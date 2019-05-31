Що зміниться у червні: нафта, газ, літній режим на КПВВ і правопис

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Ще у 2014 активісти закликали не купувати російське пальне. Заправок "Лукойлу", ТНК і "Роснафти" вже нема, а російський дизель - залишається

Із червня нафтопродукти з Росії надходитимуть за новими правилами, тренди у підвищенні та зменшенні цін на газ для населення і промисловості поміняються місцями, контрольні пункти на лінії розмежування з непідконтрольними Києву територіями запрацюють у літньому режимі, а також буде оприлюднено остаточний текст нової редакції "Українського правопису".

Російські нафтопродукти: без обмежень і заборон, але з політичним підтекстом

З 1 червня набуває чинності рішення російського уряду про новий порядок експорту низки товарів, зокрема, нафти та нафтопродуктів.

Україна не купує російської нафти вже досить давно, проте російські нафтопродукти (дизель) та скраплений газ нині складають до 40% українського ринку.

Втім, як наголошують українські оглядачі, про заборону чи обмеження експорту не йдеться. Просто спеціальні дозволи на продаж відтепер компанії-постачальники мають отримувати у міністерстві економічного розвитку, а не у митників, як це було раніше.

"Не було (запроваджено) ніяких обмежень. Насправді просто помінявся порядок видачі дозволів на експорт нафти і нафтопродуктів, а також вугілля з РФ. Раніше ці дозволи видавалися наказом Митного комітету РФ, а зараз ці функції перейшли до Мінекономрозвитку. І обмеження може бути лише з політичних причин. Поки що його немає, хоча воно може бути", - каже Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Теоретично, кажуть оглядачі, перехідний етап можна використати для того, щоб дестабілізувати ринок і спробувати заробити на підвищенні цін на пальне.

Проте, з одного боку, за підрахунками експертів, Україна має до 10 альтернативних маршрутів імпорту пального. А з іншого - український ринок приносить російським нафтовикам до 2 млрд доларів на рік, тож навряд чи хтось захоче втрачати такий ринок.

Газ: для населення подорожчає, для промисловості - подешевшає

Копирайт изображения UNIAN Image caption З початком сезону "профілактики" гарячої води газ для населення трохи подорожчає

З 1 червня ціни на газ для населення зростуть до 5% у порівнянні із травневими.

Згідно із рішенням уряду, кінцева ціна газу для населення визначається як середня для промисловості за попередній місяць, а у травні газ для промисловості дорожчав.

Мінімальна ціна газу для промислових споживачів, які не мають боргів і купують понад 50 тис. кубометрів газу на місяць, становитиме у червні 6963,6 грн за тисячу кубів, враховуючи ПДВ (або 5803 грн за тис. кубів без ПДВ і транспортування).

Загалом ціни на газ для промисловості на 7,6-7,9% нижчі за травневі.

Приблизно за такою ж пропорцією мають знизитися ціни для населення у липні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв:

"Газ на міжнародному ринку знову дешевшає. Завдяки цьому "Нафтогаз" у червні знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8%. Згідно з рішенням уряду, ціна "Нафтогазу" для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, яка діє наступного місяця. Відтак, в липні "Нафтогаз" відпускатиме газ для потреб населення майже на 8% дешевше - 5803 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ, транспортування та розподілу)", - написав Коболєв.

Літній режим на КПВВ

Копирайт изображения UKRINFORM

З 1 червня контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) переходять на літній режим роботи.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

Влітку КПВВ працюватимуть з шостої ранку до восьмої вечора.

Новий правопис - в дію

Копирайт изображения UNIAN Image caption Спочатку новим правописом рекомендують послуговуватися у суспільному житті, а згодом - навчать у школах

3 червня 2019 року буде офіційно оприлюднений фінальний текст нової редакції "Українського правопису" - на сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук.

"З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення", - йдеться у повідомленні Міносвіти.

Коли у школах мають почати викладати за новим правописом, буде визначено у "плані імплементації нової редакції "Українського правопису", яка нині розробляється міністерством.

Довгі вихідні. Знову

Копирайт изображения UNIAN Image caption Завдяки Трійці та Дню Конституції в українців буде два довгих вікенди у червні

У червні українців знову очікують довгі вихідні.

Спочатку три вихідні дні буде з 15 по 17 червня з нагоди Трійці, яка цього року припадає на 16 червня.

Друга трійка вихідних буде з 28 по 30 червня з нагоди Дня Конституції.

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