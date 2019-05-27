Гройсман чи Курц - кого можуть відправити у відставку? Події нового тижня
Цього тижня в Україні та Австрії всі чекають, що ж буде з урядом. Верховна Рада України може відправити у відставку Володимира Гройсмана, а канцлеру Австрії Себастьяну Курцу можуть висловити недовіру.
Коротко розповідаємо про основні події наступних семи днів, аби ви були в курсі.
1. Чи піде Гройсман?
Верховна Рада у четвер розгляне питання відставки українського уряду на чолі з Володимиром Гройсманом.
Прем'єр написав заяву про відставку відразу після інавгурації Володимира Зеленського, який у своєму виступі в парламенті розкритикував уряд та закликав написати заяви про звільнення.
За законодавством, прем'єр та інші члени уряду мають право заявити парламенту про свою відставку, а депутати ухвалюють відповідне рішення.
Відставка прем'єра має наслідком відставку всього складу Кабміну. У такому випадку Рада має сформувати новий склад уряду. До цього старі міністри будуть продовжувати виконувати свої обов'язки.
Кандидатуру нового прем'єр-міністра вносить президент за пропозицією парламентської коаліції. Міністрів оборони та закордонних справ парламент призначає за поданням президента, інші члени уряду призначаються Верховною Радою за поданням прем'єра.
2. Що буде з Курцом?
А австрійському канцлеру Себастьяну Курцу цього тижня можуть висловити недовіру.
Напередодні німецькі ЗМІ опублікували таємне відео, яке викликало політичний скандал і призвело до розпаду його правої коаліції.
На ньому віце-канцлер Австрії та глава Партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе і його помічник Йоханн Гуденус на віллі, ймовірно, на іспанському острові Ібіца, ведуть переговори з жінкою — припускають, що племінницею неназваного російського олігарха.
Обоє політиків курять і випивають. На записі жінка заявляє про бажання купити половину акцій впливового австрійського таблоїда Kronen Zeitung.
Штрахе своєю чергою пропонує зробити в газеті перестановки, аби вона допомогла Партії свободи під час передвиборної кампанії. Йдеться про парламентські вибори, що пройшли восени 2017 року. Розмова, ймовірно, відбулася в липні того ж року.
Політик також натякнув на можливість організувати потенційно незаконну систему пожертвувань для своєї партії.
Через цей скандал пан Курц розірвав коаліцію з австрійською Партією свободи та закликав до нових виборів, а міністри цієї політсили залишили свої посади.
3. Всеукраїнський велодень
1 червня відбудеться Всеукраїнський велодень.
Тисячі людей, незалежно від віку та стилю катання, проїжджають центральними вулицями міст та містечок України для того, щоб привернути увагу до здорового й активного способу життя.
Також акція направлена на порозуміння велосипедистів з водіями на дорогах.
У Києві велодень стартуватиме на Софійській площі, а фінішуватиме в парку Муромця. Тож врахуйте цю інформацію при плануванні маршруту.
4. Суд над Ассанжем
Велика Британія буде вирішувати, чи видавати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа США через підозру, що він вступив у змову з екс-аналітиком американської розвідки Челсі Меннінг з метою отримання доступу до баз даних. Судове засідання відбудеться 30 травня.
Минулого тижня американський департамент юстиції висунув 17 нових звинувачень проти 47-річного Ассанжа, вони стосуються шпигунства.
Це буде довготривала справа, Ассанжу загрожують десятиліття в американській в'язниці, якщо його екстрадують і визнають винним.
Спочатку обвинувачення проти Ассанжа у зґвалтуванні висунули дві жінки у 2010 році у Швеції.
Ассанж стверджував, що секс з двома жінками у нього був за згодою, а обвинувачення у зґвалтуванні нібито мають на меті видати його США.
Щоб продемонструвати свою невинуватість, він сам у грудні 2010 року прийшов до поліцейської дільниці в Лондоні, де його заарештували.
Але через 9 днів Високий суд у Лондоні випустив засновника WikiLeaks під заставу.
У 2012 році, після того як британський суд розпорядився щодо його арешту за справою про видачу шведській владі, Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні.
У 2017 році прокуратура Швеції припинила розслідування справи про зґвалтування, оскільки Ассанжу не могли вручити повістку, поки він був у посольстві.
Там він перебував до 11 квітня 2019 року, коли йому відмовили в подальшому проживанні на території дипустанови. Того ж дня його затримала лондонська поліція.
Прокуратура Швеції повідомила, що міркує над тим, щоб знову відкрити справу проти Ассанжа.
5. Суто англійські футбольні фінали
Цьогоріч у фіналах Ліги чемпіонів і Ліги Європи вперше в історії змагатимуться чотири англійські команди.
"Челсі" і "Арсенал" зустрінуться у фіналі Ліги Європи в Баку в середу 29 травня, а "Тоттенгем Готспур" і "Ліверпуль" позмагаються за головний трофей європейського футболу в фіналі Ліги чемпіонів у Мадриді в суботу.
"Арсенал" і "Челсі" зустрічаються в фіналі Ліги Європи 29 травня, а "Ліверпуль" і "Тоттенгем Готспур" змагаються за першість у Лізі чемпіонів 1 червня.
Фанам "Челсі" та "Арсеналу" з Британії, яким пощастило придбати квитки, доведеться проїхати майже чотири тисячі кілометрів до столиці Азербайджану (яка ближче до Бомбею, ніж Лондона), аби насолодитися поєдинком улюблених команд.
Рішення УЄФА про проведення матчу в Азербайджані викликало переполох у вболівальників, які кинулись швиденько купувати квитки на літак та замовляти номери у місцевих готелях.
Представники обох клубів висловили розчарування й у зв'язку з тим, що їхнім вболівальникам дали лише 13 200 квитків. І це при тому, що місцевий стадіон здатен вмістити 60 000 людей.
Водночас на матч "Ліверпуль" і "Тоттенгем Готспур" виділили близько 32 000 квитків на стадіоні Atletico Madrid, який вміщує 68 тисяч.
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