Де знімали серіал "Чорнобиль": реальні та віртуальні локації України
Проект, що зараз очолив рейтинг серіалів всіх часів за оцінкою глядачів, про який пишуть світові ЗМІ і який розповідає про найбільшу екологічну катастрофу, - це серіал "Чорнобиль" американського каналу HBO и британської компанії Sky.
Більшість сцен зняли у Литві, але частина локацій і акторів були українськими.
Які вулиці і краєвиди України з'являються у серіалі, як у київській студії малювали модель ЧАЕС, та як проходили зйомки, дізнавалась BBC News Україна.
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Від зачісок до будинків
Серіал "Чорнобиль" отримав багато позитивних відгуків за детально відтворені картини побуту Радянського Союзу 80-х років.
Автомобілі і одяг, зачіски та інтер'єри мали бути не просто, як в СРСР, а як в СРСР саме 1986 року.
"Перешивали ґудзики і погони, щоб все відповідало тому часу і тому складу військових", - розповів ВВС News Україна актор Володимир Пантелюк, який зіграв у сцені серіалу, присвяченій евакуації населення з Прип'яті. Ці кадри з'являються наприкінці третього епізоду серіалу.
Щоб знайти автентичні локації, творці серіалу відправилися до країн з радянською історією, розповідає про роботу над "Чорнобилем" продюсер серіалу Сенна Уоленберг.
Про Україну, як місце, де все сталося, творці серіалу думали у першу чергу. Але тут не діють податкові пільги для іноземних кіновиробників. Як у Литві, де і зняли 70% серіалу.
Проте українські місця у серіалі впізнати також можна.
Сцени, у яких брав участь Пантелюк, знімали на Подолі у Києві, неподалік кінотеатру "Жоветнь".
"Епізод, що у серіалі тривав 5-7 секунд, знімали 7 годин. Масовка вся була українська. Тоді ми ще не знали, що цей серіал знімає HBO", - розповів пан Пантелюк.
З українських локацій в серіалі також з'являються краєвиди Київського моря і місто Прип'ять.
У Києві, крім Подолу, знімали на Оболоні - в Інституті гідробіології, на вулицях Терещенківській, на Хрещатику, у кадрах з'являються будівлі Київської держадміністрації, приміщення університетів КПА та НАУ.
В Україні серіал "Чорнобиль" знімали кілька тижнів. Це забезпечувала українська компанія Radioaktive. До столиці приїздили головні зірки - Стеллан Скарсґорд, Джаред Гарріс, Емілі Вотсон та Джессі Баклі.
Перекривали вулиці
Частину епізодів у червні 2018 року знімали на вулиці Богдана Хмельницького, в кварталах від Пушкінської до Володимирської, де перекривали рух і пускали транспорт тих часів.
На час зйомок відомства і магазини на вулицях змінювали вивіски і назви. Інформагенція "Укрінформ" стала "Музичної школою №132", замість лайт-боксів з'явилися агіт-плакати тих часів та стенди з газетою "Правда".
ЧАЕС з України
Хоча велика частина натурних зйомок в серіалі відбувалася на Ігналінській АЕС у Литві, яка має реактори схожого типу, що і Чорнобильська, кадри з ЧАЕС в серіалі - це витвір київської студії Postmodern digital.
Види станції, території навколо неї - це комп'ютерна модель, що створювалась ще у 2013 році для іншого серіалу про Чорнобиль - "Мотильки".
HBO використало українську комп'ютерну графіку, допрацювавши її.
"Це круто дивитись серіал HBO і бачити свою роботу. Щоб відтворити модель станції, ми вивчали архівні фото, вираховували масштаби, розбирались у роботі реактора, щоб все виглядало по-справжньому", - розповідає про роботу над моделюю ЧАЕС керівник Postmodern digital Єгор Борщевський.
За спецефекти у 2014 році український серіал "Мотильки" номінували не престижну голівдську премію VES Awards, який називають "Оскаром" у світі візуальних ефектів, але нагороду тоді отримала "Гра престолів".
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