Де знімали серіал "Чорнобиль": реальні та віртуальні локації України

Копирайт изображения HBO Image caption Комп'ютерну модель ЧАЕС створили у київській студії Postmodern digital

Проект, що зараз очолив рейтинг серіалів всіх часів за оцінкою глядачів, про який пишуть світові ЗМІ і який розповідає про найбільшу екологічну катастрофу, - це серіал "Чорнобиль" американського каналу HBO и британської компанії Sky.

Більшість сцен зняли у Литві, але частина локацій і акторів були українськими.

Які вулиці і краєвиди України з'являються у серіалі, як у київській студії малювали модель ЧАЕС, та як проходили зйомки, дізнавалась BBC News Україна.

Від зачісок до будинків

Серіал "Чорнобиль" отримав багато позитивних відгуків за детально відтворені картини побуту Радянського Союзу 80-х років.

Автомобілі і одяг, зачіски та інтер'єри мали бути не просто, як в СРСР, а як в СРСР саме 1986 року.

Копирайт изображения hbo.com

"Перешивали ґудзики і погони, щоб все відповідало тому часу і тому складу військових", - розповів ВВС News Україна актор Володимир Пантелюк, який зіграв у сцені серіалу, присвяченій евакуації населення з Прип'яті. Ці кадри з'являються наприкінці третього епізоду серіалу.

Копирайт изображения SKY UK LTD/HBO

Щоб знайти автентичні локації, творці серіалу відправилися до країн з радянською історією, розповідає про роботу над "Чорнобилем" продюсер серіалу Сенна Уоленберг.

Про Україну, як місце, де все сталося, творці серіалу думали у першу чергу. Але тут не діють податкові пільги для іноземних кіновиробників. Як у Литві, де і зняли 70% серіалу.

Проте українські місця у серіалі впізнати також можна.

Сцени, у яких брав участь Пантелюк, знімали на Подолі у Києві, неподалік кінотеатру "Жоветнь".

"Епізод, що у серіалі тривав 5-7 секунд, знімали 7 годин. Масовка вся була українська. Тоді ми ще не знали, що цей серіал знімає HBO", - розповів пан Пантелюк.

Копирайт изображения Narcoticq wikipedia.org Image caption Інститут гідробіології НАН України

З українських локацій в серіалі також з'являються краєвиди Київського моря і місто Прип'ять.

У Києві, крім Подолу, знімали на Оболоні - в Інституті гідробіології, на вулицях Терещенківській, на Хрещатику, у кадрах з'являються будівлі Київської держадміністрації, приміщення університетів КПА та НАУ.

Копирайт изображения SKY UK/HBO

В Україні серіал "Чорнобиль" знімали кілька тижнів. Це забезпечувала українська компанія Radioaktive. До столиці приїздили головні зірки - Стеллан Скарсґорд, Джаред Гарріс, Емілі Вотсон та Джессі Баклі.

Перекривали вулиці

Частину епізодів у червні 2018 року знімали на вулиці Богдана Хмельницького, в кварталах від Пушкінської до Володимирської, де перекривали рух і пускали транспорт тих часів.

На час зйомок відомства і магазини на вулицях змінювали вивіски і назви. Інформагенція "Укрінформ" стала "Музичної школою №132", замість лайт-боксів з'явилися агіт-плакати тих часів та стенди з газетою "Правда".

ЧАЕС з України

Хоча велика частина натурних зйомок в серіалі відбувалася на Ігналінській АЕС у Литві, яка має реактори схожого типу, що і Чорнобильська, кадри з ЧАЕС в серіалі - це витвір київської студії Postmodern digital.

Копирайт изображения Postmodern digital Image caption Так створювали модель ЧАЕС у Postmodern digital

Види станції, території навколо неї - це комп'ютерна модель, що створювалась ще у 2013 році для іншого серіалу про Чорнобиль - "Мотильки".

HBO використало українську комп'ютерну графіку, допрацювавши її.

"Це круто дивитись серіал HBO і бачити свою роботу. Щоб відтворити модель станції, ми вивчали архівні фото, вираховували масштаби, розбирались у роботі реактора, щоб все виглядало по-справжньому", - розповідає про роботу над моделюю ЧАЕС керівник Postmodern digital Єгор Борщевський.

За спецефекти у 2014 році український серіал "Мотильки" номінували не престижну голівдську премію VES Awards, який називають "Оскаром" у світі візуальних ефектів, але нагороду тоді отримала "Гра престолів".

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