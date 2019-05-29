"Більше передвиборчого трешу" і "Де Зібров?". Соцмережі про Олю Полякову в політиці

Копирайт изображения UNIAN Image caption Співачка Оля Полякова оголосила, що створює жіночу партію

Співачка Оля Полякова оголосила про створення жіночої партії.

Про це вона заявила на "Форумі жіночого партнерства" у Києві 29 травня.

"Мені дуже набридло голосувати за якогось "дядю з плаката", про якого я нічого не знаю. І мільйонам людей дуже хочеться знати особисто людей, за кого вони будуть голосувати", - сказала пані Полякова.

"Я офіційно заявляю: я починаю створення партії, яка буде відповідати на цей запит. І це буде перша жіноча партія України", - заявила співачка.

"Сьогодні країні як ніколи потрібен жіночий погляд, жіночий розум і жіночий підхід", - сказала пані Полякова.

За її словами, лише жінки добре знають, якою повинна бути країна, "щоб там не тільки виховувати, а і щоб захотілося народжувати".

Вона також зазначила, що на вибори 21 липня її партія "мабуть, не піде", оскільки вважає, що залишилося замало часу, щоб підготуватися.

Але партію і команду вона хоче зібрати зараз, бо "запит на нові обличчя в країні саме зараз", - сказала співачка.

"Жінки дуже надихнулися, натовпами хочуть брати участь у нашій партії", - сказала пані Полякова пізніше у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, запропонувавши користувачам соцмережі придумати назву для її партії.

Серед варіантів вже є "Жіночий сектор, "Рух жінок України", "Перша жіноча партія України", "Партія жінок України", сказала пані Полякова.

В Україні кілька разів створювалися жіночі партії, зокрема "Жінки України", Всеукраїнська партія "Жіночі Ініціативи", партія "Солідарність жінок України", Всеукраїнське політичне об'єднання "Жінки за майбутнє".

Реакція соцмереж

"Жінкам владу!" - відреагувала на заяву пані Полякової активістка і журналістка Уляна Пчолкіна.

"Сміємося далі..." - коментує заяву співачки Анжеліка Рудницька, яка теж була присутня на жіночому форумі партнерства.

Дехто ж не міг навіть підібрати слів.

Ось такою може бути реакція, жартує Новинач.

"Думаю, хочуть у коаліцію зі "Слугою народу", - пише про партію Полякової Євген Будерацький. - Враховуючи останні тенденції, Юлія Володимирівна має напружитись".

"Хочеться сказати, що політика на цьому в Україні скінчилася. Може й не факт, але світ вже ніколи більше не буде таким самим. І ще дуже хочеться вилаятися, але вона ж, нехай і зірка, але все ж таки жінка...", - написав головний редактор радіо "Новое Время" Валерій Калниш.

"Чекаємо Бобула та Винника"

"Більше передвиборчого трешу. На вибори йде уже і Полякова. Перед цим була заява Павліка. Чекаємо Бобула, Винника і Вєрку Сердючку. Ті, хто був раніше на розігріві у передвиборчих турах, тепер балотуватимуться у народні депутати. Ура, ми здобули!", - пише політолог Віктор Шлінчак.

"Віктор Павлік йде на вибори без обіцянок і пробачень, але з маловідомою партією. Оля Полякова йде зі своєю власною партією і губами. Винника активно сватають в списки, але я сподіваюсь, що він потягне свій політпроект, з блекджеком і вовчицями. Що там "Хаммерман знищує віруси" собі думає? Тривожуся, що досі нє - я в їхньому електоральному полі сиджу з паспортом і ручкою", - пише користувач Євген Манженко.

"Не розумію, чому осторонь процесів лишається Павло Зібров", - непокоїться ще один користувач.

Деякі, навпаки, турбуються через конкуренцію.

"Боюся, якщо Винник теж про таке заявить, Оля втратить усіх потенційних партійців", - пише юрист Антон Денгуб.

"Якщо все й далі буде йти тим самим темпом, то співати в країні залишиться лише подружжя Білоножків", - зазначає журналіст Андрій Лохматов.

"Чекаю у відповідь першого сольника "Тепер я один або моя дорога без П" від Гройсмана, туру Україною "З музикою в серці або хай повиздихають" Ляшка та афіш з Тимошенко "Моя прекрасна леді в Dior" в театрі Оперети", - іронізує користувачка Facebook Катерина Філіппенко.

А деякі змагаються у почутті гумору щодо назви партії Олі Полякової.

"Вангую, що називатися вона буде "Кокошник", - пише користувач Facebook Ігор Фельдман. "Епоха постмодерну - це весело. Безперспективно, але весело", - додає він.

"А партію домашніх котиків коли вже можна буде реєструвати і проводити в Раду? Я все розумію, що все заради хайпу, але це все вже перетнуло межу сюру", - зазначає Тетяна Ніколаєнко.

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