображения КАДРИ З ФІЛЬМУ EVGE ("ДОДОМУ") Image caption Фільм "Додому" розповідає про трагедію кримськотатарської родини

"Робота над цим фільмом тривала три роки. Кіно зазвичай так довго триває у виробництві, що коли все доходить до фінішної прямої, то емоції заспокоюються. Тому Каннський фестиваль - це дуже круто, це дуже приємно, але це все робилося на протязі трьох років, щоб дійти до цього", - каже пан Алієв і додає, що йому зовсім не страшно, бо вже має за плечима участь у міжнародних фестивалях.

"Ми два роки їздили по кіноринкам і два роки презентували свій проект. Навіть під час зйомок може бути відчуття, що ти частково фізично перегорів до картини, але ти не можеш зупинитися і охолонути до нього. Прем'єра в Каннах для того, щоб прийти і зрозуміти, що все це було недаремно, щоб вперше побачити свій фільм на великому екрані", - говорив режисер.

Дорослішання і щось особисте

Копирайт изображения КАДРИ З ФІЛЬМУ EVGE ("ДОДОМУ")

"Анексія Криму і війна на Донбасі - це фон, на якому розвиваються події, але в центрі сюжету - стосунки всередині родини, конфлікти поколінь", - розповів режисер -Для мене ця історія є частково особистою, тому що у мене загинув рідний брат 9 років тому. Це така посвята, як моїм батькам, так і моєму брату. Коли займаєшся кіно, то рефлексуєш, що з тобою було у житті. Це кіно про певне дорослішання, про те, як тяжкі часи об'єднують".

Зйомки від Києва до моря

Копирайт изображения КАДРИ З ФІЛЬМУ EVGE ("ДОДОМУ")

Фільм про повернення з Києва до Криму знімали 18 днів також по дорозі на південь - від аеродрому під Києвом, де облаштували умовну адмінмежу з Кримом, Миколаївської області, де знімали у Вознесенському і Троїцькому районах, і Херсонщині.

Останні сцени фільму, які по сценарію були у Криму, знімали неподалік від Криму, у селі Стрілкове на Арабатській стрілці.

У фільмі одну з головних ролей зіграв Ремзі Білялов, двоюрідний брат режисера, який пройшов кастинг, і, за словами режисера, на цю роль підійшов найкраще.

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