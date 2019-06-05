30 років Тяньаньмень: у Гонконзі провели грандіозну акцію пам'яті за вбитими
У Гонконзі кілька тисяч людей вийшли на вулиці, аби провести акцію на 30-ту річницю жорстокого придушення студентських протестів на площі Тяньаньмень в Пекіні. Гонконг і Макао — єдині місця в Китаї, де людям офіційно дозволено збиратися в пам'ять про загиблих на площі активістів.
Влада Китаю так і не представила офіційної оцінки кількості загиблих під час протестів 1989 року. За неофіційними даними, загинули від сотень до тисяч людей.
За словами організаторів гонконгської акції, в ній взяли участь близько 180 тисяч людей. Поліція каже про 40 тисяч.
В інших районах Китаю місцева влада забороняє навіть згадки про події на Тяньаньмень.
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Протести на площі в Пекіні тривали з 15 квітня по 4 червня 1989 року, коли їх жорстоко придушили.
За ситуацією на самій площі в Пекіні у вівторок стежили сотні співробітників спецслужб.
Відмовитися забувати
Грейс Цой, BBC, Гонконг
Парк Вікторії в Гонконзі знову перетворився на море свічок.
Люди, багато з яких одягнені в чорне, в основному мовчать і тримають у витягнутих руках свічки. Деякі плачуть. Між піснями протесту вони скандують: "Народ не забуде".
Натовп аплодує, коли Тереза Чан, яка брала участь в протестах 1989 року, кричить зі сцени: "Ми відмовляємося забувати. Ми відмовляємося вірити в брехню!"
Тереза Чан приходить на акції пам'яті щороку з 1990-го. Вона пропустила тільки один рік, через хворобу.
"Я хотіла поїхати в Пекін разом з іншими, але не змогла, — каже вона. — Ніколи не думала. Що все так закінчиться, забути дуже важко".
Цього року в натовпі є і нові обличчя.
Одна з протестувальниць Люн, прийшла сюди вперше, тому що її турбує майбутнє Гонконгу.
"Я дуже зла через те, що робить тут китайський уряд", — говорить вона.
Серед квітів і поминальних свічок всюди видно протестні плакати проти пропозиції про введення поправок в закон про екстрадицію на материковий Китай. Багато хто боїться, що ці зміни призведуть до подальшого нехтування свободами громадян на території Гонконгу.
Тут, в Парку Вікторії, присутні й мешканці континенту. Наприклад, Цзен разом з дружиною й 11-річною донькою приїхав спеціально, щоб взяти участь в акції пам'яті.
За словами його дочки те, що відбувається навколо відкриває очі на багато речей: "Я тут, щоб дізнатися справжню історію Китаю. Тепер я думаю, що Китай нічим не краще за інші країни".
Протести в Гонконзі збіглися з непростою ситуацією, в якій опинилася влада регіону. Громадськість незадоволена запропонованим недавно законопроектом, на підставі якого втікачів, спійманих на території Гонконгу, повертатимуть назад на материк.
Менш масштабні акції пам'яті провели також за 64 кілометри в центрі Макао і на фактично незалежному від материка острові Тайвань.
Річниця подій на площі Тяньаньмень спровокувала обмін різкими заявами між Вашингтоном і Пекіном.
Держсекретар США Майк Помпео розкритикував ситуацію з правами людини в Китаї та закликав владу країни нарешті оприлюднити справжнє число загиблих на площі Тяньаньмень.
У відповідь прес-секретар посольства Китаю в Вашингтоні заявив, що слова Помпео ображають китайський народ.
У вівторок влада Китаю випустила спеціальне попередження своїм громадянам, які збираються відвідати США, інформуючи їх про те, що в Америці вони можуть зіткнутися з поліцейським свавіллям і злочинністю.
Китайський міністр внутрішніх справ звинуватив правоохоронні органи США в переслідуванні громадян Китаю шляхом невиправдано упереджених імміграційних перевірок та іншими методами.
Що сталося в 1989-му?
У квітні 1989 року прихильники демократичних реформ у кількості близько мільйона людей, зайняли площу Тяньаньмень і почали наймасштабніший протест в історії комуністичного Китаю. Він тривав півтора місяця.
Пізно ввечері 3 червня на площу рушили танки, військові відкрили вогонь по беззбройних демонстрантах. На площі та її околицях безліч людей вбили й поранили.
Тоді влада країни повідомила, що на площі не загинула жодна людина. Насправді ж загинули, за різними оцінками, від декількох сотень до декількох тисяч людей.
У минулі вихідні міністр оборони Китаю Вей Фенхе згадав протести в ході регіонального саміту в Сінгапурі. Це рідкісний випадок, коли представник китайської влади публічно говорить про ті події.
"Та акція була проявом політичної турбулентності, уряд вжив заходів, аби це припинити, і це правильна політика", — сказав міністр, відповідаючи на питання.
Він додав, що, завдяки тим діям влади, "Китай пішов шляхом стабільності й розвитку".
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