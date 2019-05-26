Невже ми розлюбили безпечний секс?

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Чому нинішні молоді люди часто зневажають презервативи? Причин багато: від проблем з ерекцією до недоліків шкільної програми статевого виховання.

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24-річна Гейлі нещодавно розірвала стосунки з хлопцем і, користуючись свободою, вирушила у бар. Там вона зустріла Аарона, якого знала ще зі школи, але багато років не бачила - він служив у армії.

Вже незабаром вони балакали так невимушено, ніби часу просто не існувало. Гейлі саме треба було розвіятися, тож зустріч зі старим приятелем виявилася дуже доречною. Вони розповідали одне одному про своє життя, і в розмові поступово задзвеніли нотки флірту. Врешті-решт вони пішли додому разом.

"Напевно, це було недостатньо зрілим рішенням з мого боку, та я знала цього хлопця зі школи, - розповідає мені Гейлі. - Ми добряче випили, а оскільки це була не зовсім нова для мене людина, я подумала: можна і без презерватива. Насправді не можна було - невдовзі у мене з'явилися ознаки хламідіозу".

Коли діагноз підтвердився, Гейлі дуже корила себе, що не підняла зі своїм партнером тему захисту.

"Я була дуже зла на себе, - згадує вона. - Ну й дурепа, думала я. Хіба можна довіряти людям? Коли ти вже виростеш?". Та злість обернулася бентегою, коли вона дізналася від спільного друга, що Аарон скаржився на свою хворобу ще до їхньої зустрічі. "Тобто, він знав про це і все одно займався сексом без захисту!" - обурюється вона.

Поки Гейлі не зустріла свого нинішнього постійного партнера, деякий час вона легко вступала в сексуальні стосунки без зобов'язань. Вона приймала оральні контрацептиви, але майже ніколи не наполягала на використанні презервативів: частково тому, що це не дуже зручно з фізичної точки зору, але більше через те, що їй було некомфортно про це говорити.

"Я хибно думала, що можна й обійтись - а то ще подумають, що я зануда, - каже вона. - Насправді я завжди хвилювалася про ЗПСШ, але не вистачало впевненості про це заявляти. Я мала в голові дурну установку, що мушу догоджати чоловікам".

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Хламідіоз, який може спричинити безпліддя, якщо його вчасно не вилікувати, допоміг Гейлі отямитись. "Я нарешті зрозуміла, що секс без презерватива можливий лише при високому рівні довіри до людини. На нього не можна легковажно погоджуватись".

Попри те, що в школі ми проходимо кілька занять зі статевого виховання - і, мабуть, найбільше запам'ятовуємо вправу з надягання кондома на банан - Гейлі далеко не єдина, хто нехтує безпекою у сексі.

В опитуванні, проведеному аналітичною компанією YouGov і Службою охорони здоров'я Англії, майже половина респондентів віком від 16 до 24 років зізналися, що їм траплялося займатися сексом із новим партнером без презерватива.

Згідно з тим самим опитуванням, 10% сексуально активних молодих людей не користувалися презервативом взагалі ніколи.

Ще 10-15 років тому ситуація була дещо іншою. У 2003 році понад 43% чоловіків віком від 16 до 24 років, які мали секс у попередні чотири тижні, сказали, що щоразу користувалися презервативом. У найсвіжішому опитуванні цей показник впав до 36%.

У США рівень використання презервативів серед сексуально активних старшокласників за десять років (з 2007 по 2017 рік) впав з 62% до 54% , свідчать дані Центрів контролю та профілактики захворювань.

Водночас сильно поширились деякі захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ).

За даними Служби охорони здоров'я Англії, таке захворювання діагностують у когось з молодих англійців кожні чотири хвилини.

Дослідження цієї Служби також вказує на те, що ризик заразитися ЗПСШ є найвищим у віковій групі від 16 до 24 років. Понад 50% зареєстрованих випадків гонореї та хламідіозу фіквсувалися саме у цій групі, підтверджують дані Національної служби охорони здоров'я (NHS) за 2016 рік.

Цього й минулого року у Великій Британії також зареєстровані випадки супергонореї - штаму гонореї, який не відступає перед антибіотиками, стандартними для лікування цієї хвороби.

Більшає і кількість хворих на сифіліс - ця тенденція спостерігається в Англії вже впродовж десяти років. Зокрема, у 2017 році випадків захворювання на сифіліс стало на 20% більше порівняно з 2016 роком.

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Хоча випадків хламідіозу зареєстровано на 2% менше, працівники сфери сексуального здоров'я припускають, що це сталося лише тому, що уряд скоротив фінансування цієї сфери і менше людей тепер звертаються до лікаря. Уряд виправдовує зміни тим, що методи домашньої діагностики стали широкодоступними.

