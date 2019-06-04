Кривавий майдан: що сталося на площі Тяньаньмень 30 років тому

Копирайт изображения Getty Images

Тридцять років тому Пекінська площа Тяньаньмень стала центром масштабних протестів, які жорстоко розігнала комуністична влада Китаю.

Саме під час цих подій зняли одну з найбільш знакових фотографій ХХ століття — самотнього протестувальника, який стоїть перед колоною армійських танків.

Що призвело до тих подій?

У 1980-х роках Китай переживав величезні зміни.

Панівна Комуністична партія почала дозволяти деякі приватні компанії та іноземні інвестиції.

Лідер країни Ден Сяопін сподівався стимулювати економіку та підвищити рівень життя.

Копирайт изображения AFP Image caption На початку червня 1989 року на площі Тяньаньмень зібралася величезна кількість людей

Однак цей крок приніс із собою корупцію, водночас підвищивши сподівання населення на більшу політичну відкритість.

Комуністична партія розділилась на тих, хто закликав до швидших змін і консерваторів, які бажали зберегти жорсткий державний контроль.

У середині 1980-х років місцеві студенти вийшли на протест.

До них приєднались люди, які жили за кордоном, і знайомі з новими ідеями та вищими стандартами життя.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протестувальники на площі Тяньаньмень, 1989

Як протести стали масовими?

Навесні 1989 року протести стали чисельнішими, а їхні учасники вимагали все більшої політичної свободи.

Протести підштовхнула смерть провідного політичного діяча країни — Ху Яобана, який відповідав за деякі економічні та політичні зміни.

Копирайт изображения AFP Image caption Ден Сяопін (ліворуч) з Ху Яобаном

Політичні опоненти добились його зняття з керівних посад у партії за два роки до того.

Десятки тисяч людей зібралися в день похорону Ху Яобана у квітні, із закликами до більшої свободи слова та меншої цензури.

Протягом наступних тижнів протестувальники збиралися на площі Тяньаньмень. Їх кількість оцінювали у майже один мільйон.

Ця площа є однією з найвідоміших пам'яток Пекіна.

Саме неподалік неї міститься гробниця Мао Цзедуна, засновника сучасного Китаю, і Дому народних зборів, у якому проводять з'їзди Комуністичної партії.

Якою була реакція уряду?

Спочатку уряд не вживав заходів проти протестувальників.

Партійні чиновники не могли дійти згоди щодо того, як же реагувати. Дехто пропонував піти на поступки вимогам мітингарів, інші — розігнати зібрання.

Прихильники жорсткої лінії виграли цю суперечку, і в останні два тижні травня в Пекіні було оголошено воєнний стан.

3 і 4 червня війська почали рухатися до площі Тяньаньмень. Вони відкривали вогонь, арештовували та давили танками протестувальників, аби відновити контроль над територією.

Хто такий чоловік перед танком?

5 червня, чоловік став перед колоною танків, що прямували з площі.

Він ніс у руках дві сумки для покупок. Камера сфотографувала як він йшов, щоб не дозволити танкам проїхати повз.

Копирайт изображения Getty Images

Його відтягли в бік двоє чоловіків.

Невідомо, що сталося з чоловіком, але він став втіленням цього протесту.

Скільки людей загинуло в протестах?

Ніхто не знає напевно, скільки людей вбили.

Наприкінці червня 1989 року китайський уряд повідомив, що загинули 200 цивільних і кілька десятків співробітників служб безпеки.

Інші оцінюють кількість жертв у кількості від сотень до багатьох тисяч.

В опублікованих у 2017 році документах посольства Великої Британії у Китаї мова йде про смерть 10 000 людей.

Чи знають люди в Китаї, що сталося?

Обговорення подій, що відбувалися на площі Тяньаньмень, є дуже чутливою темою в Китаї.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Площа Тяньаньмень зараз — переповнена туристами й камерами спостереження

Пости, пов'язані з масовими вбивствами на площі 30 років тому, регулярно видаляють з інтернету, який влада Китаю жорстко контролює.

Тобто молоде покоління, яке саме не пройшло через протести, мало усвідомлює, що ж там сталося.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!