"Одного разу в Голлівуді": реакція на повернення Тарантіно

Копирайт изображения UNIVERSAL Image caption Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо зіграли головні ролі в новому фільмі Тарантіно

Світло, звук, камера, мотор! З'явилися перші рецензії на новий фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", прем'єра якого відбулася на Каннському кінофестивалі 22 травня.

Дев'ятий фільм режисера, що розповідає про "Фабрику мрії" 1969 року перед вбивствами банди Чарльза Менсона, отримав схвалення від кінокритиків.

Пітер Бредшоу з Guardian назвав стрічку "абсолютно скандальною, дезорієнтуючою, безвідповідальною, а також блискучою".

"Одного разу" вже порівняли з культовим фільмом 90-х "Кримінальне чтиво", прем'єра якого відбулася в Каннах 25 років тому.

Ось шість пунктів з рецензій та останнього трейлера фільму, що з'явився на тлі дебютного показу.

Пітт і Ді Капріо - нові Редфорд і Ньюман

Екранний дует двох найвідоміших акторів Голлівуду видається вдалим партнерством.

Копирайт изображения Universal/YOUTUBE Image caption Екранний дует Ді Капріо та Пітта "сповнений самоіронії"

Рік Далтон, якого грає Ді Капріо, - актор-невдаха і алкоголік. Його найкращого друга і дублера Кліффа Буна грає Бред Пітт.

Разом дует вражає "вбивчою" грою, "сповненою самоіронії та приємної хімії", пише Hollywood Reporter.

"Важко не згадати енергетику попереднього найкращого дуету з фільму Тарантіно - Джона Траволти та Семюеля Л. Джексона у "Кримінальному чтиві", - додає Time Out.

Пол Ньюман і Роберт Редфорд разом знялися у двох класичних фільмах, "Афера " та "Буч Кессіді і Санденс Кід", тож можливо, слід очікувати римейку одного з них?

Голлівуд грає самого себе

Оскільки фільм є "яскравим деталізованим ностальгічним колажем", що віддає шану втраченій ері Голлівуду, на екранах чимало кінозірок.

Рафаль Заверуха грає режисера Романа Поланські, а Марго Роббі - його дружину Шерон Тейт за кілька місяців до її трагічної загибелі від рук секти Менсона.

Копирайт изображения @MARGOTROBBIE/GETTY IMAGES Image caption Марго Роббі позує в ролі Шерон Тейт, яка зображена на фото справа у 1967 році

На екрані також втілені:

Стів Макквін (Деміен Льюїс)

Берт Рейнолдс (який став прообразом для вигаданого героя Далтона, якого грає Ді Капріо, як повідомляє Variety)

Чарльз Менсон (Джеймс Марсден і Деймон Геррімен)

Член секти Менсона (Лена Данхем)

Брюс Лі (Майк Мо)

Мама Касс (Рейчел Редліф)

Лінетт Фромм, послідовниця Чарльза Менсона, яка пізніше намагалася вбити президента США Джеральда Форда (Дакота Феннінг)

Вбивства Менсона - лише частина історії

До виходу фільму говорили про те, що сюжет обертатиметься навколо того, який жахливий вплив мав лідер секти Чарльз Менсон на Голлівуд.

У 1969 році його послідовники, яких називали "сім'я", вбили дев'ятьох людей. Серед них була вагітна Шерон Тейт, яка загинула, коли її чоловік Роман Поланські був на зйомках за кордоном.

Одна з молодих послідовниць Менсона Сюзан Аткінс заколола актрису ножем, а на дверях будинку написала кров'ю слово "Свиня".

Вбивства шокували кіноіндустрію США і вважаються кривавим кінцем епохи покоління вільного кохання 60-х.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американська актриса Шерон Тейт була на дев'ятому місяці вагітності, коли її вбили

"Одного разу в Голлівуді" відкидає таку ідею "скандальним ударом у відповідь", пише Evening Standard. Натомість фільм починається за півроку до вбивств, досліджуючи "Фабрику мрій" в ту коротку мить після того, як блискіт вже потьмянів, але тінь ще не накрила", - пише Sight and Sound.

Але не можна сказати, що Менсона тут мало. Одна з його пісень лунає в саундтреку, а вбивства виступають "шокуючим" фіналом, пише Telegraph. Однак кровопролиття тут точно не головне.

Як саме це показується на екрані, залишається загадкою (Тарантіно надіслав листа з проханням до критиків, благаючи їх не розкривати його підхід), але згідно з IndieWire, до трагедії фільм підійшов делікатно.

"Там є навіть монолог одного з вбивць банди Менсона про фетишизацію вбивства та насильства в шоубізнесі, й це виглядає так, нібито Тарантіно перетворює своїх найконсервативніших критиків на найбільших посміховиськ", - пише видання.

Ді Капріо спалює нацистів у вогні

У трейлері герої Ді Капріо Далтон спалює нацистів на знімальному майданчику, начебто згадуючи про роки своєї слави.

Копирайт изображения Universal/Youtube Image caption Ді Капріо грає актора, який раніше виконував незвичайні ролі

Це зухвала відсилка до фільму Тарантіно "Безславні виродки" 2009 року і типова для Тарантіно любов до надмірного перегравання насильства.

Розмаїтість досі проблематична

Коли вперше оголосили акторський склад фільму, багато подиву викликало те, що всі головні актори - білі.

Звісно, відтоді додавання Мо в ролі Лі дещо додало расової розмаїтості, але трейлер залишається майже виключно з білими акторами.

Майже буквальне відбілювання викликало жваве обговорювання в соцмережах, особливо зважаючи на те, як раніше Тарантіно підтримував темношкірих акторів у 90-х роках, задовго до протестів про "занадто білий Оскар".

"Дуже радий виходу "Одного разу в Голлівуді", але чи можемо ми поговорити про те, що в акторському складі так переважають білі чоловіки? Нібито він ігнорує те, що це все відбувалося після розквіту руху за громадянські права у 60-х", - зазначав один з користувачів Twitter.

Режисер також стикався з критикою щодо вільного використання нецензурного слова на літеру "н" у своїх сценаріях в минулому, але на його захист встали його актори Семюель Л. Джексон і Джеймі Фокс, стверджуючи, що це просто відображає реальну розмовну мову героїв, про яких йдеться.

Тарантіно досі зачаровують стопи

Прихильники творчості Тарантіно, які уважно спостерігають за його творчістю впродовж останніх трьох десятиріч, помітили, що в його фільмах особливе місце займають стопи.

Згадайте сцену, в якій Наречена рухає великими пальцями ніг у "Вбити Білла" або як у "Безславних виродках" Ганс Ланда перевіряє, чи підходить черевик, який знайшли на місці перестрілки, актрисі Бріджит фон Гаммерсмарк, і камера з любов'ю ковзає по її оголеній ступні.

Очевидний фут-фетиш? Жарт для своїх? Точна причина появи стоп на екрані залишається неясною.

Але точно одне - в "Одного разу в Голлівуді" багато голих ступней.

Копирайт изображения Universal/Youtube Image caption Голі стопи можна побачити в останньому трейлері фільм

"У разі, якщо ви забули дивакуватість Тарантіно щодо жіночих стоп, цей фільм добряче про це нагадає", попереджає Hollywood Reporter.

Або, як зазначає Sight and Sound, це неприкрита хвала кіноіндустрії, яку він обожнює.

"Одного разу в Голлівуді" виходить на екрани в Україні 8 серпня 2019 року.

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