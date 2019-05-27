Вибори в ЄС: відомі політики, які потрапили в парламент

Копирайт изображения AFP/REU/EPA Image caption Представниці зелених Ска Келлер, соціал-демократів - Катаріна Барлі, а також ветеран італійської політики - Сильвіо Берлусконі

У Європарламент обрали низку відомих політиків: від політичних ветеранів, таких як Сильвіо Берлусконі, до молодої зірки популістів Тьєррі Боде, що виступав проти асоціації України з ЄС і екс-мера польського Слупська, захисника прав ЛГБТ Роберта Бедроня, який може змінити політичний ландшафт Польщі.

Сильвіо Берлусконі: ветеран політики

Копирайт изображения Reuters Image caption Сильвіо Берлусконі заявив, що хоче "набагато більш єдиної Європи"

Серед тих, хто буде працювати в складі нового Європарламенту, - екс-прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі, який балотувався від правої партії "Вперед , Італіє!".

У 2011 році він втратив владу після низки скандалів в Італії, зокрема викликаних його вечірками "бунга-бунга" за участі молодих красунь. А у 2014 році його визнали винним у податковому шахрайстві.

Зараз він виступає за "набагато більш єдину Європу, Європу з лише одною зовнішньою політикою, з лише одною оборонною політикою".

Пан Берлусконі зазначає, якщо Європа об'єднає сили, то зможе стати "світовою військовою силою".

Тьєррі Боде: противник асоціації України з ЄС

Копирайт изображения Reuters Image caption Пан Боде хоче, аби Нідерланди залишили ЄС

Євродепутатом стане 36-річний голландський політик Тьєррі Боде, лідер Форуму за демократію Нідерландів, який був одним з лідерів кампанії проти ратифікації Угоди про асоціацію України з ЄС під час референдуму в цій країні у 2016 році.

Його називають "новою зіркою" популізму.

Боде виступає за вихід Нідерландів з ЄС, критикує імміграцію за те, що він вважає руйнацією традиційних цінностей.

Голову Єврокомісії Жан-Клода Юнкера він порівняв з Гітлером та Наполеоном за його начебто ненависть до Росії.

Оріол Жункерас: ув'язнений каталонський сепаратист

Копирайт изображения Getty Images Image caption Оріол Жункерас з листопада 2017 року знаходиться під арештом через його роль в організації референдуму про незалежність Каталонії

Пройшов в Європарламент і один з лідерів каталонських сепаратистів Оріол Жункерас, який знаходиться за ґратами.

Він є головним кандидатом Європейського вільного альянсу, який каже, що хоче "побудувати Європу всіх народів".

Пана Жункераса звинувачують в організації повстання, підбурюванні до заколоту та нецільовому використанні державних коштів у зв'язку з його роллю в просуванні Каталонії до незалежності від Іспанії у 2017 році.

Маніфест Європейського вільного альянсу наголошує на необхідності сприяння самовизначенню та мовному різноманіттю і звинувачує "централізовані держави" Європи у використанні "деяких регіонів, народів і атомних держав".

До альянсу входять партії національних меншин та народів, що не мають держави з багатьох країн Європи, наприклад, Шотландська національна партія та валлійська Плайд Кемри з Британії, Солідарність басків та кілька каталонських партій з Іспанії, Новий Фламандський альянс з Бельгії, Російський союз Латвії.

Наталі Луазо: екс-очільниця "школи президентів"

Копирайт изображения Reuters Image caption Минулого місяця з'ясувалося, що у молодості Наталі Луазо, нині прихильниця Еманнюеля Макрона, була у списку кандидатів ультраправого студентського об'єднання

Наталі Луазо - досвідчений політик і колишній дипломат, яка стала очільницею списку об'єднання прихильників Емманюеля Макрона "Ренесанс" на цих виборах.

З 2012 по 2017 рік вона очолювала "Національну школу адміністрації", в якій свого часу здобули освіту четверо французьких президентів, зокрема пан Макрон.

У 2017-2019 роках вона була міністром з європейських справ Франції і жорстко критикувала брекзит.

Несподіванкою стала інформація, що у 1984 році вона брала участь у кампанії ультраправого студентського об'єднання.

Роберт Бедронь: польський політик, який відстоює права геїв

Копирайт изображения EPA Image caption Роберт Бедронь підтримує права ЛГБТ та жінок

Роберт Бедронь - колишній польський мер, відкритий гей, який опонує правлячим консерваторам в глибоко католицькій країні.

43-річний Бедронь очолює проєвропейську партію "Весна", яка виступає за поліпшення прав жінок, підвищення заробітної плати та перехід на відновлювані джерела енергії.

Він хоче бачити повне відокремлення церкви від держави і розширення доступу до абортів.

Під час кампанії його критикували за відмову об'єднати зусилля з європейською коаліцією польської опозиції на чолі з центристською "Громадянською платформою".

Критики кажуть, що його позиція завдала шкоди зусиллям, спрямованим на протидію правлячій партії "Закон і справедливість" (PiS).

Катаріна Барлі: міністр, яка виступає за жорсткі правила для соцмереж

Копирайт изображения AFP Image caption Катаріна Барлі виступає за жорсткіші правила для технологічних компаній

Німецький міністр юстиції хоче, щоб Європа об'єдналася і стала сильнішою, й водночас хоче запровадити жорсткіші правила для технологічних компаній.

Пані Барлі є головним кандидатом від німецьких соціал-демократів.

Вона - досвідчений політик, має німецьке та британське громадянство.

Під час виборчої кампанії Катаріна Барлі говорила про необхідність посилення конфіденційності даних, закликаючи технологічних гігантів, таких як Facebook і Amazon, робити більше для цього або платити штрафи.

Ска Келлер: німецька зелена, яка хоче обмежити корпорації

Копирайт изображения AFP Image caption Ска Келлер займається боротьбою з корупцією у ЄС і пропагує політику захисту довкілля

Ска Келлер очолювала список зелених на європейських виборах 2014 року. Тепер вона претендує на посаду голови Єврокомісії.

37-річна пані Келлер є депутатом Європарламенту з 2009 року. Має ступінь магістра з ісламських досліджень, тюркології та єврейських студій.

Вона вже давно займається боротьбою з корупцією у ЄС і пропагує політику захисту довкілля.

Петер Лундгрен: націоналіст, якого звинувачують у сексуальних домаганнях

Очільника списку націоналістичної партії "Шведські демократи" під час кампанії звинувачували у сексуальних домаганнях.

Пан Лундгрен, колишній водій вантажівки, якого обрали до Європарламенту у 2014 році.

Його партія була найбільш критичною щодо ЄС у Швеції, проте зараз закликає до реформи об'єднання, а не виходу з нього.

"Шведські демократи" виступають проти імміграції, вважаючи її причиною зростання нападів на сексуальному підґрунті у Швеції.

Водночас шведська прокуратура розслідує звинувачення на адресу пана Лундгрена у сексуальних домаганнях до колеги по партії.

Він визнав неналежну поведінку, яку пояснив алкоголем. Партія не ухвалювала щодо нього дисциплінарних заходів.

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