Що заважає жінкам (а іноді й чоловікам) робити кар'єру?

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Дискримінація в трудовій сфері поки нікуди не поділася, і це попри численні дослідження про користь різноманітності на робочому місці. Жінки зможуть заробляти стільки ж, скільки чоловіки, тільки через 202 роки - такі дані навели нещодавно учасники Всесвітнього економічного форуму.

Але іноді жінки самі мимоволі можуть віддаляти себе від підвищення і змушувати колег себе недооцінювати.

Коуч і експерт з жіночого лідерства, авторка книги "Ти здатна на більше" Саллі Хелгесен пропонує п'ять порад, щоб допомогти жінкам просунутися по кар'єрній щаблині.

1. Говоріть про свої досягнення

Очікувати, що інші раптово помітять і винагородять вас за ваші досягнення - нерозумно, каже Хелгесен.

Проте, за її словами, вона часто стикається з людьми, які взагалі не говорять про власні досягнення. У них зазвичай два пояснення цьому.

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"Перше - це "думаю, якщо я добре роблю свою роботу, люди мають це помітити, - каже Хелгесен. - Друге - якщо мені доведеться поводити себе як цей мерзенний нахаба, щоб мене помітили, я краще залишуся непоміченою".

За словами Хелгесен, подібне мислення заводить нас у глухий кут.

Як же це змінити?

"Визначте свої сильні сторони. Наприклад, "я думаю, що мій начальник не зовсім розуміє мої зв'язки в цій організації. Тому раз на тиждень я буду відправляти йому лист, де коротко викладу, з ким спілкувалася на цьому тижні".

Хелгесен каже, що це на подив успішна техніка для жінок.

2. Вчиться казати "ні"

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Те, що на початку кар'єри тільки допоможе, може стати перешкодою у її розвитку пізніше, застерігає Хелгесен.

"Якщо ви завжди прагнете догоджати, вам буде важко залучити інших людей до справ або сказати "ні", і ви врешті решт дозволите людям скористатися вами, порушити ваші кордони, і ви витратите багато часу".

Як тоді це припинити? Хелгесен рекомендує почати з малого: відстоювати кордони.

"Скажіть собі: "Зараз я занадто залучена в цю справу, і тому наступного місяця, коли люди попросять мене приєднатися до нової робочої групи або до чогось ще, я подумаю про це дуже виважено, перш ніж сказати "так". Я збираюся подумати про те, як це може послужити мені; це дійсно в моїх інтересах?".

3. Перфекціонізм vs ризики

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"Є велика проблема в тому, щоб бути перфекціоністом - ви не зможете делегувати роботу іншим, - каже Хелгесен. - Я часто чую, як люди кажуть: "О, простіше зробити це самому".

І є відносно простий спосіб впоратися з таким підходом.

"Визначте одну людину, якій ви збираєтеся делегувати, - пропонує Хелгесен. - Дайте їй можливість, запропонуйте зворотний зв'язок, але не зупиняйтеся на досягнутому і ризикуйте".

Якщо це змушує вас відчувати себе ніяково, подумайте про те, що, як показують дослідження, в організаціях жінки, як правило, отримують винагороду за точність і правильність, тоді як чоловіки - за ризик і сміливість.

Хелгесен передбачає, що навчитися ризикувати і відійти від перфекціонізму - ключ до розвитку кар'єри.

4. Не фокусуйтеся на помилках

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Жінки схильні зосереджувати увагу на своїх помилках набагато частіше, ніж чоловіки - і це дійсно може їх стримувати, каже Хелгесен. "Це така форма самопобиття", - стверджує вона.

Замість цього вона пропонує дати собі відпочити. "Скажіть собі: "ти людина, як і всі інші", і відпустіть свої помилки.

5. Не применшуйте

Як у зовнішності, так і у виборі слів жінки схильні "применшувати" себе, каже Хелгесен.

Вибачатися, користуватися фразами на кшталт "У вас є одна хвилина?" і бути незначними, ніби ви не заслуговуєте місця, яке маєте, - це ті риси, які зазвичай виявляють жінки.

"Якщо ви намагаєтеся позиціювати себе як лідера, - радить Хелгесен, - ви повинні тримати своє місце, показувати себе так, ніби ви знаєте, чого варті, що ви цілісні і повноцінні".

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