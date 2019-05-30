Президент Латвії Егілс Левітс: "Я консервативний. Я національний. Я за єдину державну"
Авторитетний юрист, противник святкування Дня Перемоги, прихильник європейських цінностей та згуртування нації на основі латиської мови - новим президентом Латвії обрано Егілса Левітса. Він готовий поїхати в Москву - якщо в цьому буде сенс.
Латвія - парламентська республіка, тому коло повноважень президента обмежене. У глави держави є право законодавчої ініціативи, він може призупинити ухвалення закону, ініціювати розпуск парламенту.
Президента обирає парламент: "за" має проголосувати як мінімум 51 депутат з 100, а не проста більшість. Цього року голосування вперше було відкритим. За Егілса Левітса проголосував 61 депутат.
З третьої спроби
Вперше ім'я Левітса як потенційного кандидата на посаду глави держави пролунало у 2007 році, проте свою кандидатуру тоді він відкликав.
У 2015 році Левітс був кандидатом у президенти від націоналістичної партії "Національне об'єднання". У 2019 він став єдиним кандидатом від коаліції.
У бесіді з Російською службою Бі-бі-сі Егілс Левітс сказав, що на його роботу політична підтримка впливати не буде: "Я безпартійний, буду об'єктивним і незалежним".
Себе Левітс вважає національно налаштованим центристом з ліберальними та соціально орієнтованими поглядами.
"Є сфери, в яких я налаштований соціально: соціальну нерівність треба зменшувати, держава має підтримувати малозабезпечених. Але я ліберал в тому сенсі, що сучасна демократія і сучасна конституція ліберальні по суті, тому що мають на увазі громадянські свободи", - розповідає Левітс.
"Я консервативний, вважаю, що нові ідеї треба перевірити - чи краще вони старих. Я національний. Думаю, що в сучасному світі дуже важлива національна ідентичність, яка допомагає сформувати зв'язок з державою. - каже президент. - Я за єдину державну мову і єдину шкільну систему".
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Близько 40% жителів Латвії вважають своєю рідною мовою російську. Близько 30% називають себе росіянами.
Німецький латиш
Левітс народився у Ризі в 1955 році, навчався в російській школі. У 70-х з родиною переїхав до Німеччини, де отримав освіту юриста. Вже наприкінці 80-х він включився в політичне життя Латвії, став активістом руху за відновлення незалежності.
Левітс - автор проекту декларації про відновлення незалежності, був міністром юстиції на початку 90-х, депутатом парламенту, послом Латвії у Німеччині, Австрії та Швейцарії, став першим представником країни в Європейському суді з прав людини.
Останні 15 років новообраний президент обіймав посаду судді Суду ЄС, жив в Люксембурзі. Відірваним від Латвії Левітс себе не вважає: "У сучасному світі з його комунікаціями це не проблема. Я весь цей час брав участь в соціальному, політичному і правовому житті країни".
Як в ЄС
Відносини з сусідами, зокрема, з Росією, Левітс збирається формувати на основі принципів добросусідства та дотримання міжнародних норм. Росія, за його словами, ці норми порушує в Україні і в Грузії.
Виходити за рамки загальноєвропейської лінії щодо східних сусідів він не має наміру. Так, за словами Левітса, позиція Латвії буде сильніше. "Я повністю згоден з позицією ЄС", - говорить він, відповідаючи на питання про російську агресію.
Він був би готовий поїхати у Москву, як це зробила президент Естонії Керсті Кальюлайд, - якби були сигнали, що це може дати якийсь результат.
"Якщо потрібна дипломатична робота, то, звичайно. А просто з'їздити поговорити - країні від цього ніякої користі", - зізнається новообраний президент.
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Левітс не підтримував ідею про те, що Латвія має бути мостом між Заходом і Сходом. "Ніякого мосту. Ми - Захід. На мосту або під мостом нехай сидять інші. Ми - частина Заходу", - цитує Левітса сайт його прихильників.
Займатися експортом демократії на пострадянському просторі він не планує, каже, що імпульс має йти зсередини, а простий експорт, на його думку, - не надто вдале заняття.
Авторитетний юрист
Егілс Левітс - безумовний авторитет у латвійських юридичних колах, він брав участь в розробці Кримінально-процесуального закону та закону про державне управління.
На посаді президента Левітс має намір займатися питаннями суспільної згуртованості: як за етнічною, так і соціальною лініями.
Він вважає, що в Латвії досить мало уваги приділяється боротьбі з домашнім насильством, яке, як правило, спрямоване проти жінок і дітей. Тут, за його словами, треба було б працювати більше.
А ось шлюб він вважає союзом між чоловіком та жінкою.
Латвія - країна латишів?
П'ять років тому латвійський парламент ухвалив преамбулу до конституції, яка спровокувала хвилю скандалів. Автором преамбули був Егілс Левітс.
У ній йдеться про створення латвійської держави "для гарантування існування і розвитку латиської нації, культури і мови". Парламентська опозиція і низка громадських діячів сприйняли ці слова як підставу для створення двох сортів мешканців Латвії: латишів і не-латишів.
"Політично легітимізується концепція про те, що формально всі громадяни рівні, але деякі рівніші. Ті, хто належать до латиського народу, це перший сорт. Другий - всі інші", - говорив тоді Російській службі Бі-бі-сі депутат Сейму і правозахисник Борис Цілевіч.
Левітс не вважає, що Латвія - країна латишів: "Ні, Латвія - країна громадян Латвії".
Новообраний президент підкреслює: "Латвія - єдина країна, яку латиші вважають своїм домом". Він вважає, що розколювати суспільство на різні національності не можна.
"Ми всі - громадяни Латвії, у нас є спільна мова, але є частина, у яких є ще одна мова - якщо, наприклад, на ній говорять вдома", - каже президент.
За його словами, це треба підтримувати, але не ціною спільної мови і культури: "Не може бути ситуації, коли люди не розуміють латиську. Я проти такої ізоляції".
Говорити російською Левітс готовий, наприклад, на якомусь російському культурному заході - це, за його словами, було б чемно. В інших випадках він вважає за краще спілкуватися державною мовою.
9 травня Левітс святкує День Європи - про це він нагадав би всім латвійцям, які святкують День Перемоги.
"Для нас, латишів, ця війна закінчилася лише в 1990-1991 роках", - сказав він в інтерв'ю газеті NRA.
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