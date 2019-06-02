"Гадаю, секс може завдати багато болю", - заявив відомий американський музикант Джастін Бібер в інтерв'ю американському Vogue на початку цього року.

Він також розповів, що він і його дружина Гейлі Болдвін утримувались від інтимних стосунків до самого весілля.

"Іноді люди займаються сексом через невпевненість у собі і занижену самооцінку".

Целібат - добровільне утримання від сексу - одна з найпопулярніших тем сьогодення, особливо на тлі повідомлень про те, що сучасна молодь набагато менше займається сексом, ніж вважає суспільство.

Під час загального соціологічного дослідження, яке проводять з 1972 року, вчені опитали тисячі людей і виявили, наступне:

23% дорослих не мали сексу у попередньому році (за останні 10 років ця цифра подвоїлася);

чоловіків серед них було "набагато більше, ніж очікувалося".

Дослідження також показало, що частка чоловіків у віці до 30 років, які заявили, що не мали сексу минулого року, з 2008 року зросла втричі - до 28%. Що значно перевищує показник зростання серед жінок тієї ж вікової групи - 8%.

Сексуальне життя британців також невпинно йде на спад.

Менше половини дорослих мешканців Туманного Альбіону займаються сексом раз на тиждень. Про це свідчать результати дослідження British Medical Journal за участі 34 тисяч чоловіків і жінок віком від 16 до 44 років.

І хоча деякі стверджують, що відмова від сексу може бути "ознакою емоційної рівноваги", дослідження показують, що секс підтримує активну роботу серця і допомагає зменшити занепокоєння і стрес.

"Я відмовилась від сексу, щоб покращити психічне здоров'я"

Сара, 23 роки

Я вирішала закрити для себе тему "сексу" на два з половиною роки, після того як повернулася додому з університету. Тоді я страждала на психічні розлади і уникала будь-яких нових знайомств.

Я повністю відмовилась від статевого життя, однак продовжувала мастурбувати, тому що це не вимагало участі "стороннього тіла".

Мені треба було зосередитись на собі. І відчуття самоконтролю і самоусвідомлення було найбільшою перевагою.

Випадковий секс або стосунки без зобов'язань лише ускладнили б моє життя. Крім того, я хотіла, щоб секс став продовженням романтичних стосунків.

Добровільний целібат допоміг мені зосередитись на собі, на тому, чого я дійсно потребувала.

Я почувалася чудово. Не вистачало лише обіймів партнера - ні за чим іншим я не сумувала.

"Здавалося, що життя проходить повз"

Анаіс, 31

Я свідомо обрала цноту. Ще в юнацькі роки вирішила утримувались від сексу до шлюбу - почасти, щоб подбати про своє психічне здоров'я. А оскільки серйозних стосунків у мене не було, тож і відповідного досвіду також.

У 30 почали з'являтися думки: "здається, життя проходить повз". Особливо, коли бачила, як багатьох друзів "понесло на любов".

Однак це тривало недовго: лише кілька тижнів. Я нагадала собі, що утримання від сексу - це те, чого я потребую.

Я дуже чутлива, тому новий зв'язок (дружній чи будь-який інший) - це для мене повне розчинення в іншій людині. І якби я додала ще й "сексуальну складову", це стало б справжнім емоційним викликом.

Більшість людей у моєму оточенні розуміють і підтримують мій вибір. Інші вважають, що це пов'язано з тим, що я практикуюча християнка. Насправді ж це - моє свідоме рішення, яке має набагато ширше значення, ніж моя віра.

Знаю жінок, які постійно порівнюють своїх "нових" з "колишніми", їхні інтимні досягнення в ліжку. Та оскільки я обрала незайманість до шлюбу, мої майбутні стосунки не матимуть зайвих "хвостів".

Секс - це щось особливе, те, що треба берегти. Для мене це набагато більше, ніж просто фізичний акт. Це зв'язок з іншою людиною, який я сприймаю дуже серйозно.

"Всю енергію - в роботу"

Ден, 29

В юнацькі роки я почувався справжнім представником "втраченого покоління мілленіалів": не знав у чому мета мого життя і весь свій час витрачав на інтернет-додатки для розваг або сексу на одну ніч. Аж поки не вирішив повністю відмовитися від статевого життя.

Витративши багато років на порожні й поверхневі стосунки, я захотів взяти відповідальність за своє життя, працювати над собою, щоб нарешті налагодити особисте життя.

Я жив у цноті пять років, і це, без сумніву, було моїм найкращим рішенням. Тепер замість того, щоб мастурбувати або шукати секс-пригод, всю свою енергію я витрачаю на кар'єру і особистісний розвиток.

У мене є дівчина, ми плануємо одружитись. Ми дуже щасливі разом, а секс до шлюбу - це не для нас. Ми відмовились від інтимних стосунків і навіть не цілуємось.

"Шкодую, що не відмовлялась від сексу"

Елена, 21

Моє статеве життя почалося у 17 років. І кожен черговий контакт залишав відчуття, що мною скористалися. Навіть коли я просто спілкувалась з хлопцем, в голові постійно крутились думки: "він зі мною, тому що я йому подобаюсь, чи лише для сексу?"

Це створювало певну напругу і психологічні бар'єри. Я почала уникати людей.

Зараз шкодую, що мала інтимний зв'язок з деякими з них.

Коли ж усвідомила, що не повинна ні з ким спати, щоб просто догодити, моє ставлення до сексу почало різко змінюватись. Я відмовляла залицяльникам, поки це поступово не перетворилося на целібат.

Відтоді, як почала утримуватись від сексу, з'явилося більше часу, щоб зосередитись на собі. Це просто неймовірне відчуття.

Тепер я почуваюся більш впевнено. Коли спілкуюся з хлопцем, який мені подобається, намагаюсь передусім побудувати з ним дружні стосунки. Не хочу, щоб він не сприймав мене як об'єкт для задоволення своїх сексуальних потреб.

Імена деяких героїв змінені, щоб захиститиконфіденційність.

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