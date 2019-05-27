Гройсман чи Курц - кого можуть відправити у відставку? Події нового тижня

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Цього тижня в Україні та Австрії всі чекають, що ж буде з урядом. Верховна Рада України може відправити у відставку Володимира Гройсмана, а канцлеру Австрії Себастьяну Курцу можуть висловити недовіру.

Коротко розповідаємо про основні події наступних семи днів, аби ви були в курсі.

1. Чи піде Гройсман?

Верховна Рада у четвер розгляне питання відставки українського уряду на чолі з Володимиром Гройсманом.

Копирайт изображения Уніан Image caption У четвер депутати можуть відправити Гройсмана та його уряд у відставку.

Прем'єр написав заяву про відставку відразу після інавгурації Володимира Зеленського, який у своєму виступі в парламенті розкритикував уряд та закликав написати заяви про звільнення.

За законодавством, прем'єр та інші члени уряду мають право заявити парламенту про свою відставку, а депутати ухвалюють відповідне рішення.

Відставка прем'єра має наслідком відставку всього складу Кабміну. У такому випадку Рада має сформувати новий склад уряду. До цього старі міністри будуть продовжувати виконувати свої обов'язки.

Кандидатуру нового прем'єр-міністра вносить президент за пропозицією парламентської коаліції. Міністрів оборони та закордонних справ парламент призначає за поданням президента, інші члени уряду призначаються Верховною Радою за поданням прем'єра.

2. Що буде з Курцом?

А австрійському канцлеру Себастьяну Курцу цього тижня можуть висловити недовіру.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цього тижня вирішиться доля австрійського канцлера Себастьяна Курца.

Напередодні німецькі ЗМІ опублікували таємне відео, яке викликало політичний скандал і призвело до розпаду його правої коаліції.

На ньому віце-канцлер Австрії та глава Партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе і його помічник Йоханн Гуденус на віллі, ймовірно, на іспанському острові Ібіца, ведуть переговори з жінкою — припускають, що племінницею неназваного російського олігарха.

Обоє політиків курять і випивають. На записі жінка заявляє про бажання купити половину акцій впливового австрійського таблоїда Kronen Zeitung.

Штрахе своєю чергою пропонує зробити в газеті перестановки, аби вона допомогла Партії свободи під час передвиборної кампанії. Йдеться про парламентські вибори, що пройшли восени 2017 року. Розмова, ймовірно, відбулася в липні того ж року.

Політик також натякнув на можливість організувати потенційно незаконну систему пожертвувань для своєї партії.

Через цей скандал пан Курц розірвав коаліцію з австрійською Партією свободи та закликав до нових виборів, а міністри цієї політсили залишили свої посади.

3. Всеукраїнський велодень

1 червня відбудеться Всеукраїнський велодень.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Всеукраїнський велодень у 2018 році.

Тисячі людей, незалежно від віку та стилю катання, проїжджають центральними вулицями міст та містечок України для того, щоб привернути увагу до здорового й активного способу життя.

Також акція направлена на порозуміння велосипедистів з водіями на дорогах.

У Києві велодень стартуватиме на Софійській площі, а фінішуватиме в парку Муромця. Тож врахуйте цю інформацію при плануванні маршруту.

4. Суд над Ассанжем

Велика Британія буде вирішувати, чи видавати засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа США через підозру, що він вступив у змову з екс-аналітиком американської розвідки Челсі Меннінг з метою отримання доступу до баз даних. Судове засідання відбудеться 30 травня.

Минулого тижня американський департамент юстиції висунув 17 нових звинувачень проти 47-річного Ассанжа, вони стосуються шпигунства.

Це буде довготривала справа, Ассанжу загрожують десятиліття в американській в'язниці, якщо його екстрадують і визнають винним.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джуліан Ассанж перед слуханням суду.

Спочатку обвинувачення проти Ассанжа у зґвалтуванні висунули дві жінки у 2010 році у Швеції.

Ассанж стверджував, що секс з двома жінками у нього був за згодою, а обвинувачення у зґвалтуванні нібито мають на меті видати його США.

Щоб продемонструвати свою невинуватість, він сам у грудні 2010 року прийшов до поліцейської дільниці в Лондоні, де його заарештували.

Але через 9 днів Високий суд у Лондоні випустив засновника WikiLeaks під заставу.

У 2012 році, після того як британський суд розпорядився щодо його арешту за справою про видачу шведській владі, Ассанж сховався в посольстві Еквадору в Лондоні.

У 2017 році прокуратура Швеції припинила розслідування справи про зґвалтування, оскільки Ассанжу не могли вручити повістку, поки він був у посольстві.

Там він перебував до 11 квітня 2019 року, коли йому відмовили в подальшому проживанні на території дипустанови. Того ж дня його затримала лондонська поліція.

Прокуратура Швеції повідомила, що міркує над тим, щоб знову відкрити справу проти Ассанжа.

5. Суто англійські футбольні фінали

Цьогоріч у фіналах Ліги чемпіонів і Ліги Європи вперше в історії змагатимуться чотири англійські команди.

"Челсі" і "Арсенал" зустрінуться у фіналі Ліги Європи в Баку в середу 29 травня, а "Тоттенгем Готспур" і "Ліверпуль" позмагаються за головний трофей європейського футболу в фіналі Ліги чемпіонів у Мадриді в суботу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У фіналах Ліги чемпіонів та Ліги Європи вперше в історії змагатимуться чотири англійські команди.

"Арсенал" і "Челсі" зустрічаються в фіналі Ліги Європи 29 травня, а "Ліверпуль" і "Тоттенгем Готспур" змагаються за першість у Лізі чемпіонів 1 червня.

Фанам "Челсі" та "Арсеналу" з Британії, яким пощастило придбати квитки, доведеться проїхати майже чотири тисячі кілометрів до столиці Азербайджану (яка ближче до Бомбею, ніж Лондона), аби насолодитися поєдинком улюблених команд.

Рішення УЄФА про проведення матчу в Азербайджані викликало переполох у вболівальників, які кинулись швиденько купувати квитки на літак та замовляти номери у місцевих готелях.

Представники обох клубів висловили розчарування й у зв'язку з тим, що їхнім вболівальникам дали лише 13 200 квитків. І це при тому, що місцевий стадіон здатен вмістити 60 000 людей.

Водночас на матч "Ліверпуль" і "Тоттенгем Готспур" виділили близько 32 000 квитків на стадіоні Atletico Madrid, який вміщує 68 тисяч.

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