Уляна Супрун: "Ми готові співпрацювати з новою командою"

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Вже два роки в Україні триває медична реформа.

Змін не видно, життя ні лікарів, ні пацієнтів не змінилося, заявляють такі відомі критики реформи, як Євген Комаровський.

За стільки часу не можна перебудувати те, що руйнувалося десятиліттями, відповідає Уляна Супрун.

Очільниця відомства, яка не була міністром, а майже три роки виконує обов'язки, розповіла ВВС News Україна про співпрацю з новим президентом, чи загрожує зміна влади змінам у медицині, й про те, що вона планує робити після відставки уряду.

Копирайт изображения unian Image caption У медичної реформи і в Уляни Супрун є багато прихильників. На фото: акція на підтримку пані Супрун біля будівлі Окружного адмсуду Києва. У лютому 2019 року через позов нардепа Ігора Мосійчука пані Супрун забороняли працювати

"Спокійно працюємо"

ВВС News Україна: Які шанси, що медреформа триватиме після парламентських виборів, з новим урядом та, ймовірно, новим очільником МОЗ?

Уляна Супрун: Ті вектори, які вибрала держава, - йдемо в Європу, в НАТО, робимо медичну трансформацію - це політика, яка не буде змінюватися через те, що будуть змінюватись політики.

Ми в міністерстві спокійно далі працюємо, є план, як зміни будуть відбуватися. Бачимо успіхи у первинній ланці реформи - 27,5 млн людей мають гарантований пакет послуг, лікарі і медсестри отримують підвищену зарплату, від першого січня змінюється фінансування на рівні лікарень. Це все прописано в законі про державні фінансові гарантії, створені нові інституції. Це все далі працюватиме.

ВВС News Україна: Основи реформи прописані в законі, але гроші виділяє Верховна Рада, постанови ухвалює уряд. На фоні того, що будуть нова Рада і новий уряд, ви бачите, що можуть бути загрози реформі?

У.С.: Завжди можуть бути певні загрози. Як ми бачили 5 років тому, коли Росія напала на Україну.

Копирайт изображения unian Image caption Уляна Супрун мала підтримку президента Петра Порошенка. Новий президент Володимир Зеленський медреформу критикує. Під час дебатів, ще кандидатом, він дорікнув пану Порошенку, "яка це нафіг реформа"

Політично розумію, що будуть зміни. Є новий президент, буде нова Верховна Рада. Я думаю, що всі погоджуються, що зміни у системі охорони здоров'я потрібні. Ніхто не хоче залишити її такою, якою вона була до цього.

ВВС News Україна: На вашу думку, хто може очолити МОЗ? Ігор Коломойський називав ім'я депутата від партії "Відродження" Андрія Шипка. Що ви про це думаєте?

У.С.: Прийде нова команда - це міністр і заступники міністра. У нас є держсекретар, який залишається, і 220 людей, які на своїх місцях і будуть працювати, щоби забезпечити постійну роботу. Як і в інших європейських країнах, політичні посади будуть змінюватися, а професійна державна служба працюватиме далі.

Копирайт изображения unian Image caption Від 2016 року Уляна Супрун має приставку в.о. міністра. Її призначення не виносили на розляд Ради

Андрій Шипко - це депутат Верховної Ради. Я його знаю. Він є член комітету, з яким ми співпрацюємо, і саме цей комітет підтримав фінансування медичної реформи. Можливо, буде пан Шипко, можливо, буде хтось інший, багато імен називаються. Зараз ще рано говорити.

"Залишаюсь в Україні"

ВВС News Україна: Яким бачите ваше майбутнє після міністерства? Ви плануєте залишитись в Україні?

У.С.: Ми готові представити новому президенту те, що вже зроблено. Готові співпрацювати і з новою командою, якщо наша команда не залишиться. Готові їм передати справи, щоб було розуміння, як проводити зміни далі.

Я є громадянка України і я залишаюсь в Україні, бо це є моя країна.

ВВС News Україна: Ви сказали, "якщо прийде нова команда". Чи допускаєте можливість роботи у новому уряді? Якщо вам запропонують, ви погодитесь?

У.С.: Для зовсім нових людей буде важко зайти посередині таких дуже складних змін. Якщо буде така можливість, ми готові залишитись і продовжувати роботу.

ВВС News Україна: Ви можете бути радником нового міністра?

