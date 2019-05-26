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Буває так, що в часи смутку або поганого настрою, вам здається, що почуватися краще допоможе старий добрий дитячий мультфільм?

Як часто в таких випадках ви переглядаєте фільми Disney?

Важко перевершити це почуття комфорту, розчинення в іншому світі та повернення в минуле.

І, здається, у цьому студія Disney дуже вправна.

Але чи не базується така продукція на експлуатації ностальгії?

Цілком можливо, що так, кажуть психологи.

Сильні емоції

Копирайт изображения Alamy/Disney Image caption Так виглядала відома сцена в оригінальному мультфільмі "Король Лев"

"Людям подобається ностальгувати", - каже викладач психології і експерт з ностальгії з Королівського коледжу Лондона Вейнанд ван Тілбург.

Це може бути сильна емоція, до якої люди звертаються у важкі часи, вважає він.

"Відчуття зв'язку між минулим "я" і теперішнім "я" - те, що люди вважають дуже значним у своєму житті", - каже ван Тілбург.

Ці ностальгічні спогади відновлюють райдужну картину минулого, що змушує людей почуватися краще, розповідає фахівець.

Копирайт изображения Disney Image caption Римейк "Дамбо" провалився в прокаті

Березневий римейк мультфільму про слоненя Дамбо став четвертим римейком Disney за останні чотири роки - після "Попелюшки", "Книги джунглів" та "Красуні та чудовиська".

І це лише початок: "Аладдін" став другим римейком цього року, а влітку виходить "Король Лев".

"Треба щось свіженьке"

"У багатьох є потяг до минулого", - розповів BBC 22-річний відеоблогер YouTube каналу з оглядами фільмів NitPix Семюел Джонс.

"Більшість фільмів, які зараз виходять, - сиквели або римейки. Це такий спосіб втекти від реального світу".

Копирайт изображения Disney Image caption "Аладдін" став другим римейком цього року після "Дамбо"

На думку Семюела, ностальгічним відчуттям сприяє технологічний розвиток.

Він вважає, що інтернет та соціальні мережі мали на меті зруйнувати кордони в суспільстві і зробити нас всіх ближчими один до одного.

Натомість "ми зрозуміли, що це не дуже допомогло нам стати ближчими. Гадаю, це дуже дезорієнтує".

Тож люди намагаються "вхопитися за те, що вони добре знають".

Одне з найпопулярніших відео на каналі NitPix - ролик "Чи померла Pixar", який переглянули більш ніж мільйон разів.

Це жорстка критика, що стверджує нібито сиквели студії Pixar - просто бліді тіні оригіналів.

Копирайт изображения Disney/Pixar Image caption Анімаційна студія Pixar, що створила "Історію іграшок", є частиною Disney

"Вас неначе питають: а пам'ятаєте таке?" - зазначає співзасновник NitPix 21-річний Макс Бардслі.

Він додає: "Головне, що зробило їх цікавими або такими, що запам'ятовуються - перероблені деталі оригіналів".

Копирайт изображения Nitpix Image caption Семюел (зліва) і Макс ведуть YouTube-канал під назвою Nitpix

Семюел і Макс продовжили критикувати Pixar у наступному відео, під назвою "Чому "Суперсімейка-2" - поганий сиквел".

"Якщо ви збираєтеся зробити продовження, вам слід дати нам щось свіже", - вважає Бардслі.

Але сиквелів серед релізів Pixar все більше.

Студія, що є частиною Disney, випустила одне продовження серед своїх перших десяти фільмів - "Історію іграшок-2".

З останніх десяти фільмів шість були продовженням. А цього літа виходить "Історія іграшок-4".

Безпечне дитинство

Людей, які тягнуться за ностальгічним досвідом, можна зустріти далеко за межами кінотеатрів.

22-річна Емілі Талбут працювала в парку розваг Disney у штаті Флорида протягом двох років, поки навчалася в університеті.

Вона описує свою роботу там, як необхідність весь день змушувати людей усміхатися і створювати гостинну та дружню атмосферу.

За словами Емілі, окрім величезної кількості відвідувачів з маленькими дітьми, було також багато дорослих, які приходили без дітей, на побачення, на парубочі вечірки та дівич-вечори.

"Багато з відвідувачів залишають своїх дітей вдома, оскільки діти не настільки зацікавлені [в атракціонах з героями Disney], як вони", - розповіла дівчина BBC Radio 1.

Копирайт изображения Emily Talbut Image caption Емілі Талбут працювала в парку розваг Disney World у Флориді два літа поспіль

На думку Емілі, втеча від реальності - одна з головних причин, з яких людям подобається занурюватися у світ мрій "Діснея".

"Це просто бажання повернутися в дитинство", - каже вона.

"Ми дивилися ці фільми незлічену кількість разів, тож повторити досвід, але трохи по-новому, гадаю, дійсно привабливо".

"Це також нібито куточок безпеки - коли ви йдете до парків розваг, ви не бачите зовнішній світ", - додає пані Талбут.

Забагато і надто швидко

Копирайт изображения Alamy/Disney Image caption Так виглядав оригінальний мультфільм "Аладдін"

Як велика прихильниця студії Disney, Емілі непокоїться, що римейки втратять свою привабливість.

"Так можна втратити ефект новизни, якщо дивитися одну й ту саму історію кілька разів. Не впевнена, що кожний наступний мультфільм буде настільки ж потужним, що й оригінал", - розмірковує дівчина.

Голова правління Disney Боб Айгер сказав приблизно те саме про суперпопулярну франшизу "Зоряні війни", що належить студії.

Минулого року він визнав, що корпорація надто поспішила з продовженням франшизи після відносно прохолодного сприйняття глядачами останнього фільму про Хана Соло.

Проте Disney швидко анонсував нову трилогію, фільми якої вийдуть на екрани у 2022, 2024 та 2026 роках відповідно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лі Іфей зіграє Мулан у фільмі-римейку мультфільма 1998 року

Відносний провал римейку "Дамбо" наводить на думку, що глядачі й справді починають втомлюватися від переробок старого.

Однак після "Короля Лева", який виходить цього липня, на нас чекає повнометражний новий "Мулан" у березні наступного року.

На додачу, Disney вже оголосив про вихід дев'яти фільмів, які об'єднують живих акторів і анімацію, що вийдуть з 2021 по 2023 роки.

Поки що немає офіційного підтвердження, але джерела всередині кіностудії стверджують, що частина з них - або всі вони - можуть бути римейками повнометражних анімаційних фільмів.

Серед кандидатів на перезйомку - "Горбань із Нотр-Дама", "Пітер Пен" та "Піноккіо".

Ностальгія для настрою

Копирайт изображения Disney Image caption Новий мультфільм "Король Лев" виходить на екрани влітку цього року

"Ностальгія має сильний соціальний компонент, допомагаючи людям почуватися значними", - каже експерт з ностальгії Вейнанд ван Тілбург.

"Дослідження свідчать про те, що люди використовують ностальгічні спогади, щоб почуватися краще", - додає він.

Фахівець зазначає, що ностальгія більш притаманна людям, які почуваються розгубленими в теперішньому часі або відчувають, ніби вони втратили сенс.

Соціологічні опитування свідчать про те, що молоді люди зараз почуваються більш ізольованими від родини та друзів, і ностальгія може бути способом з цим впоратися.

"Ми всі виросли і начебто маємо жити повноцінним дорослим життям. Але інколи так добре повернутися в минуле", - підсумовує Емілі Талбут.

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