З’їзд Кернеса та Труханова: повалений Жуков і мовчазні делегати

Копирайт изображения УНІАН Image caption Геннадій Кернес нагадав учасникам з'їзду партії "Довіряй ділам", що Палац спорту - історичне місце і згадав події 2014 року

У Харкові відбувся об'єднавчий з'їзд партії "Довіряй ділам", відомої ще як "партія мерів". Її співголовами обрали мерів Харкова Геннадія Кернеса та Одеси Геннадія Труханова. Водночас, під стінами харківського Палацу спорту мітингували громадські активісти, що закидають пану Кернесу порушення закону й зловживання владою.

BBC News Україна розповідає, як це відбувалося.

"Я бачу в цьому залі кілька тисяч однодумців", - заявив зі сцени Дмитро Святаш, екс-регіонал, а нині нардеп з групи "Відродження".

Але журналісти та громадські активісти розгледіли в залі тисячі звезених автобусами бюджетників.

Переважно учасники з'їзду на запитання журналістів категорично відмовлялися пояснити, чому вони туди прийшли.

Харківський Палац спорту був заповнений ущент, абсолютна більшість делегатів - жінки.

BBC News Україна спробувала поговорити з десятками з них. На запитання про те, чи працюють у бюджетних установах, - саме мовчання й жодного ентузіазму або ж неприховане роздратування.

"Це наш вихідний день. Що хочемо, те й робимо", - була найбільш багатослівна відповідь.

Image caption Більшістю делегатів були жінки

BBC News Україна поцікавилася в делегатів, що сиділи під табличкою з написом "Одеська область", чи справді вони звідти і які організації представляють. У відповідь нам запропонували прочитати ще раз, що написано на табличці.

Геннадій Кернес на запитання журналістів про бюджетників сказав, що треба в них самих і питати. Ось таке замкнуте коло.

Геннадій Труханов запевняв, що з Одеської області бюджетників не привозили.

Знесений Жуков

І поки в самому Палаці спорту збиралися мовчазні делегати, через дорогу представники правих організацій знесли з постаменту бюст маршала Жукова й встановили натомість прапор України.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Кернес назвав "покидьками суспільства" тих, хто повалив бюст Жукова

Копирайт изображения УНІАН

Кернес назвав їх "покидьками суспільства" (в оригіналі російською "отбросы общества"). Він запевнив, що нардеп з групи "Відродження", екс-регіонал Віталій Хомутинник, зможе відновити постамент за кошти свого фонду.

BBC News Україна поспілкувалася про це з паном Хомутинником. На з'їзді він був присутній як гість і запевнив, що ще не знає, чи балотуватиметься до парламенту.

В.Х.:Є виборці. 30 тисяч людей звернулися до мене з петицією перейменувати проспект Григоренка на проспект Жукова. Це велика частина людей. Я, як депутат, буду виконувати їхню волю.

ВВС News Україна.:Треба тоді змінювати закон.

В.Х.:Ні. Достатньо петиції.

ВВС News Україна.:Ідеться про символи та постаті тоталітарного режиму. Треба скасувати закон про декомунізацію, щоб їх повертати.

В.Х.: Люди просять мене відновити пам'ятник.

Що спільного у Зеленського з Висоцьким?

Харківський Палац спорту - історичне місце, нагадав присутнім харківський міський голова. На передвиборчому з'їзді партії "Довіряй ділам" він навів три аргументи на користь цього під шурхотіння тисяч саморобних віял.

У Харкові в неділю, 2 червня, було спекотно, а в Палаці спорту бракувало кондиціонерів. Делегати й гості обмахувалися, хто чим: блокнотами, конвертами, журналами.

Саме в його стінах відбувся з'їзд місцевих депутатів Півдня й Сходу України 22 лютого 2014 року. Тоді депутати оголосили, що беруть усю повноту влади на місцях у свої руки до "наведення конституційного порядку в Києві". На думку Кернеса, це допомогло зберегти мир у місті.

По-друге, саме тут, як наголосив пан Кернес, відбувся останній концерт Володимира Зеленського в складі "95 кварталу".

По-третє, на цьому майданчику 40 років тому три концерти з аншлагами дав радянський співак, актор і поет Володимир Висоцький.