У спробі знизити рівень ЗПСШ Служба охорони здоров'я Англії наприкінці 2017 року запустила кампанію, щоб мотивувати молодь 16-24 років користуватися презервативами і регулярно здавати аналізи на статеві інфекції.

Для цього вони запросили зірку реаліті-шоу Сема Томпсона. Уряд також запровадив програму, що дозволяє молодим людям безкоштовно отримувати презервативи у місцевих аптеках.

Отже, якщо презервативи доступні усім і якщо вони єдині захищають від більшості ЗПСШ - чому ж ми всі ними не користуємось?

Одна з можливих причин немилості до презервативів - дедалі більша популярність інших видів контрацепції.

Відділ сексуального здоров'я NHS повідомляє про стрімке збільшення попиту на контрацептиви тривалої дії, такі як імплантати, ін'єкції та внутрішньоматкові спіралі. З ними не треба постійно переживати, чи не вичерпалися у нас запаси і чи правильно ми надягли їх у темряві.

З-поміж клієнток, які зверталися до лікарів мережі NHS з питань запобігання вагітності, кількість прихильниць контрацептивів тривалої дії за останнє десятиліття зросла з 23% до 41%.

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Тим часом, скромний презерватив не зазнавав суттєвих зовнішніх змін з 1950-х. Історикам достеменно не відомо, коли його винайшли, але відомо, що у середньовіччі презервативи робили з кишок тварин. Лише у середині ХІХ століття для цього уперше використали гуму.

Спочатку вони прикривали лише голівку пеніса - і лише через десять років набули повної довжини. Перші моделі з латексу - тоншого і приємнішого матеріалу, ніж гума - з'явилися на початку ХХ століття.

Сьогодні презервативи випускають з різним рельєфом і смаками (які, зізнаймося чесно, не надто гармоніюють з присмаком гуми). Є навіть такі моделі, що світяться у темряві. Не забуваймо про жіночі презервативи (які були запущені у виробництво у 1992 році, але так і не набули популярності), а також про оральні - так, і таке буває.

Та окрім цих варіацій, презервативи лишаються майже незмінними з 1957 року, коли їх стали змащувати лубрикантом. Чому ж тоді зараз вони втрачають нашу прихильність?

"Коли моє статеве життя тільки починалося, у світі був пік поширення ВІЛ", - 27-річний гомосексуал Семюел* пригадує страх перед цим вірусом і стигматизацію його носіїв десять років тому.

"Старші люди залякували нас тим, що всі ми помремо від СНІДу. Тому я значно сумлінніше ставився до того, щоби використовувати презервативи".

Останніми роками преса набагато менше говорить про небезпеку ВІЛ. Крім того, зауважує Семюел, зараз доступна передекспозиційна профілактика (ПрЕП) - пігулки, що запобігають зараження ВІЛ, а також антиретровірусні препарати, що зводять до нуля прояви цього вірусу й шанси його передати. Нові випадки ВІЛ реєструються рідше, ніж будь-коли у новому тисячолітті.

Дослідження, проведене серед австралійських чоловіків віком понад 16 років і гомосексуальної орієнтації, підтвердило зворотний зв'язок між прийомом ПрЕП і використанням презервативів: чим більше поширюється ПрЕП, тим менше чоловіків постійно користуються цим захисним засобом (46% у 2013 році і лише 31% у 2017).

"Втім, говорити про довготривалі наслідки вжитку ПрЕП поки зарано", - заявив керівник цього дослідження професор Мартін Голт в інтерв'ю у Guardian.

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Наразі британська Служба охорони здоров'я проводить тестування ПрЕП у Шотландії й окремих районах Англії та Уельса, забезпечуючи охочих відповідними препаратами. Їх також можна легально придбати у приватних онлайн-магазинах.

"Інші ЗПСШ видаються не такими страшними, як ВІЛ, чи принаймні їх можна вилікувати антибіотиками, - каже Семюел. - Якщо у мене трапляється секс з малознайомою людиною або поліамурні стосунки, я стараюся пам'ятати про презерватив, але нерідко віддаюся емоціям і забуваю. А коли згадую, то, звісно, шкодую".

Але недбалість може й розхолоджувати потенційних партнерів. Згідно з одним американським дослідженням, ризик небажаної вагітності і ЗПСШ можуть негативно впливати на збудження, особливо у жінок.

З цим погоджується 24-річна Лора*. Вона завжди користувалася презервативами, допоки її приятель, з яким вона на той час зустрічалася відносно недовго, у критичний момент не розвів руками - запаси кінчились. Як наслідок, вона підчепила папіломавірусну генітальну інфекцію. Відтоді вона завжди наполягає на презервативі під час сексу з новим або не постійним партнером.

