"Більше передвиборчого трешу" і "Де Зібров?". Соцмережі про Олю Полякову в політиці

  • 29 травня 2019
Оля Полякова Копирайт изображения UNIAN
Image caption Співачка Оля Полякова оголосила, що створює жіночу партію

Співачка Оля Полякова оголосила про створення жіночої партії.

Про це вона заявила на "Форумі жіночого партнерства" у Києві 29 травня.

"Мені дуже набридло голосувати за якогось "дядю з плаката", про якого я нічого не знаю. І мільйонам людей дуже хочеться знати особисто людей, за кого вони будуть голосувати", - сказала пані Полякова.

"Я офіційно заявляю: я починаю створення партії, яка буде відповідати на цей запит. І це буде перша жіноча партія України", - заявила співачка.

"Сьогодні країні як ніколи потрібен жіночий погляд, жіночий розум і жіночий підхід", - сказала пані Полякова.

За її словами, лише жінки добре знають, якою повинна бути країна, "щоб там не тільки виховувати, а і щоб захотілося народжувати".

Вона також зазначила, що на вибори 21 липня її партія "мабуть, не піде", оскільки вважає, що залишилося замало часу, щоб підготуватися.

Але партію і команду вона хоче зібрати зараз, бо "запит на нові обличчя в країні саме зараз", - сказала співачка.

"Жінки дуже надихнулися, натовпами хочуть брати участь у нашій партії", - сказала пані Полякова пізніше у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, запропонувавши користувачам соцмережі придумати назву для її партії.

Серед варіантів вже є "Жіночий сектор, "Рух жінок України", "Перша жіноча партія України", "Партія жінок України", сказала пані Полякова.

В Україні кілька разів створювалися жіночі партії, зокрема "Жінки України", Всеукраїнська партія "Жіночі Ініціативи", партія "Солідарність жінок України", Всеукраїнське політичне об'єднання "Жінки за майбутнє".

Реакція соцмереж

"Жінкам владу!" - відреагувала на заяву пані Полякової активістка і журналістка Уляна Пчолкіна.

"Сміємося далі..." - коментує заяву співачки Анжеліка Рудницька, яка теж була присутня на жіночому форумі партнерства.

Дехто ж не міг навіть підібрати слів.

Ось такою може бути реакція, жартує Новинач.

"Думаю, хочуть у коаліцію зі "Слугою народу", - пише про партію Полякової Євген Будерацький. - Враховуючи останні тенденції, Юлія Володимирівна має напружитись".

"Хочеться сказати, що політика на цьому в Україні скінчилася. Може й не факт, але світ вже ніколи більше не буде таким самим. І ще дуже хочеться вилаятися, але вона ж, нехай і зірка, але все ж таки жінка...", - написав головний редактор радіо "Новое Время" Валерій Калниш.

"Чекаємо Бобула та Винника"

"Більше передвиборчого трешу. На вибори йде уже і Полякова. Перед цим була заява Павліка. Чекаємо Бобула, Винника і Вєрку Сердючку. Ті, хто був раніше на розігріві у передвиборчих турах, тепер балотуватимуться у народні депутати. Ура, ми здобули!", - пише політолог Віктор Шлінчак.

"Віктор Павлік йде на вибори без обіцянок і пробачень, але з маловідомою партією. Оля Полякова йде зі своєю власною партією і губами. Винника активно сватають в списки, але я сподіваюсь, що він потягне свій політпроект, з блекджеком і вовчицями. Що там "Хаммерман знищує віруси" собі думає? Тривожуся, що досі нє - я в їхньому електоральному полі сиджу з паспортом і ручкою", - пише користувач Євген Манженко.

"Не розумію, чому осторонь процесів лишається Павло Зібров", - непокоїться ще один користувач.

Деякі, навпаки, турбуються через конкуренцію.

"Боюся, якщо Винник теж про таке заявить, Оля втратить усіх потенційних партійців", - пише юрист Антон Денгуб.

"Якщо все й далі буде йти тим самим темпом, то співати в країні залишиться лише подружжя Білоножків", - зазначає журналіст Андрій Лохматов.

"Чекаю у відповідь першого сольника "Тепер я один або моя дорога без П" від Гройсмана, туру Україною "З музикою в серці або хай повиздихають" Ляшка та афіш з Тимошенко "Моя прекрасна леді в Dior" в театрі Оперети", - іронізує користувачка Facebook Катерина Філіппенко.

А деякі змагаються у почутті гумору щодо назви партії Олі Полякової.

"Вангую, що називатися вона буде "Кокошник", - пише користувач Facebook Ігор Фельдман. "Епоха постмодерну - це весело. Безперспективно, але весело", - додає він.

"А партію домашніх котиків коли вже можна буде реєструвати і проводити в Раду? Я все розумію, що все заради хайпу, але це все вже перетнуло межу сюру", - зазначає Тетяна Ніколаєнко.

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