У.С.: Залежно від того, яким буде бачення нового уряду, нового міністра, якщо буде новий міністр. Я і моя команда готові допомагати, щоб продовжувати те, що зараз розпочалося.

Копирайт изображения unian Image caption Супрун: спокійно далі працюємо

"Не реформа, а трансформація"

ВВС News Україна: Одним з аргументів критиків медреформи є "чому так довго?" Чому 2018 рік - це початок первинної медицини, обирали лікарів, а тільки зараз починаються пілотні проекти у вторинній медицині?

У.С.: У Великій Британії, де впроваджували схожі зміни, які робимо ми, це тривало 10 років. За один рік, що ми зробили на первинній ланці, 27,5 млн українців це вже побачили. Як змінюється рівень сервісу - 76% задоволені своїми лікарями. Це великі досягнення.

70 років руйнували нашу медичну інфраструктуру, наші лікарні у катастрофічному стані. Ми за два роки не можемо перебудувати всі лікарні, щоб вони виглядали, як на Заході.

Ми говоримо не про реформу, а про трансформацію системи охорони здоров'я.

Ми не беремо те, що вже працює і трохи змінюємо, ми створюємо щось нове. Системи охорони здоров'я майже не було - пацієнти платили за все.

ВВС News Україні: І вони продовжують платити зараз.

У.С.: Ще не почалася вторинна ланка. І ви, преса, маєте про це говорити, а не показувати сюжети, як люди нарікають, що немає ліків. Має бути пояснення: немає ліків, бо реформа ще доходить до цього.

Копирайт изображения unian Image caption Уляна Супрун - відома розвінчувачка медичних міфів. Один з них про те, що можна мочити пробу манту. Плакат на підтримку Супрун у центрі Києва, коли проти неї подав позов депутат Мосійчук

Ми пробуємо те, що було, змінити на щось краще. Це не можна зробити за один день, тиждень, за один рік і навіть за три роки. Ті вимоги, які ви ставите перед нами, які транслюєте глядачам, є нереальні.

ВВС News Україні: Восени Верховна Рада має ухвалити гарантований пакет медичних послуг. Можете зараз пояснити, що буде платним, а що безплатним? Якщо людина потрапляє з апендицитом, на якому етапі вона буде платити, а що має бути безкоштовним?

У.С.: Національна служба здоров'я ще розробляє пакет, який ми маємо подати разом з бюджетом. Ще прораховуються тарифи, за якими ці послуги будуть оплачуватись з бюджету.

Ті речі, які гарантовані зараз, це - первинна ланка, де є сімейний лікар, це екстрена медична допомога.

Апендицит - це саме екстрена медична допомога. Якщо від цього залежить життя і смерть, то буде 100% покриття. Також зараз гарантується паліативна допомога.

Копирайт изображения unian Image caption Акція під Адмінсудом Києва проти Супрун

Додаткові і більш сплановані послуги будуть оплачені залежно від бюджету, який буде надано. А також, можливо, буде допомога від місцевого бюджету.

Буде продовжуватись програма "Доступні ліки". Кожного року цей бюджет буде розширюватися, щоб сюди входили ліки і на інші хвороби.

Зміниться система планування і фінансування лікарень - скільки лікарні пролікують людей, стільки їм буде надано грошей. Вони повинні планувати, бо мають статистику за останні 10 років і можуть сказати, скільки було операцій, скільки пацієнтів. Тоді лікарні можуть запланувати будівництво, обладнання, ліжка. Це має допомогти лікарням, щоб вони краще могли розпоряджатися коштами.

Також ми змінили керівництво лікарень - тепер там є виконавчий директор і є головний лікар. Це дві окремі особи. Людина - менеджер, яка займається фінансовим плануванням, будівництвом, інвестиціями, а медичний директор займається саме лікуванням, медициною, персоналом.

Що буде платним?

ВВС News Україні: Є побоювання, що вузькі спеціалісти можуть стати платними. Це розповідали люди, які приходили на прийом до лікарів у Києві. Їх попереджали - з літа всі вузькі спеціалісти будуть платними. Відвідування ЛОРа, окуліста буде платним?

У.С.: Це брехня. Немає ніякого наказу, планів, програми, що від літа треба буде платити на діагностику у вузьких спеціалістів.

Вторинна ланка, там де є вузькі спеціалісти, і далі фінансуються державною субвенцією.

