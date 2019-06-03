Розкол в ПЦУ: для чого Філарет збирає власний собор в обхід Епіфанія

Копирайт изображения Getty Images Image caption 90-літній Філарет бореться за збільшення свого впливу у церкві

Протистояння в автокефальній Православній церкві України продовжується. Вже незабаром може з'явитись рішення почесного патріарха Філарета про скликання помісного собору в обхід предстоятеля Епіфанія.

Помісний собор - зібрання церковних архієреїв, священників та мирян, який може схвалювати стратегічні рішення в церкві та скасовувати рішення синоду.

Саме таку можливість, як вказують кілька співрозмовників ВВC News Україна, сьогодні обговорював почесний патріарх на зборах з настоятелями храмів міста Києва, єпископом яких він є.

Скликання такого собору Філаретом суперечить статуту ПЦУ, адже це може робити тільки предстоятель церкви, митрополит Київський і Всієї України Епіфаній.

Конфлікт Філарета-Епіфанія

Конфлікт в новій українській церкві, який став публічним на початку травня, набирає обертів. Колишній предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет продовжує наполягати, що він досі є патріархом київського патріархату, а сам патріархат нібито досі існує.

Фактично, між ним та предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм, який отримав томос про автокефалію, триває з'ясування стосунків, хто головний у церкві.

Формально Філарет є простим єпископом ПЦУ й керівником Київської єпархії, а також членом виконавчого органу церкви - синоду.

На початку травня Філарет озвучив низку звинувачень у бік Епіфанія, зокрема, щодо невиконання певних домовленостей перед об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року та нібито залежності від Константинополя.

Копирайт изображения cerkva.info Image caption Зустріч Філарета з настоятелями київських храмів

Філарет заявляє, що низка положень томосу про автокефалію та статуту ПЦУ невигідні для української церкви і закликав їх не виконувати.

Минулого тижня між ним та Епіфанієм навіть спалахнула "війна указів" - він відлучив від служіння протоієрея Олександра Трофимлюка, який є ректором Київської православної богословської академії та близьким соратником митрополита Епіфанія.

У відповідь Епіфаній підпорядкував київську парафію Трофимлюка собі, а всі укази патріарха на бланках київського патріархату з 30 січня 2019 року визнав недійсними.

Епіфаній, як і міністерство юстиції, наполягають, що київський патріархат припинив своє існування.

Але формально київська єпархія, якою керує Філарет, досі не перереєструвала свій статут як частина ПЦУ. 24 травня синод ПЦУ зобов'язав зробити це у місячний термін. І Філарет підписався під цим рішенням.

Але виконувати його, як розповідають співрозмовники ВВC News Україна, не надто налаштований.

Помісний собор Філарета

Кілька днів тому стало відомо, що почесний патріарх скликає до себе усіх настоятелів київських храмів. Деякі єпископи ПЦУ припускали, що на зібранні можливе ухвалення рішень на підтримку київського патріархату чи підписання якогось документу на підтримку Філарета.

Навіть з'явилась інформація, що Філарет цього ж дня може усунути з посади намісника Феодосіївського монастиря архімандрита Макарія.

На його захист депутат парламенту Андрій Лозовий навіть приводив кілька десятків молодиків в очікуванні "захоплення".

"Захоплення" не відбулось, а сам Макарій після зустрічі заявив журналістам, що "Філарет сказав, що ми частина ПЦУ і ніхто виходити не буде".

Макарій був небагатослівним й тільки додав, що Філарет озвучив "певні подальші кроки".

За даними ВВС, на зустріч до Філарета прийшли майже всі настоятелі, за винятком двох чи трьох.

Копирайт изображения Pomisna.info Image caption Представник Константинополя митрополит Еммануїл Галльський приїздив до України і намагався залагодити конфлікт в церкві. У його присутності Філарет не одягав патріарший куколь

Загалом учасники зустрічі розповіли, що Філарет заборонив їм спілкуватись з пресою й розповідати про деталі розмови.

Розмовляти погодились всього двоє. Протоієрей Сергій Ткачук стверджує, що жодних документів не підписували, але певні рішення були.

Багатослівнішим був протоієрей Сергій Станкевич, який є щирим прихильником Філарета.

Він визнав, що на зустрічі йшла мова про намір Філарета скликати помісний собор. Але, за його словами, остаточне рішення щодо його проведення озвучено не було.

"Священики говорили про помісний собор. Чи маємо вирішувати найважливіші питання на помісному соборі, чи в інший спосіб", - розповів він.

Він додав, що на зустрічі розмовляли, чи має бути собор саме у київському патріархаті.

На зауваження, що в чинному статуті ПЦУ питання собору чітко визначено і там немає київського патріархату, Сергій Станкевич парирував - "у якому статуті, грецькому?".

"Владика проінформував духовенство про перебіг подій в Українській Православній Церкві та обговорив із присутніми актуальні питання з церковного життя", - дуже коротко прокоментували зустріч у прес-службі Філарета.

Інші учасники зустрічі на умовах анонімності розповіли, що Філарет попросив їх поки не перереєстровувати статути у ПЦУ, а також озвучив намір зібрати помісний собор для відміни рішень синоду Православної церкви України.

При чому зробити це мають якомога швидше. Адже синод ПЦУ зобов'язав усіх перереєструватись до 25 червня.

І у разі невиконання цієї настанови синод може передбачити процедуру переходу київських парафій від Філарета у пряме підпорядкування Епіфанія.

"Буде скоро заява про скликання помісного собору", - розповів один з учасників зустрічі з Філаретом.

Копирайт изображения Pomisna.info Image caption Філарет 25 травня привітав Епіфанія з днем ангела

Опонувати Філарету намагались кілька людей, проте їхня думка почута не була.

Філарет навіть сказав тим, хто хоче, йти до Епіфанія і він підпише відпускну грамоту, проте самі священники бояться, що у такому разі втратять свої храми.

Учасники зустрічі не змогли чітко пояснити, в якому форматі і як може відбутись помісний собор. І головне - за якими правилами його можуть скликати.

Можливо, буде посилання на колишній статут УПЦ КП, який абсолютна більшість ієрархів вже не визнають.

Важкий вибір

За даними співрозмовників, на такий собор можуть прийти всього кілька єпископів, зокрема митрополит Білгородський Іоасаф з Росії. Він останніми тижнями чи не єдиний відкрито підтримує позицію Філарета.

Скільки туди прийде священників - теж відкрите питання.

Як і те, до чого може призвести проведення такого собору - реального розколу й продовження існування київського патріархату на чолі з Філаретом, чи повної маргіналізації групи підтримки Філарета.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Епіфаній

Принаймні учасники зустрічі говорять про страх, який вони відчувають перед Філаретом і не можуть спрогнозувати, скільки з них наважаться не піти на собор до почесного патріарха.

Але коли з 25 червня синод дасть їм підстави швидко перейти у підпорядкування Епіфанія, багато з трьох десятків київських настоятелів так і зроблять.

Про намір провести помісний собор в обхід предстоятеля ПЦУ джерела ВВС в оточенні Епіфанія говорили ще в травні.

Тоді там стверджували - у разі такого сценарію для Константинополя ієрархи та священники, які підуть на такий крок з Філаретом, можуть вважатись розкольниками.

Хоча деякі співрозмовники у ПЦУ з-поміж єпископів радять не надто серйозно сприймати ініціативи Філарета і не перебільшувати їхні можливі наслідки.

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