"Інакше можна мати купу неприємностей, і думка про це псує задоволення, - каже вона. - Презерватив завжди приносить полегшення - я почуваюся у безпеці. Якщо якийсь чоловік відмовляється його вдягти, я не можу бути впевнена в його добрих намірах - отже, таких людей я відсіюю".

Втім, інших, навпаки, бентежить необхідність вдягати презерватив - тривога часом призводить до проблем з ерекцією. За вісім років сексуального житті 26-річний Джош користувався презервативом лише раз. Його нелюбов до цього засобу з'явилася ще у перших його стосунках, через кілька місяців після їхнього початку.

"Ми вирішили спробувати, але в мене зникла ерекція - гадаю, через нерви, - розповідає він. - Після такого провалу ми більше не пробували за весь рік, поки не розійшлися". Він визнає, що прямою причиною невдачі була його тривога.

Сінтія Ґрем, фахівець з питань сексуального і репродуктивного здоров'я з Університету Саутгемптону, пояснює, що не один Джош легко втрачає ерекцію, користуючись презервативом.

Це явище отримало назву "кондом-асоційовані еректильні проблеми" (КАЕП) і нерідко трапляється як серед молодших, так і серед старших чоловіків. Вони хвилюються через те, що кондом може виявитися завеликим або замалим, чи з будь-якої іншої психологічної причини, що заважає зосередитися на сексі.

Спільне дослідження американських і британських науковців у 2015 році показало, що майже 62% з 479 респондентів (гетеросексуальних чоловіків віком віл 18 до 42 років відчували КАЕП під час надягання презерватива, статевого акту або того й іншого.

Втім, тривога про те, що презерватив негативно вплине на ерекцію, може бути й самонавіюванням, додає професор Ґрем.

"Один з поширених міфів щодо чоловічої сексуальності - що в чоловіка завжди має бути залізна й незмінна ерекція, - пояснює вона. - Якщо під час надягання презерватива вона дещо спадає, це ще не значить, що вона не повернеться".

Щоб мінімізувати втрату ерекції, варто пошукати презервативи, найзручніші особисто для вас, радить пані Ґрем. "Спитайте у тих, хто приймає протизаплідні пігулки - жінки мають з ними масу проблем, але методом спроб і помилок шукають найкращі. Те саме стосується і презервативів", - каже вона і додає що під час своїх досліджень завжди дивується величезній кількості людей, які гадки не мають про різні розміри й текстури презервативів.

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Деякі жінки також скаржаться на подразнення, розповідає наша експертка. Здебільшого це від того, що кондоми "пересихають", а значить, додаткова лубрикація вирішить цю проблему.

Ще одна скарга, яку професор Ґрем регулярно чує як від чоловіків, так і від жінок, - те, що презервативи зменшують чутливість і, відповідно, задоволення від сексу. "Це також можна пов'язати з тим, що люди не пробують різні моделі. Але крім того грає роль індивідуальний фактор - дехто зовсім не відчуває такої проблеми, а для когось вона критична".

Гейлі додає, що навіть у 2019 році купівля презервативів може сприйматися як щось ганебне, особливо коли їх купують жінки.

"Гадаю, чоловікам набагато простіше зайти у крамничку й купити пачку презервативів. Якщо ж це робить жінка, її засуджують як особу легкої поведінки, - каже вона. - Я працювала продавчинею і помічала, що жінки купують презервативи вкрай рідко. Для цього потрібна непохитна впевненість у собі, навіть коли ти маєш бажання контролювати ситуацію".

Це почуття сорому та стигми у жінок часом надзвичайно загострене.

За словами професора Ґрем, дехто хвилюється, що "може втратити партнера", якщо не погодиться на секс без презерватива.

"Окремі жінки особливо до цього схильні, - каже вона. - Це зазвичай ті, хто не надто впевнений у собі чи незадоволений своїм тілом. Вони думають, що "хороший секс" для партнера несумісний з розмовами про захист".

За словами Сесілі Марстон, професора охорони здоров'я Лондонської школи гігієни та тропічної медицини, багато хто побоюється видатись зухвалим, дістаючи з кишені презерватив.

"Коли ви пред'являєте презерватив чи питаєте про його наявність, ви фактично сповіщаєте, що плануєте дійти до статевого акту, - пояснює вона. - Не всім зручно наперед це обговорювати, і тому люди просто уникають такої розмови".

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Партнери також можуть покладатися на інші контрацептиви, особливо коли їх хвилює насамперед запобігання вагітності. Дані досліджень професора Ґрем "незмінно показують", що партнери схильні переходити до інших форм контрацепції, щойно їхні стосунки стабілізуються й набувають статусу "постійних".

Отже, чи можна щось зробити, щоби знову схилити народну симпатію до презервативів?

