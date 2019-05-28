"На хайпі з 1952 року". Як дідусі й бабусі завойовують Instagram

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найвідоміша у США літня блогерка Бадді Вінкл минулого року заробила 1,3 млн доларів

Літні люди дедалі активніше інтегруються в Instagram. Їхнє життя, судячи з акаунтів у соцмережі, не менш активне, ніж життя їхніх онуків - головної частини аудиторії Instagram. Однак, наскільки успішними можуть стати "дорослі" блогери, і які перспективи чекають на них у світі?

Статистика свідчить: три чверті інстаграм-інфлюенсерів - люди у віці до 35 років, з них 42% - від 18 до 24 років.

При цьому, з кінця 2017 року аудиторія 10-ти найвпливовіших літніх блогерів зросла на 24%, йшлося в дослідженні одного з маркетингових агентств. Відтоді таких блогерів лише більшало, а кількість підписників деяких з них перевищила мільйон.

Що це: надлишок молодих і гарних у популярній соцмережі чи зростання популярності людей "поза віком", коли усталені стереотипи більше не впливають на життя і захоплення?

Найімовірніше, і те, й інше, кажуть експерти. Люди потребують різних образів, в яких вони можуть впізнати себе і своїх знайомих. Для рекламодавців Instagram-розмаїття - це можливість звузити свою аудиторію і діяти за допомогою блогерів більш прицільно.

Вікові межі в суспільстві починають розмиватися. Змінювати професію багато разів протягом життя стає нормою. А на пенсії можна писати блоги.

Отже, хто вони, популярні інстаграм-блогери "60+"?

Бадді Вінкл

90-річна Гелен Ван Вінкл народилася в американському штаті Кентуккі, 28 років пропрацювала на заводі, а на схилі життя завела сторінку в Instagram і має нині 3,8 млн підписників.

Пані Вінкл випускає власну лінію одягу і є постійною гостею усіх світських заходів. У 88 років вона написала книгу "Гід Бадді Вінкл по життю".

2014 року її правнучка вирішила сфотографувати бабусю в обрізаних шортах і шкарпетках із зображенням коноплі. Саме тоді на світ з'явилася Бадді Вінкл з її ексцентричним стилем - одяг з неоновими деталями, купальники, яскраві аксесуари і макіяж.

Бадді Вінкл обрала образ "поганої бабусі". Опис до її профілю попереджає, що ця жінка "краде ваших чоловіків з 1928 року", а на світлинах вона зазвичай з самокруткою в руках.

Фото профілю перекреслює загальні уявлення про 90-річну скромну бабусю. Однак саме такий образ дозволяє залучити таку неймовірну кількість фоловерів.

2018 року статки Бадді Вінкл оцінювалися в 1,3 мільйона доларів.

Айріс Апфель

Мешканка Нью-Йорку, 97-річна Айріс Апфель - дизайнерка інтер'єрів і колекціонерка. Ще в 1950-і вона разом з чоловіком заснувала власну текстильну компанію, яка якось навіть долучилася до реставрації Білого дому.

Багато хто вважає Апфель іконою стилю, сама ж вона називає себе "найстарішим тінейджером у світі".

Вона здобула популярність ще задовго до доби Instagram, однак і сучасна соцмережа "підкорилась" її харизмі: за її життям стежать 1,2 млн підписників.

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Апфель регулярно бере участь в рекламних кампаніях і відвідує модні покази. Її стиль - це незмінні круглі окуляри у чорній оправі, боа з пір'я і масивні аксесуари.

На початку цього року міжнародне модельне агентство IMG підписало з нею контракт, вона також знімалась в рекламі брендів Kate Spade, MAC і Magnum, робила колаборації з магазинами Bon Marché у Франції і з універмагом Macy's в США.

Дохід пані Апфель оцінюється в 25 млн доларів.

Бон і Пон

Японське подружжя Тсуеші і Томі Секи, відоме під ніком bonpon511, - ймовірно, найчарівніша пара в Instagram.

Всі їхні фото зроблені в одному стилі: чоловік і жінка позують на тлі місць відпочинку, або вдома - на тлі стіни. І завжди разом.

Ці двоє разом уже 40 років. Їхній блог - не лише про стиль, а й про задоволення від спільного дозвілля. Тсуеші і Томі Секи вже випустили дві книги, у яких розповідають про своє подружнє життя.

Як і у випадку з багатьма іншими немолодими інфлюенсерами, перше фото пари зробила і оприлюднила у своєму акаунті їхня донька. Пост став популярним, і вона вирішила створити окремий акаунт для батьків.

Тепер у них 800 тисяч підписників, минулого року вони запустили власну лінію одягу спільно з японським дизайнером.

Лін Слейтер

Професор соціології у Фордгемському університеті, 65-річна Лін Слейтер мешкає у Нью-Йорку, виглядає як модель або редактор модного журналу. Вона веде блог, який, за її словами, створила, тому що не могла знайти модний блог або журнал, який би відповідав її смакам - жінки, яка живе "цікавим, але звичайним життям у місті".

В Instagram, де Лін Слейтер називає себе "випадковою іконою", у неї наразі 662 тисячі фоловерів. Її помітили позаминулого року. Це дійсно було випадково: під час прогулянки на тижні моди в Нью-Йорку.

Відтоді вона - модель рекламних кампаній брендів Valentino, Mango и Uniqlo.

Сама пані Слейтер розповідає, що не хоче акцентувати увагу на своєму віці, і не бере участі в проектах, де він підкреслюється.

"Я справді дистанціювалася від орієнтації на вік, оскільки вважаю, що є просто жінки, які люблять одяг і виражають себе через нього. І це не має жодного відношення до віку, - пояснює вона. - І виявляється, я мала рацію. Гадаю, я показала людям, що можна почати абсолютно іншу кар'єру і мати круте становище навіть у 65".

Її аудиторія - здебільшого молодь, вони - джерело її наснаги.

"Вони відчувають в собі більше сили, вони не хочуть, щоб їм розповідали, що носити, вони хочуть, щоб їм було комфортно, бути самими собою, вони не хочуть йти проти чогось. І не хочуть йти проти старіння; вони хочуть створювати щось нове", - каже Лін Слейтер про молоде покоління.

Нещодавно пані Слейтер заявила, що йде з університету, щоб писати блоги, тому що це стало її "роботою на повний робочий день".

Філіп Дюма

Француз Філіп Дюма став моделлю у 60 років. Він виклав кілька своїх світлин з бородою і в стильному одязі на порталі Reddit і поцікавився у користувачів, чи зможе він потрапити до модної індустрії. Його фото помітили і запросили на співбесіду до модного журналу.

До виходу на пенсію пан Дюма 20 років працював менеджером, а потім ще 10 - в рекламній індустрії. Його рекламне агентство збанкрутувало, і це дало поштовх кар'єрі моделі.

В інтерв'ю Філіп Дюма зазначив, що завжди був стильним. Наразі його аккаунт має 41 тисячу підписників, Дюма публікує там переважно власні фото, а також регулярно робить стійку на голові і шпагат. З ним співпрацюють бренди Mario Dessuti, Loding, FreakShow, Leclaireur.

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