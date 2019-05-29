"Бе" - значить "барига". Як Саакашвілі називав українських політиків

Копирайт изображения УНІАН Image caption 25 серпня 2015 року, складання присяги новою поліцією в Одесі. Згодом і Петро Порошенко, і Арсен Аваков стануть опонентами для Саакашвілі

"Знов українець" Міхеіл Саакашвілі, як і належить грузину, має гарячий характер та щиру любов до палких промов.

За свою політичну кар'єру в Україні, яка незабаром може відродитися, він встиг пройти шлях від досить обережного критика влади до викривача "банди бариг".

Пригадуємо, кого та як критикував колишній президент Грузії й губернатор Одещини

Коломойський. "Буде сидіти"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Корбана і Коломойського Міхеіл Саакашвілі вважає членами "одного кримінального угруповання"

Міхеіл Саакашвілі повертається в Україну рівно через чотири роки після свого призначення губернатором Одеської області - 29 травня 2015 року він замінив на цій посаді соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палицю.

Саме мільярдер, який тоді вже перестав очолювати Дніпропетровську область, став першим об'єктом критики Саакашвілі.

А почалося все з боротьби за "дешеві авіаквитки для одеситів".

Так, у липні 2015 року, спілкуючись з журналістами медіа, що належить Коломойському, Саакашвілі заявив: "МАУ буде звичайною компанією, не будете ви контролювати держслужбу в Одесі, не будете ви займатися контрабандою. От і все. Не буде Коломойський займатися контрабандою тут - моя відповідь на всі питання Коломойського".

Згодом Міхеіл Саакашвілі регулярно згадував про "олігарха, який краде в українців", оголошував боротьбу з його "щупальцями" та вітав кримінальне переслідування іншого соратника Коломойського Геннадія Корбана (причому знову в ефірі каналу, що належить бізнесмену).

Ігор Коломойський у відповідь називав екс-президента Грузії "собакою без намордника".

Коли Саакашвілі вирішив у 2016 році створити власну політсилу, одним з її лозунгів стало "посадити Коломойського": "Коли ми будемо при владі - і щоб ніхто не сумнівався, я таких слів просто так не кидаю - Коломойський буде сидіти. І жодна Швейцарія його не врятує".

"З моїми зв'язками таких, як він, я дістану і зі Швейцарії, і з Малайзії", - пригрозив українсько-грузинський політик.

Яценюк. "Саботажник реформ"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Арсенія Яценюка Саакашвілі критикував спочатку досить обережно, однак пізніше розгорнув цілу кампанію за його звільнення

Арсеній Яценюк - ще один давній опонент Міхеіла Саакашвілі.

Влітку 2015 року силует тодішнього прем'єра почав виднітися у викривальних промовах губернатора Одещини.

"Поки уряд буде закривати очі чи відкрито працювати на олігархічні інтереси, нічого до людей не дійде", - нарікав Саакашвілі.

Згодом він почав відкрито звинувачувати Кабмін у підриві реформ: "Я говорю про саботаж не з боку Росії... Чи не з боку якихось місцевих кланів - вони поширені, але навряд чи змогли б мені перешкодити. Ми говоримо про саботаж центральних урядових установ".

І зрештою, саме Арсеній Яценюк став головною мішенню на першому "Антикорупційному форумі", що отримав неофіційну назву "антияценюківського".

Тоді ще губернатор Одещини заявив про втрату Україною 5 млрд доларів від різноманітних схем.

"Хто за все це відповідає? Ну, не знаю. В нормальних країнах за все це відповідає голова уряду", - красномовно натякав він.

Не зникло прізвище Яценюка з риторики Міхеіла Саакашвілі і після відставки з посади прем'єра.

"Я не заспокоюсь, поки Яценюк не відповість по всій строгості закону, поки він назад не принесе награбовані мільярди гривень", - обіцяв Саакашвілі в одному з коментарів каналу "112 Україна".

Аваков. "Злодій на схемах"

Копирайт изображения Фейсбук Арсена Авакова Image caption Аваков кидає пляшкою в бік Саакашвілі на засіданні Нацради реформ за участі президента Порошенка

Багаторічний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, за версіями Міхеіла Саакашвілі, був одним з тих, хто "кришує" мало не всі можливі "злочинні схеми" в Україні - від корупції на Одеському припортовому заводі до видобутку бурштину на Рівненщині.

У відкритий конфлікт це протистояння вилилося 14 грудня 2015 року, коли на засіданні "Нацради реформ" між Саакашвілі та Аваковим почалася перепалка у ході якої міністр кинув відкритою пляшкою в тоді ще губернатора Одещини.

"Що значить "бе-бе-бе"? Так зі мною ще ніхто не розмовляв!" - обурювався Саакашвілі на перекривляння зі сторони Авакова.

"Я не збираюся, щоб якийсь Аваков, що прокрався, про якого всі знають, що він сидить на схемах, розмовляв з Саакашвілі таким тоном", - загрозливо додавав він, й обіцяв міністру, що "ти будеш сидіти".

Порошенко. "Підлий барига"

Копирайт изображения УНІАН Image caption 1 червня 2015 року, президент Петро Порошенко та голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі

Риторика екс-президента Грузії щодо вже екс-президента України змінювалася найрадикальніше.

Якщо у 2015 році він разом з Петром Порошенком обіцяв "будувати нову Україну" в майбутній "столиці всього Чорного моря" Одесі й зізнавався у "теплих почуттях" до нього, то потім саме Порошенко став лідером усіх "бариг", які зупинили реформи.

За кілька років Саакашвілі вже порівнював Порошенка з Путіним і Януковичем, й обурював, що іноді Петро Олексійович діє навіть гірше від них.

Апофеозом "риторики бариг" стало силове видворення екс-губернатора Одещини у Польщу.

"Це дрібний наляканий дешевий "розводчик" Порошенко - це не президент. Це не чоловік навіть. Це підлий барига, який хоче угробити Україну", - лютував Саакашвілі, спілкуючись з українськими журналістами телефоном вже з Польщі.

Але раніше Міхеіл Саакашвілі пояснював Порошенку, що той використовув екс-лідера Грузії "неправильно": "Не для того, щоб прибрати Яценюка - я думаю, що прибрати Яценюка було правильно. Не для того, щоб грати у свої олігархічні ігри. Не для того, щоб я агітував на виборах - що я, на свій сором, робив у Чернігові (Мова про вибори на 205-му окрузі, на яких пропрезидентський кандидат Сергій Березенко переміг Геннадія Корбана. - Ред.). У нього був шанс використовувати мене для реальних реформ у країні".

Зеленський. "Історичний шанс"

Копирайт изображения YouTube Міхеіла Саакашвілі

Перемогу Володимира Зеленського Саакашвілі привітав й звернувся до нього про повернення українського паспорту.

А коли новий президент справді повернув екс-губернатору Одещини українське громадянство, той не поскупився на компліменти.

"Це рішення показує, що він здатний на неконвенційні, сміливі, швидкі кроки. І я впевнений, що він буде кращим президентом, ніж вважають багато скептиків. І це справді історичний шанс для України", - заявив усміхнений Міхеіл Саакашвілі напередодні свого повернення.