Одну можливу відповідь пропонує американська підприємниця Стейсі Чін. Її компанія розробляє кондоми з властивістю самозмащення, отримавши на це грант Національного інституту здоров'я (США). Розробка спрямована на те, щоби секс був безпечний, а задоволення при цьому не зменшувалось.

Такий кондом лишатиметься лубрикованим протягом щонайменше 1000 фрикцій, а отже, партнери не шукатимуть інших способів підвищити свій комфорт. Наразі новий продукт проходить тестування, але виробник сподівається невдовзі подати заяву на його схвалення в Управління продовольства і медикаментів США.

Компанія Стейсі сформувалася на базі дослідницької групи з Бостонського університету, що висунули свій проект на конкурс "презервативів нового покоління", оголошений Фондом Білла і Мелінди Гейтс у 2013 році.

Фонд виділив понад мільйон доларів на дослідження у цій сфері. Втім, розробка подібного продукту і отримання медичних дозволів - справа тривала і надзвичайно дорога.

Серед новинок, уже доступних на ринку, можна виділити кондоми виробництва однієї шведської фірми, що спеціалізується на секс-іграшках. Ці кондоми зроблено з тонкого латексу з рельєфними шестикутниками. Рельєф робить матеріал міцнішим і менш слизьким, а також краще передає тепло тіла. Однак ці презервативи не надійшли в широкий продаж, хоча їх можна замовити в інтернеті.

Згадані проекти видозмінюють сам виріб, тоді як британець Майк Гор вирішив удосконалити спосіб його надягання. Його модель кондомів упакована в пакетики з петелькою - щоб легше було відкривати - і має аплікатор, що дозволяє вдягнути виріб, не торкаючись руками ні його, ні пеніса. Можна не хвилюватися, що випадково надінеш кондом навиворіт або - ще гірше - пошкодиш його, розриваючи пакетик зубами.

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За його власним поясненням, пан Гор прагнув урахувати обставини, за яких надягається презерватив. Це часто буває тоді, коли люди думають про інше, можливо, перебуваючи під впливом "алкоголю чи навіть наркотиків". Не до таких ситуацій готували нас шкільні уроки. Найкраще рішення, вважає Майк, - це презерватив, який справді легко надягти, навіть без попереднього досвіду чи у повній темряві.

Цілком можливо, що за 10-20 років презервативи матимуть інший вигляд та інакше вдягатимуться - та цих моделей ще і близько немає у продажу в пересічних аптеках. Що ж можна зробити вже сьогодні, аби змінити ставлення людей до безпечного сексу?

Сексуальна просвіта має вчити нас спілкуватися на тему сексу та дбати про власне статеве здоров'я - на жаль, теперішнім шкільним урокам властивий інший, застарілий підхід.

"В учбовій літературі 1980-х і 1990-х все висвітлюється надто механічно, нібито йдеться про поршні і вихлопні труби - і вчителі досі викладають ці теми так", - каже Марк МакКормак, професор соціології з Університету Рогемптону.

У межах незалежного дослідження, виконаного Дюргемським університетом на замовлення компанії-виробника презервативів, пан МакКормак докладно опитав 30 молодих людей на тему сексу і контрацепції.

Багато хто казав, що шкільні уроки сексуального виховання були надто примітивні й майже нічому не вчили, окрім горезвісного надягання презервативів - і навіть цю вправу часто проводили набагато пізніше, ніж учні отримували свій перший сексуальний досвід.

Респонденти також жалілися, що уроки сексуального виховання оминали увагою емоції і не давали інформації про інші види стосунків, окрім гетеросексуальних.

Професор МакКормак підтримує державну ініціативу із запровадження обов'язкового шкільного курсу "Секс і стосунки", що має стартувати у всіх школах Великої Британії з вересня наступного року.

Він додає, що метою сексуального виховання не має бути лише "запобігання неприємностям" - необхідно також говорити про задоволення, про стосунки, про вплив інтернету. "Якщо ви просто говоритимете "користуйтесь презервативами", не вникаючи у життя і досвід молодого покоління, ваші слова не матимуть ваги".

"По-моєму, шкільні уроки не доносять тієї думки, що про секс не соромно говорити, - каже Гейлі. - Вони лише намагаються залякати учнів жахливими хворобами". А якщо підлітки соромляться говорити про секс, у майбутньому вони навряд чи матимуть сміливість наполягти на презервативі, додає вона.

Якщо разом із технікою надягання кондому підлітків не вчать, як говорити одне з одним про безпечний секс без зайвої сором'язливості та зніяковіння, їм ніби показують лише першу сторінку підручника, а потім забирають його з рук.

Якщо новий удосконалений курс "Секс і стосунки" являтиме учням повнішу картину, а невдовзі з'явиться і широкий доступ до "презервативів майбутнього", то років через десять ставлення до безпечного сексу може докорінно змінитися.

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