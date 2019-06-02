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Німецький гурт Rammstein вперше за 10 років випустив альбом, який у кращих традиціях гурту встиг викликати суперечливі інтерпретації та оцінки.

Гурт звинувачували в атаках на церкву, у спробі використати тему Голокосту в комерційних цілях, чи просто стверджували, що гурт, який мовчав стільки років, нічого нового не зміг показати.

Проте квитки на європейські концерти гурту розкуповують з величезною швидкістю, а на концерти на Olympiastadion в Берліні, що вміщає 74 тисячі людей, і King Baudouin в Брюссел, розрахований на 50 тисяч людей, їх вже розкупили.

У тур по європейських містах група бере з собою гігантський сірник вагою у 1,5 тонни - саме він зображений на обкладинці нового альбому. Для його перевезення потрібен великовантажний автомобіль.

Гурт вперше у своїй історії записав пісні разом. Раніше учасники, склад яких, до речі, з моменту заснування гурту не змінився, окремо писали свої партії, а потім зводили треки в одну пісню.

"Якби Radio Ga-Ga групи Queen захотіла б знайти свого злого брата-близнюка, то знайшла б його в Rammstein", - пише в рецензії на альбом видання Variety.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чимало з пісень з нового альбому Rammstein викликали великі дискусії

Більшість критиків, втім, погоджується з думкою, що гурт хоч і показав свою фірмову якість, мало чим здивував свого пересічного слухача.

Ось що варто знати про найяскравіші композиції нового альбому, який так і назвали - Rammstein.

1. Спроба обміркувати історію Німеччини

Безумовно, найбільш гостросоціальна та резонансна пісня в альбомі - це Deutschland ("Німеччина").

За кілька днів до прем'єри кліпу на цю пісню в березні в мережі з'явився тізер - сцена, де учасники гурту в смугастих робах в'язнів нацистських концтаборів стоять на ешафоті з зашморгом на шиї.

Уповноважений федерального уряду щодо боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн назвав відео "позбавленою смаку експлуатацією свободи творчості". Екс-глава Центральної ради євреїв в країні Шарлотта Кноблох заявила, що музиканти "перейшли червону лінію".

Директор Фонду баварських меморіалів Карл Фреллер після виходу кліпу запросив гурт відвідати меморіальний центр концтабору Дахау, заявивши, що "не можна використовувати в рекламних цілях страждання і нелюдяність Голокосту".

У пісні досліджується почуття національної гордості та патріотизму, 10-хвилинний кліп у символічній формі осмислює непросту історію Німеччини. Відразу ж після виходу в мережі з'явилися інтерпретації відеоролика, обсяг яких сягає багато сторінок.

У ролику Німеччину в різні епохи уособлює модель та акторка Рубі Коммі. Від сцени до сцени знайомі з історією країни впізнають битву римлян з германцями, катастрофу дирижаблю "Гінденбург", нацистські концтабори, космічні польоти, а також травневі заворушення 1987 року в Берліні.

Делікатні і складні відносини країни з її власним минулим, показані в кліпі, переплітаються з відношенням героя пісні до його країни.

У підсумку ж виходить вельми типова для гурту картина: хльостка лірика в поєднанні з характерним індастріал-метал звучанням.

2. Гурт знову нападає на церкву

Копирайт изображения Getty Images Image caption Композиція Zeig dich - нагадування про педофільські скандали у церкві

У композиції Zeig dich, що в перекладі означає "Покажись" або "Відкрийся", Rammstein в черговий раз зачіпає церковну тему. У вступі ми чуємо церковний хор, що співає спотворені латинські слова. Вони віддалено нагадують біблійні терміни: "розп'яття", "святість", "безгріховність".

Пісня висміює лукаву, на думку авторів, суть католицької церкви і закликає її послідовників не ховатися за Богом, здійснюючи свої діяння.

"Брехливі і розпещені...Наруга над дітьми...Поширюй і примножуй в ім'я Господа", - співає Тілль Ліндеманн, судячи з усього, натякаючи на кримінальні скандали навколо релігійних діячів.

"Покажи себе! На ангелів немає надії. Бог так і не з'являється, небо стає червоним", - вигукує соліст.

3. Пародії на поп-хіти і тема сексу

Ймовірно, гурту ще не вдавалося настільки прямолінійно загравати з поп-культурою - в композиції Ausländer ("Іноземець") нам показують такого "ліричного героя", який любить подорожувати і має стосунки з жінками в кожній країні, в якій буває.

Під бадьорі сінті-поп конструкції і барабани перед нами постає типова композиція поп-хіта з навмисно вульгарним змістом ( "Так, мій словниковий запас непоганий, можу навіть поранити гострим словом в розмові з протилежною статтю") і безкомпромісним виконанням Ліндеманна, що зізнається в коханні декількома мовами, зокрема, російською.

А неоднозначна пісня Hallomann ( "Привітний дядько"), яка завершує альбом, зі зловісним наростанням розповідає історію про заманювання в машину молодої дівчини.

"Я куплю тобі мідії і картоплю фрі...Вже тепло, і ти така красива...Ти одна, і я один, не говори нічого, просто залазь в машину". Фінал історії залишається відкритим, але є натяк, що пісню, яку дівчинка заспіває "привітному дядькові", "віднесуть хвилі".

В іншій пісні Sex гурт доводить до абсурду і максимальної реалістичності тематику поп-музики. Герой заявляє, що у нього "підкошуються ноги" при "спогляданні оголеності" і "живіт зводить від бажання". З такою прямолінійністю гурт висміює й мачизм і його прояви.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри суперечливі відгуки щодо альбому, квитки на європейські концерти на його підтримку швидко розкуповують

Тема сексу і тілесності - також зовсім не нова для Rammstein. 10 років тому гурт випустив пісню Pussy, в приспіві до якої прямим текстом пропонувалося займатися сексом, а в кліпі учасники Rammstein знялися в порносценах (пізніше з'ясувалося, що в них брали участь дублери).

4. Страшна колискова

Окремо варто згадати у новому альбомі пісню Puppe, де вокал Ліндеманна здається по-справжньому страшним, і під гуркіт гітар торкається теми дитячих страхів.

Вона написана за мотивами вірша Ліндеманна Wenn Mutti spät zur Arbeit geht ( "Коли матуся пізно йде на роботу").

У сюжеті композиції мати стала сестрою, яка, судячи з усього, займається проституцією ( "Коли сестричка зайнята роботою, в її вікні горить червоне світло"/"Вони приходять і йдуть, іноді по двоє відразу"). Вона замикає героя - дитину - в кімнаті і працює в сусідній.

Puppe - це лялька, якій дитина відриває голову, переживаючи те, що відбувається з сестрою.

Лише в декількох куплетах композиції постає маріонетковий світ з "червоними ліхтарями" Амстердама в хоррор-тематиці.

5. Романтична балада

Сама лірична і ніжна пісня в альбомі - Diamant ( "Діамант"). Голос соліста акомпанується акустичною гітарою.

"Ти дивовижна, немов діамант... Але, будь ласка, відпусти мене... Чудова немов діамант ... Але ти - всього лише камінь", - це балада про нерозділене кохання і романтичний розпач, але, як часто буває у Rammstein, в пісні є і зловісний посил.

"Ця іскорка у твоїх очах висмокче з мене душу"; "Я хотів утримати тебе у своєму серці, але там, де немає любові, виникає ненависть", - проникливо співає Ліндеманн.

Гурт у черговий раз загортає любовну лірику в гуркіт гітар, що іскряться.

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