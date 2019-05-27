Як соцмережі за три години знайшли зниклого дідуся

Копирайт изображения Facebook Артема Овчаренка Image caption Цього дідуся родичі шукали три доби. Але знайшли за допомогою соцмереж.

Практичну користь соцмереж довела історія зі зникненням 87-річного дідуся Віктора Овчаренка, який має вади слуху і деменцію.

Родичі вели його пошуки три доби, а знайшли лише за допомогою соцмереж.

У понеділок, 27 травня, Артем Овчаренко написав у Facebook пост: "Якщо раптом хтось бачив або помітить на вулиці цього розгубленого дідуся - будь ласка, подзвоніть мені".

Цим повідомленням Артема про свого дідуся поділилися сотні користувачів соцмережі.

І вже за кілька годин він отримав повідомлення від чоловіка про те, що бачив схожу людину в одному з магазинів Київщини.

Три години репостів

Дружина Артема Ганна розповіла BBC News Україна, що дідусь вислизнув з дому 24 травня без GPS-трекера, який йому купили для того, аби швидко виявляти місце перебування.

Також він не взяв з собою браслет, де вказані номери телефонів родичів.

"В той же день написали заяву до поліції Подільского району. В суботу ми всі дуже переживали, обдзвонювали лікарні, а тому числі психіатричні. Ми навіть хотіли дзвонити в морг, але скрізь писали, що у такому випадку поліція б знала", - каже Ганна.

У понеділок родичі написали повідомлення у Facebook та Instagram. Його перепостили спочатку друзі та знайомі. Згодом розповсюджували інші користувачі.

"Спочатку ми дізналися, що у п'ятницю він був на Мечникова, де йому купили воду та поїсти, посидів з дівчатами на літній терасі та пішов собі далі", - розповідає вона.

Родичі цій інформації зраділи, у них з'явилася віра в успішні пошуки.

Вже через годину вони побачили в групі міста Боярка пост з фотографією свого дідуся. "Почали дзвонити у боярську лікарню та поліцію, паралельно розшукуючи хлопця, який розмістив цей пост у групі.

Потім дізналися, що його бачили у селі Тарасівка (Києво-Святошинський район). "Ми поїхали його шукати, подовжували отримувати дзвінки від людей про те, де і коли його бачили в Тарасівці".

За її словами, фіналом історії став дзвінок хлопця, який побачив дідуся в магазині, коли той якраз купував морозиво.

"З моменту посту до першої зачіпки в Боярці пройшла година. З моменту посту до зустрічі з дідом - три", - твердить Ганна.

Не перший раз

Онук Артем розповідає, що це не вперше, коли дідусь іде з дому. В попередні рази його знаходили в різних районах столиці або ж на кордонах міста.

Ганна додає, що зазвичай пошуки тривали від 12 до 24 годин.

"Вперше він пішов з дому минулої весни. Увечері нам подзвонили з Дарницького вокзалу, куди його привела стурбована пасажирка трамваю", - розповіла дівчина.

За її словами, саме після цього випадку родичі купили йому браслет, на якому вказали номер телефону сина. Потім йому ще придбали GPS-трекер.

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