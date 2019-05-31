­­­­П'ять технологічних трендів, що змінюють індустрію краси

Копирайт изображения P&G Image caption Що як у майбутньому ми всі користуватимемось косметичними принтерами?

Змагаючись за клієнтів на ринку з жорстокою конкуренцією, б'юті-бренди намагаються розвивати новітні технології - від штучного інтелекту до доповненої реальності. Та чи є від цих інновацій справжня користь? Чи це лише маркетингові хитрощі?

Коли минулого року керівництво L'Oreal заявило, що хоче бачити свою компанію не просто світовим лідером індустрії краси, а "світовим лідером б'юті-технологій", стало очевидно: в цій галузі відбулися великі зміни.

"Ось уже 30-40 років жінок хвилюють ті самі питання щодо своєї зовнішності, та з розвитком технологій клієнтки стали вимогливішими", - пояснює Ґів Балуш, віце-президент L'Oreal з питань технологій.

"Вони прагнуть більш персоналізованих продуктів, які б точно відповідали їхнім потребам. Ми маємо задовольняти цей запит".

Які ж технологічні тренди поширюються у світі краси?

1. Персоналізація і штучний інтелект

"50% жінок скаржаться, що не можуть знайти тональний крем потрібного відтінку. Це особливо проблематично для жінок з темнішою шкірою", - каже пан Балуш.

Втім, переповнювати полиці магазинів тисячами відтінків крему "непрактично", пояснює він.

Натомість у Lancome - дочірній компанії L'Oreal - розробили апарат для змішування тонального крему "в ідеальній відповідності" до шкіри клієнток.

Пристрій, що отримав назву Teint Particulier, покладається на технологію штучного інтелекту і вже встановлений в британських універмагах Selfridges і Harrods.

Консультант компанії Lancome спершу визначає тон вашої шкіри за допомогою ручного колориметра - пристрою на кшталт цифрового сканера.

Копирайт изображения Edouard NGUYEN Image caption Teint Particulier від компанії Lancome пропонує 20 тисяч відтінків тонального крему

Результат передається на комп'ютер, який обирає потрібний тон крему з 20 тисяч можливих варіантів за допомогою запатентованого алгоритму.

На основі цього вибору спеціальний міксер змішує ваш крем - у вас на очах, просто у крамниці.

"Приблизно таким же чином змішують фарбу у магазинах для ремонту - з тією різницею, що відтворити точний тон шкіри набагато складніше", - каже пан Балуш.

За даними фірми з ринкових досліджень Mintel, попит на персоналізовану косметику швидко зростає. Майже половині клієнтів подобається ідея того, що косметичний продукт може виготовлятися спеціально для них, а третина переконана, що такі продукти дають кращі результати.

Втім, крем з Teint Particulier далеко не дешевий - він коштує близтко 107 доларів за 30 мл. Експерти застерігають, що висока ціна робить подібні продукти недосяжними для переважної більшості покупців.

"Щоб користуватися цим благом, треба бути багатим, а такою ідеєю покупців не заманити", - каже Шерлінн Лоу, редактор американського вебсайту Endgadget, присвяченого новітнім технологіям.

2. "Віртуальні примірочні"

Оскільки ми дедалі частіше робимо покупки через інтернет, косметичні бренди намагаються зробити онлайн-шопінг зручнішим за допомогою технологій доповненої реальності.

Розвиток методів розпізнавання облич і відстеження мімічних рухів дозволяє створювати точніші цифрові нашарування з "макіяжем".

Візьмемо, приміром, програму Visual Artist косметичної мережі Sephora. Вона дозволяє клієнтам "приміряти" тисячі відтінків помад та тіней для повік - як на своєму смартфоні, так і у спеціальних будках у магазинах мережі.

Копирайт изображения Twitter/ Modiface Image caption Німецька роздрібна мережа DM - один з багатьох брендів, що мають свою "віртуальну примірочну"

Програма ідентифікує у вас на обличчі очі та губи, а потім відстежує їхні рухи, суміщаючи з ними зображення косметичних засобів.

Також у програмі можна проходити уроки з користування косметикою і співвідносити тон засобів з тоном вашої шкіри.

За даними компанії Sephora, від випуску цієї програми у 2016 році клієнти здійснили у ній понад 200 млн "примірок".

Інші бренди - від Garnier до німецького DM - теж вивели на ринок свої "віртуальні примірочні".

