Копирайт изображения Getty Images Image caption Великий круїзний лайнер зачепив туристичний теплохід

У Венеції великий круїзний лайнер MSC Opera врізався у причал і зачепив теплохід з туристами.

На відеозаписі інциденту можна побачити, як лайнер, що мав пришвартуватися на причалі Сан-Базиліо-Дзаттере, буквально розгортає туристичний теплохід, який також швартувався на цьому причалі.

Як повідомляє італійське інформагентство ANSA, внаслідок зіткнення кілька пасажирів теплоходу отримали синці, а двох пасажирів доставили до лікарні для медогляду.

"На судні MSC стався збій у роботі двигуна, про що негайно повідомив командир. Двигун заблокували, але він рухався, тому що збільшилася швидкість, що підтверджують дані автоматичної ідентифікаційної системи", - повідомив Давіде Кальдеран, президент компанії Rimorchiatori Uniti Panfido, яка займалася супроводженням судна MSC Opera до порту.

Два буксири намагалися зупинити "гіганта" до тих пор, поки не розірвалася буксирна лінія.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Теплохід отримав пошкодження внаслідок інциденту

Міністр інфраструктури та транспорту Італії Даніло Тонінеллі пообіцяв у Twitter, що влада вживе рішучих заходів після зіткнення двох суден.

"Сьогоднішня аварія в порту Венеції показує, що великі човни більше не мають проходити до Джудекки (острову у Венеційській лагуні. - Ред.). Після стількох років інерції ми, нарешті, близькі до остаточного рішення для захисту як лагуни, так і туризму", - наголосив він.

Одразу після інциденту до причалу прийшли мешканці Венеції, які вимагали заборонити прохід великих кораблів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одразу після зіткнення мешканці Венеції вийшли на акцію з вимогою заборонити прохід великих суден до порту міста

Раніше цього тижня у Будапешті на ділянці річки Дунай поряд з будинком угорського парламенту відбулося зіткнення річкового круїзного судну і прогулянкового катеру з туристами з Південної Кореї.

Катер затонув. Щонайменше 7 людей загинули, 21 людина зникла.

Що сталося у Будапешті?

Зіткнення круїзного судна з прогулянковим катером на річці Дунай у Будапешті сталося у середу, 29 травня.

Катер перекинувся і затонув. Сімох людей вдалося врятували, але ще сім загинули, 21 людина зникла. Правоохоронці кажуть, що шансів на те, що їх знайдуть, майже немає.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пошукова операція на Дунаї продовжується, але шансів знайти живими зниклих пасажирів мало

Загалом на катері знаходилося 33 пасажири - переважно туристи з Південної Кореї, й двоє угорських членів екіпажу.

Угорська поліція розпочала розслідування щодо "злочинної халатності на водних шляхах" і розповіла, що вже отримала докази, "які ставлять питання про особисту відповідальність" у цій трагедії.

Правоохоронці спочатку допитали капітана судна, яке врізалося в катер з туристами, а згодом вирішили взяти його під варту.

Затриманого ідентифікували як громадянина України на ім'я Юрій. Йому 64 роки.

Аварія сталася на популярній для прогулянкових суден ділянці річки Дунай, звідки пасажири можуть оглянути місто і будівлю парламенту, освітлені вночі.

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