Харківський мер навіть провів паралелі між двома Володимирами, побажавши українському президенту "так само йти вгору".

А цього разу тут зібралися мери й депутати, щоб прокладати шлях до київської влади, "яка їх не чує". Вони обстоюють розвиток децентралізації, проведення місцевих референдумів, новий житловий кодекс.

Паралелі з 2014-м можливі?

Але протестувальників під стінами Палацу спорту самі згадки про з'їзд 2014-го лякали. Адже тоді багато хто говорив про сепаратистські настрої на ньому.

"Бачимо паралелі зі з'їздом 2014 року. По-перше, це те саме місце проведення. По-друге, ті самі обличчя. Геннадій Кернес яким був, таким і лишився", - каже вчителька Ольга Морозова. Вона - одна з мітингувальників.

До прикладу, зауважує, що саме міський голова ініціював петиції за повернення харківському проспекту Петра Григоренка імені радянського полководця Георгія Жукова. На з'їзді ж Кернес запевнив, що це питання розгляне міська рада.

Цю обіцянку зал привітав оплесками.

Взагалі, прізвище Жукова на цьому з'їзді лунало чи не частіше, ніж імена Кернеса та Труханова. Одне невелике повалене погруддя кинуло тінь на цілий Палац спорту.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Під стінами Палацу спорту зібралися протестувальники

Втім, окрім мера Харкова, 2019-го на сцену Палацу спорту вийшли інші люди, ніж 2014-го. Тоді там виступали голова "Оплоту" Євген Жилін, вбитий у 2016-му, регіонали Олег Царьов та Вадим Колесніченко, що згодом виїхали за кордон.

Геннадій Труханов у тому з'їзді участі не брав. На нинішньому з'їзді на сцену, поміж інших, вийшли мери Ужгорода, Кропивницького, Бахмута, Чугуєва, голови Одеської та Харківської облрад.

Image caption Інсталяція громадських активістів біля входу в палац спорту

Проект "ефективних мерів"

Одеський мер Геннадій Труханов у коментарі BBC News Україна розповів таке: "Якщо тоді (2014 року. - Ред.) більше було політики, то сьогодні це проект двох ефективних мерів. Системи теплопостачання такі, що ми ледве виживаємо, те саме екологія. У Києві нас ніхто не чує".

Пан Труханов переконував, що "як не можна довіряти ремонт будівельнику, який ніколи його не робив", так і державу та політику не можна доручити недосвідченим. А ось у нього та Геннадія Кернеса за плечима є аргумент - "діла".

Копирайт изображения УНІАН Image caption "У Києві нас ніхто не чує", - вважає мер Одеси Труханов

Пана Кернеса хвилювали не лише тепломережі, але й питання ідеологічні: мова та радянські символи.

На його думку, потрібно змінювати освітній та мовний закони, щоб кожен міг учитися "рідною мовою". Вочевидь, мається на увазі насамперед навчання в Україні російською як у школі, так і в університеті.

"Українська не повинна бути мовою дискримінації, а основною мовою держави", - заявив він, додавши, що парламент останні п'ять років лише "створював точки напруги".

Він також переконував, "що Україна може розвиватися мирно з будь-якими сусідами" й натякнув, що не варто соромитися прямих перемовин з Росією.

До цього додав і традиційні меседжі про те, що потрібно припинити "ділити українців на неправильних та правильних".

Делегатів у залі щодалі більше зморювала спека й задуха. Попри все багатослів'я, Кернес не дав конкретних відповідей ані щодо першої п'ятірки партійного списку, ані щодо того, чи робитимуть ставку на мажоритарні округи і чи відмовляться від списку.

Віталій Хомутинник так відповів на запитання щодо того, чи увіллється його "Відродження" в лави партії мерів: "Є багато ще невирішених питань".

Обидва мери-фронтмени запевнили, що якщо пройдуть у парламент, від мандатів відмовляться.

Закриті списки, як і мажоритарні округи, можуть дати змогу багатьом партіям провести в парламент невідомих людей, побоюються коментатори, у той час як Кернес і Труханов говоритимуть про проблеми своїх міст, де вони залишаться мерами.

Вони, до речі, запевняють, що радилися з філологами. "Діла" у назві партії - слово українське - хоч і не "справи", але й не русизм.

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