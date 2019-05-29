Українська тенісистка Світоліна почала вести блог на ВВС Sport

Копирайт изображения BBC Sport

Копирайт изображения Getty Images Image caption Еліна Світоліна почала турнір на Ролан Гарос з перемоги над семикратною чемпіонкою Венус Вільямс

Дев'ята ракетка світу Еліна Світоліна, яка виграла 13 турнірів на турнірі WTA Tour, буде писати колонки для сайту BBC Sport під час Відкритого чемпіонату Франції, який проходитиме з 26 травня по 9 червня.

Українка сподівається на успіх у Парижі, що стала відомою як одна з провідних гравців WTA на ґрунтових кортах, двічі досягала чвертьфіналу на Roland Garros.

24-річнатенісистка, яка стала третьою ракеткою світу в минулому році, в останні місяці боролася з травмою коліна, але отримала першу перемогу в ґрунтовому сезоні, вигравши в семикратної чемпіонки Вінус Вільямс 6-4 6-4 у першому раунді.

Перемога над Вінуc Вільямс у послідовних сетах була добрим знаком, що я психологічно сильна, щоб подолати виклики, з якими я зіткнулася цього року.

Гра з однією з найкращих в історії тенісисток у першому раунді після поразки у чотирьох очних зустрічах була психологічно дуже тяжкою, і я була щасливою після перемоги.

Але після моїх проблем з травмами і поразок в Мадриді чи в Римі для мене також було полегшенням отримати перемогу.

З одного боку, може бути корисним мати такого тяжкого суперника як Вінус на початку розіграшу, тому що це ставить вас у "турнірний режим".

Але, з іншого боку, це також трохи виснажливо. Ваш розум має бути гострішим, ніж, як правило, це є у першому раунді.

Проти такої великої чемпіонки мені довелося активізувати свою гру, сфокусуватися з самого початку і ризикувати.

Як я вже казала перед турніром, я не маю жодних очікувань щодо того, як далеко я можу дійти на Ролан Гаррос, тому тепер я просто хочу бути готовою до другого раунду і добре змагатися.

Я щаслива, що не втратила впевненості через серію поразок - коли щось не відбувається добре, це має бути частиною вашої особистості та мислення як тенісиста, щоб ви не втратили впевненості.

Але мені пощастило мати два вихідні дні, перш ніж грати у другому турі в середу. Тепер я встигаю психологічно відновитися.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гра з великою тенісисткою на початку турніру може бути корисною, але також виснажливою, каже Еліна Світоліна, яка виграла 6-4 6-4 у Вінус Вільямс

"Дрібні деталі важливі при боротьбі з травмами"

Як і психологічний відпочинок, два вихідних дні будуть важливими для відновлення мого коліна. Я не відчувала болю в неділю, але ми намагаємося використати один день.

Незначні деталі дійсно важливі, особливо щодо травми, коли ви граєте під час такої великої події - з таким рівнем напруги, ви можете зламатися у будь-який час.

Ми будемо робити відновлювальні та лікувальні процедури - у нас є машина, яка має такий же вплив на травму, як крижана ванна або кріотерапія, але використовує кисень. Це виглядає як пульверизатор, але насправді це кисень з крижаним ефектом.

Отже, ви "розпилюєте" це на місце, яке болить, і тіло реагує так, ніби це опік. Таким чином, кров починає швидко рухатися і відновлення прискорюється.

Ця річ, разом з великою кількістю масажних процедур та вправ для зміцнення м'язів навколо коліна, дуже важлива для відновлення.

Я, звичайно, у вівторок буду дивитися матч мого хлопця Гаеля Монфіса - а потім я буду готовою і свіжою у середу.

Копирайт изображения Elina Svitolina/Instagram Image caption Світоліна проходить відновлювальні процедури на коліні

"Важливо ділится своїм життям з-поза корту з фанами"

Як і у випадку з нашим обліковим записом в Instagram, Гаель і я мали плани щодо документального фільму про життя поза лаштунками.

Думаю, важливо поділитися подробицями свого життя з шанувальниками, і є не так багато документальних фільмів, присвячених життю поза кортом. Я думаю, що це допоможе тенісистам, що прагнуть зростати, аби вони зрозуміли, з чим їм доведеться мати справу в майбутньому.

Люди бачать, що відбувається, коли ви граєте у матчі, але не бачать, що відбувається за лаштунками, не тільки у хороші моменти, але й у тяжкі.

У будь-якому разі, ми трохи познімали, але потім довелося зупинитися, тому що були питання про доступ на деякі турніри. Ціни на зйомки були надзвичайно високими - ми б витратили майже всю нашу премію!

Таким чином, ми зупинили зйомки на деякий час, і ми побачимо, що буде далі - можливо, ми збережемо відзнятий матеріал і спробуємо знову почати створення документального фільму у майбутньому.

Грати з подругою дитинства на турнірі Великого шолому - це чудово

У середу в другому турі я зіграю з Катериною Козловою, ще однією українкою.

Я знаю Катерину з восьми років. Вона народилася в місті, яке сусідить з моїм, і вона лише на сім місяців старша від мене, тому ми зростали, граючи одна проти одної на молодіжних турнірах.

Ми були дуже хорошими друзями і просто веселилися - це все, про що йшлося в цьому віці. Ми не дуже багато говорили про майбутнє.

Ми грали одна проти одної багато-багато разів, але ніколи на турнірах WTA Tour, так що це дивно, що ми тепер тут, на турнірі Великого шолому, зустрінемося віч-на-віч.

Але хоча ми досі друзі, і час від часу спілкуємося, у мене є моя команда, а в неї своя, тому дуже важко постійно контактувати.

Дуже рідко вдається підтримувати міцні дружні стосунки на змаганнях, як у звичайних дівчат. Я розмовляю з усіма дівчатами і ми дуже дружні, але важко зберегти ті ж відносини з друзями, як і раніше, тому що всі багато подорожують і беруть участь у змаганнях.

Але приємно грати зі старим другом - і для українського тенісу чудово, що в третьому турі обов'язково буде хтось з України!

Копирайт изображения AFP Image caption Катерина Козлова, що посідає 67-у сходинку у світовому рейтингу, народилася у Миколаєві

Еліна Світоліна поспілкувалася з кореспондентом BBC Sport Джонатаном Джурейкона Ролан Гарос.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!