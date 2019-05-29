Новий президент Литви: Росія - агресор, але російська мова - це "придбання"
Новообраний президент Литви Гітанас Науседа наблизився до національного рекорду, взявши у другому турі виборів дві третини голосів виборців. Він виступає за соціальну рівність, розширення присутності жінок у владі, визнання російської агресії, а ще - дружбу з російським народом.
Науседа прийшов у політику з приватного банківського сектора. Він називає себе незалежним кандидатом, його не підтримувала жодна партія, а всі 130 тисяч євро пожертв на виборчу кампанію Науседа отримав від приватних осіб.
Єдиний зв'язок з політикою - робота з екс-президентом Литви Валдасом Адамкусом. Вони познайомилися у 2003 році під час передвиборної кампанії Адамкуса, Науседа був його позаштатним радником. Обраний президент Литви визнає вплив попередника.
"Всі ці роки ми підтримуємо теплі й дружні відносини, він [Адамкус] дає мені деякі поради. Як людина він мені дуже симпатичний, мені близькі ті принципи, які він приніс у політику - взаємна повага, пошуки компромісів", - сказав Науседа Російській службі ВВС.
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Адамкус прожив більшу частину життя в США, після чого повернувся в Литву і двічі ставав її президентом (1998-2003 роки та 2004-2009 роки), брав участь в розв'язанні української політичної кризи 2004 року, отримав репутацію політика, що активно просував принципи західної демократії на пострадянському просторі.
Займатися експортом демократії на пострадянському просторі Науседа не збирається: "Я думаю, що самі люди України та інших країн мають вирішувати цю проблему, навряд чи експорт якоїсь демократії - найкраща альтернатива. Але ділитися тими надбаннями, які отримала Литва зі вступом в ЄС... Це західні цінності - ми повинні ділитися, а люди самі вирішать".
"Росія - агресор"
Росію обраний президент Литви вважає агресором через анексію Криму та конфлікт на сході України.
"Це неприйнятно. Моя політика щодо Росії навряд чи зміниться, - розповів він. - Навряд чи можливо підтримувати теплі відносини з країною, яка, на жаль, зараз є агресором щодо України".
Жителі Росії, додав він, не мають вважати Литву ворогом.
"Хотілося б не використовувати такі терміни, які... були б неприємні для людей Росії. Якщо ми використовуємо сильні терміни, це ще й передається через ЗМІ Росії в такому вигляді, що складається імідж Литви як ворога, - пояснив він. - Думаю, люди мають спілкуватися, обмінюватися досвідом... Хотілося б дещо більше бачити в Литві вистав чудового російського театру, класичної музики".
Науседа не вважає російську мову частиною політики, називає її "придбанням" і готовий говорити з журналістами, зокрема, російською - багато з балтійських політиків не робить цього з принципових міркувань.
"Було б дуже наївно пов'язувати мову з геополітикою, якщо зі мною хочуть спілкуватися російською мовою, я пробую це робити. Навички трохи зменшилися - не так багато приводів говорити російською, - сказав обраний президент Литви. - Коли деякі люди кажуть, може краще спілкуватися англійською, я тоді запитую: а ви читаєте Достоєвського англійською? Напевно, якщо ви можете говорити обома мовами, ви хотіли б читати Достоєвського російською".
Ліберальна рівність
Зовнішня політика не була в центрі виборчої кампанії Науседа. У Литві він в першу чергу відомий як економіст: на початку 90-х був автором економічної рубрики у литовській газеті, працював в раді з конкуренції, входив до правління Банку Литви, був головним економістом банку SEB, активно коментував в ЗМІ економічні питання.
На початку 90-х Науседа навчався в Німеччині - каже, саме там він став прихильником ідей вільного ринку та ліберальної економіки.
"Там я зрозумів, що західний спосіб життя, ринкова економіка є саме тим шляхом, який не викликає ані найменших сумнівів, а тим часом мали місце наївні думки про якийсь серединний або третій шлях - повний абсурд. Мої західні погляди сьогодні тільки посилюються", - цитує Науседу литовський сайт Delfi.
Науседа визнає себе ліберальним економістом щодо приватної власності: державна власність має бути тільки там, де є монополія.
"Що стосується регулювання, то я швидше консервативний, ніж ліберальний. Я бачу, що соціальна диференціація в Литві не зникає з економічним зростанням. Я підтримую активну роль держави в регулюванні, підтримую прогресивні податки - це, напевно, відносить мене до соціал-демократичної частини", - сказав Науседа ВВС.
Боротьба з соціальною нерівністю і відмінностями в рівні життя в регіонах країни стали центральною частиною передвиборчої кампанії Науседа.
Католики, геї та жінки
У соціальних питаннях Науседа, скоріше, консервативний - одностатеві шлюби він не підтримує, вважає, що поки що краще зупинитися на партнерських відносинах.
"Я за права людини. Але я бачу, що наша католицька громадськість поки не готова. Я не хотів би, щоб цей процес був штучно активізований, щоб цим людям жилося ще гірше, ніж до прийняття цього рішення", - пояснив обраний президент Литви.
А ось зростання ролі жінок у владі він підтримує - каже, це вплив скандинавських банків, в яких він пропрацював 19 років: "Ненормально, коли в нашому уряді одні чоловіки".
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