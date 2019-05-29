Що сталося з технікою у ситуаційному центрі президента?

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У вівторок президент Зеленський призначив свого радника Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони. Того ж дня виник скандал, але напряму з призначенням він не пов'язаний. Справа в одній із кімнат в Адміністрації президента.

Ввечері після свого призначення пан Данилюк завітав до ситуаційної кімнати (ще її називають ситуаційним центром) в будівлі Адміністрації.

У Facebook секретар РНБО продемонстрував порожні стіни приміщення та заявив, що з нього зникли екрани та сервери.

Він твердить, що саме на цих серверах зберігалася інформація, у тому числі таємна, яку використовували на нарадах під головуванням президента.

Секретар РНБО пообіцяв, що звернеться з цього приводу до правоохоронців і вже у середу Державне бюро розслідувань відкрило провадження щодо зникнення техніки.

Прес-секретар колишнього президента Святослав Цеголко підтвердив, що техніку з кімнати прибрали. За його словами, усе необхідне для ситуаційної кімнати орендував за свій кошт Петро Порошенко. Після виборів її "повернули орендодавцю".

"Жодної конфіденційної інформації на серверах не зберігалося, доступ до неї забезпечувався лише online", — написав пан Цеголко у Facebook.

Що таке ситуаційна кімната?

Якщо просто — це приміщення, де керівництво держави має можливість вирішувати кризові ситуації.

У цій захищеній від прослуховування та обладнаній безпечними каналами зв'язку кімнаті верховний головнокомандувач може вислухати звіт спецслужб і військових й віддати їм наказ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У ситуаційній кімнаті президент США Ліндон Джонсон розробляв стратегію війни у В'єтнамі

Класичним прикладом такої кімнати є "сітрум" (з англ. Situation room) президента США, який існує з 1960-х років. Це конференц-зал і центр управління розвідкою у Білому домі.

Приміщення має комп'ютерне й телевізійне обладнання, а також захищені засоби зв'язку для проведення відеоконференцій.

Ситуаційна кімната - не бункер, а просто одне з приміщень президентської резиденції.

У здатному витримати ядерний удар бункері під Білим домом розміщений Президентський центр екстрених операцій. Проте використовують його тільки у випадку загрози працівникам адміністрації, а повсякденну оперативну діяльність провадять саме із сітруму.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ситуаційна кімната має захищені обладнання й зв'язок

Кімната на Банковій

Приміщення в Адміністрації президента України виконує фактично ті самі функції, що й у США — допомагає забезпечувати роботу голови держави, проводити наради, в тому числі за допомогою відеозв'язку та збирати в одному місці усю необхідну інформацію.

Наприкінці березня 2019 року тодішній президент Петро Порошенко розповів, що кімната почала працювати у 2015 році та була оснащена сучасними засобами захисту та "унікальною системою зв'язку".

Зробив він цю заяву в інтерв'ю телеканалу ICTV, яке записували саме у ситуаційній кімнаті.

"Тут заведені бази даних багатьох відомств, починаючи від Міністерства оборони, Генерального штабу, Служби безпеки України, можна увімкнутися до баз даних Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби", — сказав тоді Петро Порошенко.

Він підкреслив, що основне призначення кімнати — управління сектором оборони й безпеки.

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Порошенко додав, що проводив із цієї кімнати й перемовини з світовими лідерами (ЄС, НАТО, США, Туреччини).

За його словами, до 2014 року система зашифрованого зв'язку з країнами СНД працювала через Росію, і Москва могла перехоплювати розмови лідерів цих країн.

У команді колишнього президента BBC News Україна сказали, що "цю кімнату Порошенко створив власним коштом, як і відремонтував вітальну залу (в Адміністрації президента — Ред.) — так звану рожеву кімнату".

Після завершення ж своєї каденції пан Порошенко просто повернув обладнання компанії, в якої його орендував.

У команді не відповіли на запитання ВВС News Україна, де саме і за скільки пан Порошенко орендував обладнання для кімнати.

Чи безпечно це?

Віддати обладнання, на якому зберігалася інформація з нарад президента, назад орендодавцю може здатись доволі сумнівним кроком з точки зору безпеки.

Пояснює такий вчинок колишній заступник голови Адміністрації Порошенка, причетний до створення цього приміщення, Дмитро Шимків.

"Архітектура ситуаційної кімнати не передбачала жодних серверів, крім відеосервера для керування відеостіною, та іншими екранами", — написав пан Шимків у Facebook.

У середу він повідомив, що інформація із захищених серверів СБУ, Міноборони, РНБО та інших установ не передавалась до ситуаційної кімнати, на екранах в Адміністрації лише дублювалось зображення екрану із робочих місць в цих установах.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption За словами Шимківа, обладнання у ситуаційній кімнаті жодної таємної інформації не зберігало

"Це щось на зразок віддаленого доступу на комп або сервер. По каналах зв'язку (захищеним) передається лише відеозображення, а не дані, а отже зникає потреба зберігати та будувати якісь проміжні сервери чи сховища", — пояснює колишній член Адміністрації.

Керуючий партнер агентства цифрових комунікацій PlusOne DA Максим Саваневський підтвердив BBC News Україна логіку такого технічного рішення.

За його словами, якби в Адміністрації президента встановили саме сервери для зберігання й обробки інформації, яка надходить до ситуативної кімнати, то на це знадобилося б багато місця й обладнання.

Водночас передача просто відеосигналу потребує лише відеосерверу.

Пан Шимків розповів, що ситуаційна кімната містила тільки відеосервер, який збирав відео з різних джерел та виводив його на екрани. При цьому сам відеосервер інформацію не зберігав.

Підтверджує цю інформацію й інше джерело в Адміністрації Порошенка. За його словами, інформація на обладнанні в ситуаційній кімнаті не зберігалася.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сервери для зберігання інформації інколи сягають велетенських розмірів

Водночас восени 2018 року в інтерв'ю "Українській правді" пан Шимків казав, що для кімнати використали сервери отримані від "Укртелекому", ЦВК та НБУ. Зараз він сказав, що ті сервери не підійшли, використали лише відеосервер.

У проекті з інформування про ІТ-безпеку "Кібертиша" BBC News Україна підтвердили заяву про високу безпечність відеосерверів.

Експерти проекту зазначили, що функція відеосерверів полягає в управлінні відеостіною (групою екранів), на них "спрямовується чистий відеопотік, який розподіляється по екранах".

"Ніякої інформації дані відеосервери не зберігають. Простіше кажучи, задача цих відеосерверів — показати ту чи іншу інформацію на визначеному екрані й все", - розповіла команда проекту.

Максим Саваневський додав, що усю техніку перед встановленням та в ході експлуатації в Адміністрації президента мали перевіряти на предмет того, чи не проводить вона несанкціонований запис інформації.

Керівник секції Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Павло Кривенко сказав BBC News Україна, що використання орендованої техніки у ситуаційному центрі президента у випадку неналежної його перевірки може бути значним ризиком.

Пан Кривенко додав, що йому не знайомі інші приклади використання орендованого обладнання для таких важливих цілей.

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