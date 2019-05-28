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Науковці виявили еволюційний парадокс: чоловіки шкодять своїй здатності мати дітей, намагаючись стати привабливішими.

Приймаючи стероїди, щоб отримати накачане тіло або таблетки проти облисіння, чоловіки можуть зашкодити власній фертильності.

Це відкриття назвали парадоксом Моссмана-Пейсі. На честь вчених, які вперше описали його.

Вони говорять, що парадокс спричиняє багато проблем у парах, які намагаються зачати дитину.

"Я помітив, що деякі чоловіки, які приїжджають до клініки, аби перевірити свою здатність до зачаття, просто здоровенні", — говорить доктор Джеймс Моссман з Університету Брауна в США.

Він навчався на докторантурі в Шеффілді (Велика Британія), коли встановив зв'язок зі зловживанням стероїдами.

Доктор сказав BBC: "Вони намагаються виглядати дійсно великими, аби створювати враження, що вони на вершині еволюційного ланцюга".

"Але вони роблять себе зовсім непридатними в еволюційному сенсі, тому що усі без винятку взагалі не мали сперми в еякуляті".

Анаболічні стероїди імітують ефект чоловічого гормону тестостерону в організмі й використовуються як препарати, що підвищують ріст м'язів.

Ці препарати регулярно використовують бодібілдери.

Image caption Доктор Моссман та професор Пейсі - творці теорії парадоксу

Професор Алан Пейсі з університету Шеффілда додав: "Хіба це не парадоксально, що чоловіки ходять до спортзалів, щоб виглядати чудово, здебільшого для зваблення жінок і, не усвідомлюючи цього, знижують власну фертильність".

Анаболічні стероїди обдурюють гіпофіз мозку, змушуючи його думати, що яєчка знаходяться в стані перезбудження.

Гіпофіз реагує на це і зупиняє виробництво двох гормонів — ФСГ і ЛГ. Це основні гормони, що спричиняють виробництво сперми.

Дослідники кажуть, що подібна ситуація й з чоловіками, які приймають ліки для запобігання облисінню.

Препарат фінастерид змінює спосіб метаболізму тестостерону в організмі й обмежує втрату волосся, але побічні ефекти можуть включати еректильну дисфункцію і зменшувати фертильність.

Професор Пейсі розповів BBC: "Я б сказав, що набагато більше користувачів анаболічних стероїдів можуть стати стерильними, ніж ви думаєте, можливо, до 90%".

"З облисінням вірогідність трохи менша, але продажі таких препаратів зашкалюють, і це стає все більш поширеною проблемою".

"Еволюційні невдахи"

Мірило успіху в еволюційних термінах — це передача ваших генів наступному поколінню.

Доктор Моссман сказав, що використання цих препаратів, викликане бажанням стати більш привабливим, може перетворити вас на "еволюційного невдаху".

Це не людський еквівалент екстравагантного павиного хвоста, який робить чоловіків більш привабливими для жінок і збільшує шанси на передачу генів наступному поколінню.

Є деякі приклади в природному світі, коли тварина жертвує своєю здатністю розмножуватися.

Деякі види птахів використовують кооперативне виховання, коли певні особини відмовляються від власного потомства, аби допомогти виростити нащадків близьких родичів.

Але навіть це може мати сенс в еволюційних термінах, оскільки половина ваших генів збігаються з такими у братів і сестер, так що вони все одно передаються наступним поколінням, хоча й опосередковано.

Доктор Моссман вважає, "робити все, аби стати привабливішими для протилежної статі, але вбивати вашу фертильність" — це, ймовірно, унікально для людей.

"Іронія ситуації — це одне, але я думаю, що ключове повідомлення тут для пацієнтів з проблемами з фертильністю", — сказав професор Пейсі.

"У клініках людей з такими проблемами дедалі більше, але інформація не доходить до молодих чоловіків, що це проблема, й трохи уваги може врятувати їх від значного душевного болю".

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