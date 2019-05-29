Копирайт изображения UNIAN Image caption Конфлікт Філарета та Епіфанія перейшов у фазу протистояння указів

Між почесним патріархом Філаретом та предстоятелем ПЦУ Епіфанієм розгортається новий етап конфлікту - цього разу за храми київської єпархії.

Владика Філарет 28 травня видав указ від імені патріарха Київського і всієї Руси-України про заборону служити в храмі протоієрею Олександру Трофимлюку, який є ректором Київської православної богословської академії та соратником митрополита Епіфанія.

І вже у середу, як повідомив єпископ Шепетівський Адріан, представники Філарета намагались зайняти Покровський храм у Києві, де служив протоієрей Олександр Трофимлюк.

Після майже доби протистояння митрополит Епіфаній видав спеціальний указ, яким прийняв громаду цього храму у своє безпосереднє підпорядкування, чим викликав різку критику Філарета.

Як визнають співрозмовники ВВС News Україна в ПЦУ, це нове загострення у стосунках між Філаретом та Епіфанієм, яке може мати серйозне продовження.

Продовження конфлікту

Кілька тижнів тому між Філаретом та Епіфанієм розгорівся публічний скандал через контроль над церквою.

Філарет, який продовжує називати себе патріархом УПЦ Київського патріархату, стверджує, що Київський патріархат досі існує і він є його предстоятелем.

Філарет висунув низку звинувачень у бік Епіфанія, зокрема, й щодо невиконання певних домовленостей перед об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року та нібито залежності від Константинополя.

Копирайт изображения Pomisna.info Image caption Філарет на засіданні синоду сидить праворуч від предстоятеля

Він заявляє, що низка положень томосу про автокефалію та статуту ПЦУ невигідні українській церкві. Тому закликав їх не виконувати.

Предстоятель ПЦУ усі обвинувачення відкидав й запевняв, що церкви, які об'єднались в ПЦУ 15 грудня, фактично припинили своє існування.

Священний синод ПЦУ 24 травня повністю підтримав митрополита Епіфанія, наголосивши, що церква буде дотримуватись томосу та статуту.

На святкування дня ангела Епіфанія 25 травня Філарет тепло привітав опонента і відвідав святкову службу у Михайлівському монастирі, після чого здавалось, що конфлікт пішов на спад.

Тоді ж у Києві був представник Константинополя митрополит Еммануїл, який фактично підтримав Епіфанія у цьому конфлікті.

Новий етап

Проте 28 травня стало зрозуміло, що протистояння у церкві посилюється.

Владика Філарет видав указ про заборону у священнослужінні протоієрея Олександра Трофимлюка, що оглядачі сприйняли як удар особисто по Епіфанію.

Офіційно владика Філарет досі залишається єпископом київської єпархії. В столиці йому формально підпорядковуються Володимирський собор та усі храми, окрім Михайлівського монастиря.

Проте такий випад проти найближчого соратника Епіфанія став надзвичайно різким кроком.

І вже 29 травня конфлікт набрав нових обертів. Зранку єпископ Шепетівський Адріан повідомив, що представники Філарета намагаються заволодіти Покровським храмом, де настоятелем є Олександр Трофимлюк.

Більше того, єпископ повідомив, що Філарет може особисто приїхати до Свято-Феодосіївського монастиря у Києві (поруч з Києво-Печерською лаврою) та змусити насельників монастиря підписати "документ на вірність" Філарету та Київському Патріархату.

Більше того, за наполяганням почесного патріарха з монастиря змушують з'їхати одного з найвідоміших єпископів ПЦУ архієпископа Євстратія (Зорю), який багато років був речником УПЦ КП.

Кілька джерел ВВС News Україна підтверили цю інформацію.

Владика Євстратій у протистоянні Філарета та Епіфанія фактично займає бік предстоятеля церкви, а тому, як вказують джерела ВВС, почесний патріарх недолюблює свого колишнього близького соратника.

Копирайт изображения Pomisna.info Image caption Філарет 25 травня тепло вітав Епіфанія з днем ангела

Кореспондент ВВС News Україна кілька годин провів у Феодосіївському монастирі, проте Філарет туди так і не приїхав.

Як розповіли співрозмовники у монастирі, там дійсно чекали на почесного патріарха, але він не приїхав.

Там визнали, що були готові підписати документ щодо підпорядкування Філарету, але особливого значення цьому не надавали, адже і надалі визнавали б предстоятелем ПЦУ Епіфанія.

"Маємо предстоятеля, маємо церкву, маємо томос, кому все це треба?", - додав співрозмовник.

Різкий крок Епіфанія

Станом на 29 травня протоієрей Олександр Трофимлюк зберіг контроль над Покровським храмом.

Більше того, тривалу мовчанку у цьому конфлікті перервав митрополит Епіфаній.

Надвечір 29 травня він видав спеціальний наказ, яким підпорядкував собі громаду храму і вивів його з підпорядкування Філарета. Понад те, вказав, що будь-які розпорядження від імені УПЦ КП є недійсними.

Фактично, це стало першим відкритим протистоянням між Філаретом та Епіфанієм не на словах, а у реальних вчинках.

Загалом у Києві нараховується понад тридцять діючих парафій ПЦУ і левова частка з них також може захотіти перейти у підпорядкування Епіфанія, а сьогоднішні інциденти можуть бути далеко не останніми.

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Філарет одразу ж відреагував на рішення Епіфанія й опублікував лист, в якому звинуватив предстоятеля у порушенні канонічного порядку - адже він не дав дозволу на таке підпорядкування спеціальною грамотою.

Співрозмовники ВВС визнають - крок Епіфанія різкий, але необхідний. Не захистити ректора богословської академії предстоятель не міг.

Священний синод 24 травня ухвалив низку рішень, які мали покласти край конфлікту. Один з них - вимога до всіх єпархій колишнього Київського патріархату перереєструвати свої статути і формально влитись до ПЦУ протягом місяця.

Але що буде, коли керівник київської єпархії Філарет відмовиться це робити, поки що прогнозувати не береться ніхто, але багато експертів остерігаються нового розколу у новоствореній ПЦУ.

Наразі позицію Філарета відкрито підтримують всього чотири єпископи, троє з яких живуть у Росії. Проте оглядачі остерігаються, що невдовзі у Володимирському соборі, де править Філарет, можуть висвятити нових лояльних йому єпископів. Такий крок без рішення синоду не передбачений статутом ПЦУ.

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