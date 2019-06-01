Елітний екокурорт, який позбувся комарів

Копирайт изображения The Brando Image caption Найдешевші двокімнатні бунгало тут коштують від 3 700 доларів на день

Brando — один з найелітніших екокурортів світу. Він знаходиться на одному з атолів у Тихому океані. Складно уявити, що саме тут застосовуватимуть найсучасніші технології. Але це так.

Курорт Brando знаходиться на Тетіароа, надзвичайно красивому атолі на північ від Таїті. Слово люкс не повністю передає всю його розкіш. Найдешевші двокімнатні бунгало тут коштують від 3 700 доларів на день.

Курорт колись належав голлівудській зірці Марлону Брандо, який дуже хотів перетворити його в екологічно чисте місце. Зараз він популярний серед дуже багатих людей і знаменитостей, які хочуть відпочити, не завдаючи шкоди планеті.

Image caption Марлон Брандо дуже хотів перетворити атол в екологічно чисте місце

Деякі називають курорт "островом для ліберальної еліти". Серед інших тут недавно відпочивали Барак Обама і Бейонсе.

Нинішній власник курорту Річард Бейлі говорить, що в найближчому майбутньому курорт досягне нульових показників щодо викидів парникових газів і буде самодостатнім у плані споживання ресурсів.

Наприклад, електрику тут отримують від панелей сонячних елементів, а також біопалива на основі кокосової олії. Стічні води переробляють і використовують для поливу.

Охолодження забезпечується за допомогою замкнутої системи теплообміну — помпи викачують холодну воду з Тихого океану з глибини в 900 метрів. З її допомогою охолоджують питну воду та повітря в приміщеннях.

Система охолодження працює в основному під впливом тиску самої води й тому споживає дуже мало енергії.

Копирайт изображения The Brando Image caption Потрапити на атол можна тільки на приватному літаку, що належить курорту

"Існує поширена думка, що самодостатність не може поєднуватися з елітним відпочинком, але курорт Brando доводить зворотне", — розповідає викладач з університету Суррея Грем Міллер.

Зрозуміло, що гостям курорту необхідно спочатку долетіти до Таїті й потім пролетіти ще 20 хвилин до острова. Так що вони все одно залишають значний вуглецевий слід.

Багатим відвідувачам навряд чи доведеться відмахуватися від настирливих комарів, тому що на острові діє програма стерилізації, завдяки якій популяція місцевих комарів знизилася на 95%.

У рамках цієї програми вчені розводять комарів-самців, заражених вольбахіями — бактеріями, які призводять до безпліддя. На волі самці інфікують кровосисних комарів-самок, позбавляючи їх репродуктивної функції.

Копирайт изображения The Brando Image caption Фауна Тетіароа дуже різноманітна

Аналогічні досліди проводять в Австралії, Колумбії та Китаї. Таким чином вчені сподіваються покінчити з такими захворюваннями, як лихоманка денге і вірус Зіка.

Але далеко не всім вдалося добитися таких значних результатів, як на атолі Тетіароа. Кількість комарів там настільки мала, що фахівці вже практично не знаходять комарів-самок, розповів Френк Мерфі, генеральний директор Tetiaroa Society — організації, що займається стерилізацією комарів.

"Успіх проекту переконав місцеву владу виділити кошти на більше приміщення для розведення хворих безпліддям комарів, завдяки чому програма може охопити й інші острови Тихого океану", — говорить він.

Tetiaroa Society бореться не тільки з комарами. На атолі є також проблема з щурами.

Копирайт изображения Island Conservation Image caption Безпілотник вже застосовували для боротьби з пацюками на Галапагосах

"Щури їдять все — від дитинчат черепах до морських птахів, що негативно позначається на коралових рифах", — зазначив Мерфі.

У боротьбі з щурами також можуть допомогти нові технології — а саме двометрові безпілотники. Вони будуть розкидати отруєну приманку, яка приверне увагу тільки щурів, але не буде цікава іншим тваринам.

Операцію проводитимуть силами американської неурядової організації Island Conservation, яка займається захистом рідкісних видів тварин шляхом позбавлення їх ворогів.

"Пацюки можуть стати причиною краху наземної екосистеми", — розповіла співробітниця Island Conservation Саллі Еспозіто.

"У минулому для доставлення приманки ми використовували вертольоти, але недавно ми вперше вдалися до допомоги дрона на острові Сімор, який входить в архіпелаг Галапагос.

"На Тетіароа складніші природні умови, тому це прекрасна можливість перевірити роботу дронів. Це дозволить нам створити безпечне місце для місцевих видів тварин, що знаходяться під загрозою зникнення, таких як, наприклад, червонокрилий курячий голуб і південний уліт".

Мабуть, найфутуристичніший проект на Тетіароа — це аватар цифрової екосистеми острова.

Для створення тривимірної моделі використовуються детектори світла і система обробки інформації Лідар. Надалі в систему вноситимуть дані про тварин, рослин, карти рельєфу й іншу інформацію.

За допомогою комп'ютерної моделі можна буде передбачити, як острів відреагує на різні сценарії — від повені до появи нових видів тварин.

Копирайт изображения RomeoBalancourt Image caption Можливо, прикладу цього курорту наслідують й інші

"Технологія Лідар дозволяє нам створювати тривимірні образи фізичних контурів острова, включаючи ґрунт, — розповів науковий директор Tetiaroa Society Ніл Девіс. — Це все одно що пропустити острів через сканер".

Команда дослідників сподівається в майбутньому отримати дані про всю екосистему атола — починаючи з молекулярного рівня. Це дозволить місцевій владі й жителям оцінювати ризики та приймати правильні рішення.

Екотуризм набуває все більшої популярності, і курорти намагаються цим скористатися. На тлі мінливого клімату люди прагнуть чинити більш розумно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Леонардо ДіКапріо збирається відкрити власний екокурорт

Наприклад, готель Parkside в Канаді, як і готель Brando, поміж кількох інших готелів і курортів отримав платиновий сертифікат відповідності вимогам рекомендацій з енергоефективного та екологічного проектування, розробленого американською природоохоронною організацією Green Building Council.

Дах готелю Parkside площею 290 квадратних метрів озеленений. У готелі є штучні ставки та резервуари з дощовою водою, які використовуються для поглинання тепла від системи кондиціонування.

Копирайт изображения The Brando Image caption Комарів на цьому курорті можна не боятися

Актор Леонардо ДіКапріо, який регулярно зупиняється в Brando, збирається у 2020 році відкрити власний екокурорт Blackadore Caye неподалік від узбережжя Белізу.

Згідно з дослідженням, опублікованим у науковому журналі Nature Climate Change, туристична галузь несе відповідальність за викид 8% парникових газів у світі. Це означає, що прагнути до нульового рівня емісії двоокису вуглецю повинні всі курорти, а не тільки елітні.

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