Новий президент Литви: Росія - агресор, але російська мова - це "придбання"

Копирайт изображения Reuters Image caption Науседа відокремлює офіційну Росію від "російських людей", які, за його словами, не повинні вважати Литву ворогом

Новообраний президент Литви Гітанас Науседа наблизився до національного рекорду, взявши у другому турі виборів дві третини голосів виборців. Він виступає за соціальну рівність, розширення присутності жінок у владі, визнання російської агресії, а ще - дружбу з російським народом.

Науседа прийшов у політику з приватного банківського сектора. Він називає себе незалежним кандидатом, його не підтримувала жодна партія, а всі 130 тисяч євро пожертв на виборчу кампанію Науседа отримав від приватних осіб.

Єдиний зв'язок з політикою - робота з екс-президентом Литви Валдасом Адамкусом. Вони познайомилися у 2003 році під час передвиборної кампанії Адамкуса, Науседа був його позаштатним радником. Обраний президент Литви визнає вплив попередника.

"Всі ці роки ми підтримуємо теплі й дружні відносини, він [Адамкус] дає мені деякі поради. Як людина він мені дуже симпатичний, мені близькі ті принципи, які він приніс у політику - взаємна повага, пошуки компромісів", - сказав Науседа Російській службі ВВС.

Адамкус прожив більшу частину життя в США, після чого повернувся в Литву і двічі ставав її президентом (1998-2003 роки та 2004-2009 роки), брав участь в розв'язанні української політичної кризи 2004 року, отримав репутацію політика, що активно просував принципи західної демократії на пострадянському просторі.

Займатися експортом демократії на пострадянському просторі Науседа не збирається: "Я думаю, що самі люди України та інших країн мають вирішувати цю проблему, навряд чи експорт якоїсь демократії - найкраща альтернатива. Але ділитися тими надбаннями, які отримала Литва зі вступом в ЄС... Це західні цінності - ми повинні ділитися, а люди самі вирішать".

"Росія - агресор"

Росію обраний президент Литви вважає агресором через анексію Криму та конфлікт на сході України.

"Це неприйнятно. Моя політика щодо Росії навряд чи зміниться, - розповів він. - Навряд чи можливо підтримувати теплі відносини з країною, яка, на жаль, зараз є агресором щодо України".

Жителі Росії, додав він, не мають вважати Литву ворогом.

"Хотілося б не використовувати такі терміни, які... були б неприємні для людей Росії. Якщо ми використовуємо сильні терміни, це ще й передається через ЗМІ Росії в такому вигляді, що складається імідж Литви як ворога, - пояснив він. - Думаю, люди мають спілкуватися, обмінюватися досвідом... Хотілося б дещо більше бачити в Литві вистав чудового російського театру, класичної музики".

Науседа не вважає російську мову частиною політики, називає її "придбанням" і готовий говорити з журналістами, зокрема, російською - багато з балтійських політиків не робить цього з принципових міркувань.

"Було б дуже наївно пов'язувати мову з геополітикою, якщо зі мною хочуть спілкуватися російською мовою, я пробую це робити. Навички трохи зменшилися - не так багато приводів говорити російською, - сказав обраний президент Литви. - Коли деякі люди кажуть, може краще спілкуватися англійською, я тоді запитую: а ви читаєте Достоєвського англійською? Напевно, якщо ви можете говорити обома мовами, ви хотіли б читати Достоєвського російською".

Ліберальна рівність

Копирайт изображения EPA Image caption Науседа вважає себе ліберальним економістом

Зовнішня політика не була в центрі виборчої кампанії Науседа. У Литві він в першу чергу відомий як економіст: на початку 90-х був автором економічної рубрики у литовській газеті, працював в раді з конкуренції, входив до правління Банку Литви, був головним економістом банку SEB, активно коментував в ЗМІ економічні питання.

На початку 90-х Науседа навчався в Німеччині - каже, саме там він став прихильником ідей вільного ринку та ліберальної економіки.

"Там я зрозумів, що західний спосіб життя, ринкова економіка є саме тим шляхом, який не викликає ані найменших сумнівів, а тим часом мали місце наївні думки про якийсь серединний або третій шлях - повний абсурд. Мої західні погляди сьогодні тільки посилюються", - цитує Науседу литовський сайт Delfi.

Науседа визнає себе ліберальним економістом щодо приватної власності: державна власність має бути тільки там, де є монополія.

"Що стосується регулювання, то я швидше консервативний, ніж ліберальний. Я бачу, що соціальна диференціація в Литві не зникає з економічним зростанням. Я підтримую активну роль держави в регулюванні, підтримую прогресивні податки - це, напевно, відносить мене до соціал-демократичної частини", - сказав Науседа ВВС.

Боротьба з соціальною нерівністю і відмінностями в рівні життя в регіонах країни стали центральною частиною передвиборчої кампанії Науседа.

Католики, геї та жінки

У соціальних питаннях Науседа, скоріше, консервативний - одностатеві шлюби він не підтримує, вважає, що поки що краще зупинитися на партнерських відносинах.

"Я за права людини. Але я бачу, що наша католицька громадськість поки не готова. Я не хотів би, щоб цей процес був штучно активізований, щоб цим людям жилося ще гірше, ніж до прийняття цього рішення", - пояснив обраний президент Литви.

А ось зростання ролі жінок у владі він підтримує - каже, це вплив скандинавських банків, в яких він пропрацював 19 років: "Ненормально, коли в нашому уряді одні чоловіки".

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