Втім, дехто застерігає, що віртуальна примірка все ж не замінить реальної.

Меґан МакДауелл, редакторка відділу інновацій у Vogue Business, вважає, що такі програми не мають "стовідсоткової достовірності", але все одно корисні, на думку клієнтів.

"Вони дуже доречні в епоху Snapchat, коли люди вже звикли бачити додаткові фільтри на своєму обличчі", - каже вона.

"Ними користуються переважно для експериментів з макіяжем і стилем, але часом і для купівлі косметичних засобів".

3. "Розумний" догляд за обличчям

Чи довірити б ви комп'ютеру оцінити стан вашої шкіри? Саме це робить "розумне дзеркало" HiMirror тайванського розробника New Kinpo Group.

Щоразу коли ви запускаєте цю програму, вона фотографує ваше обличчя, шукає на ньому великі й дрібні зморшки, плями та забиті пори, а також визначає рівень яскравості різних ділянок.

Потім програма оцінює ці аспекти по шкалі від "добре" до "погано", надає вам персональні поради та рекомендує засоби доглядової косметики.

Копирайт изображения Olay Image caption Чи повірите ви програмі, яка скаже, на скільки років виглядає ваша шкіра?

Подібний додаток для смартфонів під назвою Skin Advisor пропонує й компанія Olay, а її нова програма FutureYou Simulation за допомогою технологій доповненої реальності показує, як може виглядати ваша шкіра й обличчя у майбутньому.

Косметологи, однак, застерігають, що такі програми можуть зашкодити самооцінці клієнтів, якщо поставлять їм погані бали, не турбуючись про загальний контекст їхнього життя.

Пані Лоу також додає, що результати можуть бути неточні "через погане освітлення або залишки косметичних засобів на обличчі".

"Результати можуть змінюватися під впливом неважливих факторів. І невже нам потрібне "розумне дзеркало", щоб дізнатися, що наша шкіра жирна чи блискуча? Мені здається, це видно і так", - каже вона.

4. "Друкований" макіяж

Чи дочекаємося ми того часу, коли макіяж накладатимуть роботи? Низка пристроїв, що вийшли на ринок останніми роками, дозволяють на це сподіватися.

Наприклад, Opté фірми Proctor and Gamble (P&G) - косметичний 3D-принтер, представлений цього року на Виставці побутової техніки у Лас-Вегасі.

Пристрій сканує шкіру й прицільно наносить мікроскопічні дози засобів, приховуючи вікові плями, судини, які лопнули, та інші недоліки шкіри.

Копирайт изображения Seymour Powell Image caption "Принтер для шкіри" стирає з вашого обличчя роки життя

Його крихітна вбудована камера робить 200 знімків на секунду, а мікропроцесор аналізує ці дані, вирізняючи світлі та темні ділянки. Після цього мікропринтер розпиляє на обличчя крем-основу.

P&G сподівається вивести цей пристрій у продаж у 2020 році і стверджує, що завдяки його точності косметичні засоби витрачаються дуже економно - тож покупці зможуть менше платити за косметику.

Уявивши віддалений потенціал цього тренду, дизайнерське агентство Seymour Powell представило концепт принтера, який дозволяє завантажити й "надрукувати" у себе на обличчі макіяж, побачений в інтернеті. Бренди та популярні персони зможуть продавати свої "луки" безпосередньо споживачам - завдяки технологіям 3D-друку, розпізнавання облич та штучного інтелекту.

5. 3D-макіяж

Один з найновіших трендів в області краси не вимагає від нас купівлі косметики.

Натхненні модою на фільтри доповненої реальності у Snapchat та Instagram, розробники 3D-макіяжу створюють незвичайні художні образи, які можна накласти на своє цифрове фото чи відео.

Одна з лідерів цього тренду - парижанка Інес Марзет, відома в інтернеті під ніком Ines Alpha. Вона вже обдарувала своїм віртуальним макіяжем відомих митців, музикантів та моделей.

Вона також розробила серію фільтрів для загального використання у Snapchat.

Такий макіяж сприяє поширенню фото та відео в інтернеті, багато її робіт набули величезної популярності.

"Можна змінити колір, можна зробити декор об'ємним або переливчастим - усе те, чого не можна в реальному житті", - пояснює Меґан МакДауелл.

"Цей тренд підігрує нашому бажанню мати віртуального двійника, з яким можна обходитись грайливо".

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