З нового року міські і районні поліклініки мають стати автономними, мають підписати договір з Національною службою здоров'я України (НСЗУ). Від 1 січня послуги, які у цих поліклініках надають, будуть оплачені напряму з НСЗУ. Замість того, щоб ці гроші пішли від державного бюджету на районну раду, яка їх розподіляє між поліклініками, ці кошти будуть перенаправлені через НСЗУ.

Якщо сімейний лікар направляє вас до кардіолога, то за цей візит буде напряму платити НСЗУ. Гінеколог буде оплачуватись без направлення. Але для більшості спеціалістів має бути направлення від сімейного лікаря.

Копирайт изображения unian Image caption Уляна Супрун активно закликала українців робити щеплення. За час її роботи в МОЗ рівень вакцинації дітей значно зріс

Все буде так, як і дотепер, тобто безкоштовно. Але ж ці лікарі брали гроші. Вони казали: "Нам не платять". А тепер кожен зможе подивитися на сайті НСЗУ, скільки грошей отримує лікарня, скільки кожен лікар.

Лікарі отримали більше свободи

ВВС News Україні: Навколо зарплат медиків є стільки конфліктів. Коли в одних лікарнях лікарі отримують 10-12 тисяч гривень, а в інших - за ту ж саму кількість пацієнтів 3-5 тисяч гривень. Кажуть, що головні лікарі перетворилися на таких феодальних володарів - все залежить від них і на них не можна вплинути.

У.С.: А що би сталося, коли б всі лікарі не прийшли б на роботу цілий тиждень?

ВВС News Україні: Ви закликаєте до страйку?

У.С.: Я не закликаю. Це вже відповідальність на місцях. Ми даємо всю інформацію. Кожен лікар може побачити на сайті НСЗУ, скільки коштів приходить у лікарні за тих пацієнтів, які підписали з ним декларації. Коли лікарі колективно прийдуть до свого головного лікаря і скажуть, у мене 1,5 тис. пацієнтів і я приношу кожного місяця 50-60 чи 100 тисяч гривень, а моя зарплата ось така...

ВВС News Україні: Я знаю випадок, коли у Кам'янець-Подільському районі лікарі прийшли, але нічого не змінилося.

У.С.: Тоді лікарі мають йти до власника закладу, райради і сказати власнику, що головний лікар нам не платить, що це проблема. Вони можуть запитати: "Ви хочете, щоб ми залишилися? Чи ви хочете, щоб в іншому районі нам дали 15-25 тисяч гривень і ми переїдемо?".

Ми дали лікарям всю інформацію, ми дали їм незалежність. Вони можуть підписати новий колективний договір. Міністерство не є власниками медзакладів, а громада є. Підіть до мерів, до райрад і скажіть їм, що це відбувається. Багато чого залежить від самих лікарів.

Реформа швидких

ВВС News Україні: Нещодавно уряд оголосив про початок трансформації екстреної допомоги. Коли буде нова інфраструктура диспетчерських служб, коли їх закуплять, коли будуть оновлені швидкі, коли вони будуть швидко приїздити на виклики?

У.С.: Вже є стратегія змін, які будуть відбуватися в екстренці.

Пілотний проект працюватиме у п'яти областях України (Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській) та в Києві. Перший етап - це навчання. Співробітники проходитимуть підвищення кваліфікації, буде нова професія - парамедики, й буде підвищення зарплати.

Копирайт изображения unian Image caption Супрун: "Ми не беремо те, що вже працює, і трохи змінюємо, ми створюємо щось нове"

Ми розподіляємо кошти на ці п'ять областей і Київ, щоби там почали проводити тендери і закуповувати машини.

Гроші у них є. Далі питання за місцевими радами - оголосити тендер, купити машини. Області з пілотного проекту мають до кінця року закупити машини і навчити людей.

Ті ж області, які досі не мали диспетчерської системи, яка є системою GPS, отримали гроші. Вони мають закупити ці системи і впроваджувати їх у себе. Долучитися до Державної програми Централь 103, яка збирає всі виклики швидкої.

Наступного року більше областей будуть отримувати і обладнання, і машини. Ми плануємо, що за три роки має повністю оновитися система.

Співпрацюємо з поліцією, МВС і Нацгвардією, в них будуть гелікоптери. Вони погодилися нам допомагати з евакуацією пацієнтів.

Але не можна за один день закупити стільки диспетчерських, перевчити стільки персоналу.

На ці зміни на 2019 рік було закладено 1 млрд грн.

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