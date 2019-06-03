Що заважає жінкам (а іноді й чоловікам) робити кар'єру?
Дискримінація в трудовій сфері поки нікуди не поділася, і це попри численні дослідження про користь різноманітності на робочому місці. Жінки зможуть заробляти стільки ж, скільки чоловіки, тільки через 202 роки - такі дані навели нещодавно учасники Всесвітнього економічного форуму.
Але іноді жінки самі мимоволі можуть віддаляти себе від підвищення і змушувати колег себе недооцінювати.
Коуч і експерт з жіночого лідерства, авторка книги "Ти здатна на більше" Саллі Хелгесен пропонує п'ять порад, щоб допомогти жінкам просунутися по кар'єрній щаблині.
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1. Говоріть про свої досягнення
Очікувати, що інші раптово помітять і винагородять вас за ваші досягнення - нерозумно, каже Хелгесен.
Проте, за її словами, вона часто стикається з людьми, які взагалі не говорять про власні досягнення. У них зазвичай два пояснення цьому.
"Перше - це "думаю, якщо я добре роблю свою роботу, люди мають це помітити, - каже Хелгесен. - Друге - якщо мені доведеться поводити себе як цей мерзенний нахаба, щоб мене помітили, я краще залишуся непоміченою".
За словами Хелгесен, подібне мислення заводить нас у глухий кут.
Як же це змінити?
"Визначте свої сильні сторони. Наприклад, "я думаю, що мій начальник не зовсім розуміє мої зв'язки в цій організації. Тому раз на тиждень я буду відправляти йому лист, де коротко викладу, з ким спілкувалася на цьому тижні".
Хелгесен каже, що це на подив успішна техніка для жінок.
2. Вчиться казати "ні"
Те, що на початку кар'єри тільки допоможе, може стати перешкодою у її розвитку пізніше, застерігає Хелгесен.
"Якщо ви завжди прагнете догоджати, вам буде важко залучити інших людей до справ або сказати "ні", і ви врешті решт дозволите людям скористатися вами, порушити ваші кордони, і ви витратите багато часу".
Як тоді це припинити? Хелгесен рекомендує почати з малого: відстоювати кордони.
"Скажіть собі: "Зараз я занадто залучена в цю справу, і тому наступного місяця, коли люди попросять мене приєднатися до нової робочої групи або до чогось ще, я подумаю про це дуже виважено, перш ніж сказати "так". Я збираюся подумати про те, як це може послужити мені; це дійсно в моїх інтересах?".
3. Перфекціонізм vs ризики
"Є велика проблема в тому, щоб бути перфекціоністом - ви не зможете делегувати роботу іншим, - каже Хелгесен. - Я часто чую, як люди кажуть: "О, простіше зробити це самому".
І є відносно простий спосіб впоратися з таким підходом.
"Визначте одну людину, якій ви збираєтеся делегувати, - пропонує Хелгесен. - Дайте їй можливість, запропонуйте зворотний зв'язок, але не зупиняйтеся на досягнутому і ризикуйте".
Якщо це змушує вас відчувати себе ніяково, подумайте про те, що, як показують дослідження, в організаціях жінки, як правило, отримують винагороду за точність і правильність, тоді як чоловіки - за ризик і сміливість.
Хелгесен передбачає, що навчитися ризикувати і відійти від перфекціонізму - ключ до розвитку кар'єри.
4. Не фокусуйтеся на помилках
Жінки схильні зосереджувати увагу на своїх помилках набагато частіше, ніж чоловіки - і це дійсно може їх стримувати, каже Хелгесен. "Це така форма самопобиття", - стверджує вона.
Замість цього вона пропонує дати собі відпочити. "Скажіть собі: "ти людина, як і всі інші", і відпустіть свої помилки.
5. Не применшуйте
Як у зовнішності, так і у виборі слів жінки схильні "применшувати" себе, каже Хелгесен.
Вибачатися, користуватися фразами на кшталт "У вас є одна хвилина?" і бути незначними, ніби ви не заслуговуєте місця, яке маєте, - це ті риси, які зазвичай виявляють жінки.
"Якщо ви намагаєтеся позиціювати себе як лідера, - радить Хелгесен, - ви повинні тримати своє місце, показувати себе так, ніби ви знаєте, чого варті, що ви цілісні і повноцінні".
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