Вибори у Європарламент: "зелена хвиля" та успіх друзів Росії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вибори в Європарламент продемонстрували, що дедалі більше виборців у Європі голосують проти статус-кво

Дві ключові політичні сили Європи - консерватори і соціал-демократи - втратили більшість у Європарламенті вперше за 40 років його існування.

Успіху натомість досягли ультраправі, які виступають проти поглиблення євроінтеграції та за розширення співробітництва з Росією, та зелені й ліберали, які навпаки є адептами ЄС і критиками політики Володимира Путіна.

Ці вибори зазвичай є індикатором популярності політсил у більшості країн Євросоюзу і можуть викликати політичні землетруси у країнах-членах.

Як вони змінять ситуацію у Європі?

Голосування проти істеблішменту

Копирайт изображения Getty Images Image caption Консерватори та соціал-демократи вперше за 40 років втратили більшість

В багатьох країнах результат показує бажання виборців змінити статус-кво.

Багато років правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) та "Соціалісти і демократи" утримували більшість у Європарламенті. Тепер вони її втратили.

ЄНП отримала 180 зі 751 місця у парламенті, у порівнянні з 217 місцями у 2014 році.

"Соціалісти і демократи" скоротили присутність зі 186 до 146 місць.

Разом ці партії отримали у новому Європарламенті 44% голосів.

Символічним стало голосування у Німеччині, де член ЄНП - партія Ангели Меркель ХДС - отримала 29% голосів, а її партнери по коаліції соціал-демократи - лише 16%.

У Британії вибори закінчилися великими втратами для двох провідних традиційних партій - консерваторів, які отримали лише 8,7%, та лейбористів з 14% голосів.

Перше місце тут здобула Партія брекзиту на чолі з Найджелом Фараджем з 31,7% голосів, яка звинуватила провідні партії в провалі процесу виходу країни з ЄС.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Британії святкувала перемогу Партія брекзиту Найджела Фараджа (у центрі). Правляча Консервативна партія зазнала нищівної поразки

В кількох країнах розчаруванням виборців у традиційних партіях скористалися як ультраправі партії, що критикують ЄС, так і зелені з лібералами, які навпаки виступають за посилення євроінтеграції.

"Зелена хвиля"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зелені посилили свій вплив. У Німеччині вони вийшли на друге місце після партії Ангели Меркель

У багатьох країнах, від Скандинавії до Португалії, зелені партії значно посилили свої позиції, перш за все завдяки молоді.

У Німеччині зелені зайняли друге місце з майже 21% голосів після партії Ангели Меркель. Кожен третій виборець молодше 30 років голосував саме за них.

Під час кампанії 90 провідних німецьких зірок YouTube закликали голосувати за сили, які з увагою ставляться до проблем довкілля. Вони також виступили проти ультраправої "Альтернативи для Німеччини", яка, за їхніми словами, заперечує зміни клімату.

У Франції зелені отримали 13,2% голосів - третє місце після партій Марін Ле Пен та Емманюеля Макрона. Характерно, що і Макрон, і Ле Пен також підтримують низку гасел зелених.

У Британії зелені обійшли правлячу Консервативну партію, отримавши четверте місце з 11,1% голосів.

Історичне друге місце зелені посіли у Фінляндії з 16% голосів, третє - в Ірландії з 15% голосів, четверте - в Австрії з 14%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Успіх зелених пояснюють зростанням уваги молодих виборців до проблем навколишнього середовища та впливом протестів, які надихнула шведська школярка Грета Тунберг

Дехто охрестив успіх зелених "ефектом Грети", за іменем 16-річної школярки зі Швеції Грети Тунберг, з пікету якої проти недостатніх заходів щодо боротьби зі змінами клімату почалися протести школярів по всій Європі. Хоча в самій Швеції на виборах зелені втратили кілька відсотків.

Загалом зелені збільшили представництво у Європарламенті з 50 до 69 місць.

Частковий успіх ультраправих

Копирайт изображения Getty Images Image caption Очолюване керівником МВС Італії Маттео Сальвіні та Марін Ле Пен об'єднання ультраправих здобуло найкращий результати саме в Італії та Франції

Ультраправі здобули на цих виборах перше місце в Італії та Франції.

В Італії ультраправа Ліга Півночі, яку очолює віце-прем'єр та міністр внутрішніх справ країни Маттео Сальвіні, отримала 34,3% голосів.

У Франції "Національне об'єднання" Марін Ле Пен здобуло 23,3% голосів, трохи випередивши партію президента Макрона, але це були очікувані результати.

Пан Сальвіні та пані Ле Пен є союзниками по об'єднанню "Європа Націй та Свободи", яке жорстко критикує політику Ангели Меркель та Емманюеля Макрона і отримає 58 місць у Європарламенті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники Марін Ле Пен святкували перемогу у Франції

В Австрії скандал, який призвів до відставки віце-канцлера від ультраправої Австрійської партії свободи Хайнца-Крістіана Штрахе, не сильно вплинув на популярність цієї партії. Вона отримала 17,2% голосів, трохи менше за результат 5 років тому.

Водночас ультраправі партії в Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Греції продемонстрували зниження популярності.

Посилення лібералів

"Альянс лібералів та демократів" зі 109 євродепутатами буде третьою силою у Європарламенті. Головним чином - завдяки успіхам лібералів у Британії та Франції.

Ліберальні демократи, які є прихильниками євроінтеграції, здобули друге місце у Британії з 18,6% голосів. Це ще раз підкреслило розкол британського суспільства на два майже рівні табори противників і прихильників ЄС.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Франції партія Макрона поступилася партії ле Пен, але водночас вибори довели, що французький президент зберіг ядро своїх прихильників

У Франції блок лібералів на чолі з партією президента Емманюеля Макрона здобув понад 22% голосів виборців.

Хоча він трохи відстав від партії Ле Пен, це означає, що, попри протести "жовтих жилетів", пану Макрону вдалося зберегти ядро своїх виборців, які голосували за нього у першому турі президентських виборів 2017 року.

Вища явка

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Угорщині явка збільшилася майже удвічі у порівнянні з 2014 роком. Перемогу знову здобула партія Віктора Орбана ФІДЕС з 52% голосів

Явка на цих виборах була найвищою з 1994 року. У 22 з 28 країн-членів вона перевищила показники попередніх виборів у 2014 році.

Явка в Угорщині та Польщі зросла майже вдвічі, а у Данії досягла рекордних 63%.

Експерти пов'язують таку явку зі збільшенням популярності популістів та зелених.

Що змінять

Результати виборів вплинуть на політику у кількох країнах. У Греції лівий прем'єр Алексіс Ципрас вже оголосив дострокові вибори. Його партія поступилася першим місцем консерваторам.

Також ймовірним є проведення дострокових виборів в Італії, оскільки переможець виборів, лідер ультраправих Маттео Сальвіні, хоче здобути посаду прем'єра країни.

Він є прихильником дружби з Росією, визнав "референдум" у Криму та засудив Євромайдан в Україні.

У вівторок до Брюсселя приїдуть лідери країн ЄС. Очікується, що вони обговорюватимуть й кандидатури наступників чинних керівників Єврокомісії, Європейської Ради та Європейського центробанку.

Водночас є ймовірність, що коаліція Європейської народної партії, соціал-демократів та лібералів, що існувала в минулому складі Європарламенту, збережеться.

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