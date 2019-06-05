30 років Тяньаньмень: у Гонконзі провели грандіозну акцію пам'яті за вбитими

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У Гонконзі кілька тисяч людей вийшли на вулиці, аби провести акцію на 30-ту річницю жорстокого придушення студентських протестів на площі Тяньаньмень в Пекіні. Гонконг і Макао — єдині місця в Китаї, де людям офіційно дозволено збиратися в пам'ять про загиблих на площі активістів.

Влада Китаю так і не представила офіційної оцінки кількості загиблих під час протестів 1989 року. За неофіційними даними, загинули від сотень до тисяч людей.

За словами організаторів гонконгської акції, в ній взяли участь близько 180 тисяч людей. Поліція каже про 40 тисяч.

В інших районах Китаю місцева влада забороняє навіть згадки про події на Тяньаньмень.

Протести на площі в Пекіні тривали з 15 квітня по 4 червня 1989 року, коли їх жорстоко придушили.

За ситуацією на самій площі в Пекіні у вівторок стежили сотні співробітників спецслужб.

Відмовитися забувати

Грейс Цой, BBC, Гонконг

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Парк Вікторії в Гонконзі знову перетворився на море свічок.

Люди, багато з яких одягнені в чорне, в основному мовчать і тримають у витягнутих руках свічки. Деякі плачуть. Між піснями протесту вони скандують: "Народ не забуде".

Натовп аплодує, коли Тереза ​​Чан, яка брала участь в протестах 1989 року, кричить зі сцени: "Ми відмовляємося забувати. Ми відмовляємося вірити в брехню!"

Тереза ​​Чан приходить на акції пам'яті щороку з 1990-го. Вона пропустила тільки один рік, через хворобу.

"Я хотіла поїхати в Пекін разом з іншими, але не змогла, — каже вона. — Ніколи не думала. Що все так закінчиться, забути дуже важко".

Цього року в натовпі є і нові обличчя.

Image caption Тереза ​​Чан приходить на акції пам'яті щороку з 1990-го

Одна з протестувальниць Люн, прийшла сюди вперше, тому що її турбує майбутнє Гонконгу.

"Я дуже зла через те, що робить тут китайський уряд", — говорить вона.

Серед квітів і поминальних свічок всюди видно протестні плакати проти пропозиції про введення поправок в закон про екстрадицію на материковий Китай. Багато хто боїться, що ці зміни призведуть до подальшого нехтування свободами громадян на території Гонконгу.

Тут, в Парку Вікторії, присутні й мешканці континенту. Наприклад, Цзен разом з дружиною й 11-річною донькою приїхав спеціально, щоб взяти участь в акції пам'яті.

За словами його дочки те, що відбувається навколо відкриває очі на багато речей: "Я тут, щоб дізнатися справжню історію Китаю. Тепер я думаю, що Китай нічим не краще за інші країни".

Протести в Гонконзі збіглися з непростою ситуацією, в якій опинилася влада регіону. Громадськість незадоволена запропонованим недавно законопроектом, на підставі якого втікачів, спійманих на території Гонконгу, повертатимуть назад на материк.

Менш масштабні акції пам'яті провели також за 64 кілометри в центрі Макао і на фактично незалежному від материка острові Тайвань.

Копирайт изображения AFP Image caption Жителі Гонкога протестують проти екстрадиції на материк. Главі адміністрації Гонконгу Керрі Лам (на портреті) потрібно прийняти важке рішення

Річниця подій на площі Тяньаньмень спровокувала обмін різкими заявами між Вашингтоном і Пекіном.

Держсекретар США Майк Помпео розкритикував ситуацію з правами людини в Китаї та закликав владу країни нарешті оприлюднити справжнє число загиблих на площі Тяньаньмень.

У відповідь прес-секретар посольства Китаю в Вашингтоні заявив, що слова Помпео ображають китайський народ.

У вівторок влада Китаю випустила спеціальне попередження своїм громадянам, які збираються відвідати США, інформуючи їх про те, що в Америці вони можуть зіткнутися з поліцейським свавіллям і злочинністю.

Китайський міністр внутрішніх справ звинуватив правоохоронні органи США в переслідуванні громадян Китаю шляхом невиправдано упереджених імміграційних перевірок та іншими методами.

Що сталося в 1989-му?

Копирайт изображения AFP Image caption На початку червня 1989 року на площі Тяньаньмень зібралася величезна кількість людей. Незабаром протест криваво розігнали

У квітні 1989 року прихильники демократичних реформ у кількості близько мільйона людей, зайняли площу Тяньаньмень і почали наймасштабніший протест в історії комуністичного Китаю. Він тривав півтора місяця.

Пізно ввечері 3 червня на площу рушили танки, військові відкрили вогонь по беззбройних демонстрантах. На площі та її околицях безліч людей вбили й поранили.

Тоді влада країни повідомила, що на площі не загинула жодна людина. Насправді ж загинули, за різними оцінками, від декількох сотень до декількох тисяч людей.

У минулі вихідні міністр оборони Китаю Вей Фенхе згадав протести в ході регіонального саміту в Сінгапурі. Це рідкісний випадок, коли представник китайської влади публічно говорить про ті події.

"Та акція була проявом політичної турбулентності, уряд вжив заходів, аби це припинити, і це правильна політика", — сказав міністр, відповідаючи на питання.

Він додав, що, завдяки тим діям влади, "Китай пішов шляхом стабільності й розвитку".

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