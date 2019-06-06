Похорон Кирила Тлявова: “У місті не знайшли такої маленької труни”

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5 червня в Переяслав-Хмельницькому поховали 5-річного Кирила Тлявова. Двох місцевих поліцейських Івана Приходька та Володимира Петровця підозрюють в умисному вбивстві дитини. За даними слідства, хлопчика смертельно поранила куля з дрібнокаліберної рушниці, якою ті задля розваг, напідпитку, стріляли по пляшках.

BBC News Україна розповідає, як прощалися з дитиною та як люди мітингували біля відділення місцевої поліції.

Плюшеві ведмедики для хлопчика

Дітям дарують красиві великі іграшки на День народження, на Новий рік, на Різдво. Маленькому білявому Кирилу того дня теж подарували багато іграшок. На вічну пам'ять.

Різнокольорові плюшеві ведмедики лежали на цвинтарних столах уперемішку з недитячими квітами - гвоздиками.

"Тут, на цьому кладовищі, зараз дуже не просто стояти", - сказав священик, що відспівував дитину.

Було складно не лише стояти, але й говорити й плакати. До останньої миті люди плакали немов безгучно, беззвучно. Лише в останню хвилю прощання розверзлося ридання.

Кілька сотень людей прийшли попрощатися з Кирилом. З-поміж них можна було розрізнити лише одну людину в поліцейській уніформі - Маю Бреславську, в. о. заступника начальника ГУ Нацполіції в Київській області. Вона від імені поліції налагоджувала контакт з родиною Кирила.

Поліцейські допомогли купити маленьку труну в Києві. У самому Переяславі такої не знайшлося. Правоохоронці зібрали для родини 115 тисяч.

"Маємо визнати наші помилки. Але все залежить від людини, чи вона йде служити за покликом серця, чи справді хоче працювати. Я, наприклад, люблю стріляти зі зброї, але розумію, що в населеному пункті такого нізащо не можна робити", - каже Мая, йдучи за труною.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Сльози і гнів: застреленого 5-річного Кирила поховали

З-поміж рідних, сусідів, колег батьків, громадських активістів тут ніхто не вірить поліції. Ми поспілкувалися з десятками людей. Всі з них переконані, що поліцейські чини покривають своїх колег.

"Поліції, меру - всім усе по барабану. Ось і результат", - голосно вигукує жінка на виході з цвинтаря після похорону.

"Чи вірите, що покарають винних?" - запитую в родичів хлопчика. "Яке покарання, ви що? Але Бог їх покарає", - відповідає одна з жінок.

У день трагедії Кирило грався з трьома іншими дітьми. Аліна Чендакова, мати одного з цих хлопчиків, розповідає, що в усіх дітей дуже сильний стрес.

"Це горе для всіх батьків тут. Діти бояться вийти на вулицю тепер. Моя дитина дуже переживає. Вони були друзі, разом гралися. Чи покриває поліція злочин? Звісно, покриває. Але цього разу їм не вдасться відмитися. Ніякими грошима не відмиються", - каже жінка ледве чутно, але твердо, водночас.

Вона також зауважує, що раніше не було чути, щоб підозрювані поліцейські бавилися стріляниною посеред житлового сектору.

"Люди, не розходьтеся. Приходьте в кафе тут, неподалік, за будинками пом'янути нашого янгелочка…" - звертається інша родичка.

Ще вдома батькам Ігорю та Тетяні, а також бабусі Олександрі викликали швидку. "Ви тільки подивіться, скільки їхала швидка - півгодини, а реально тут їхати п'ять хвилин. Швидка мала чергувати цілу добу біля їхнього дому", - обурювалися сусіди.

Вони мали б чути голоси дітей

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Ще більше вже нічим нестримуваного обурення можна було спостерігати на акції протесту біля місцевого відділення поліції. На неї прийшло близько сотні людей.

"Через рік після реформи сюди повернулися ті самі поліцейські. Набрали також і нових молодих, ті їздять по кафе, п'ють каву. Але кістяк лишився старий", - каже місцевий мешканець, що попросив не називати свого імені.

"Хочеться, щоб були покарані ті, хто це зробив. Це не лише я, це всі говорять. Це кричать зараз всі», говорить після похорон Ірина, хрещена матір Ігоря, батька загиблого хлопчика.

На вході до відділку іграшки та запалені свічки хитаються на вітрі. Звідти до розгніваних людей вийшов в. о. начальника відділення поліції Андрій Медуниця та Мая Бреславська.

А коли підтягнувся сюди і міський голова Переяслав-Хмельницького Тарас Костін, людей уже не можливо було стримати. Він намагався захистити тутешнє поліцейське начальство.

Наводимо фрагмент розмови з мером:

Костін: Начальники поліції, які тут були, - це фахові люди.

Люди з натовпу: Які фахові? Вони бухати вміли з вами. У цьому фахові.

Костін: Ні, ні, ми, до речі, з ними не бухали.

Учасники акції тримали плакати: "Вбивць - за грати", "Байдужість вбиває людей", "Хто наступний?", "Була спроба приховати злочин".

Володимир Проценко, місцевий правозахисник, наголошує на тому, що в Україні була придумана схема, як залишити в правоохоронних органах старі кадри. Саме ті, які не пройшли переатестацію і були звільнені з органів через службову невідповідність.

"Зверніть увагу, на лаві підсудних сидять колишні беркутівець та даїшник. Але була придумана така структура, як групи швидкого реагування, куди ввійшли ті, хто не пройшов переатестацію в новостворену Нацполіцію. Хай президент Зеленський зверне на це увагу", - наголошує Володимир Проценко.

Image caption Іграшки біля відділення поліції в Переяслав-Хмельницькому

Про помилки й невдачі реформи поліції в день похорон маленького Кирила люди говорили навіть у похоронній процесії. Фраза "безкарність убиває" набула тут для всіх страшного, фізично відчутного прояву.

"Як можна таких людей брати на роботу? Наші діти страждають від цього," - каже Маргарита, хрещена хлопчика, показуючи місце, де в дитину влучила куля.

На пагорбі поруч із будинком колишньої дружини Володимира Петровця досі лежать уламки простріляних пляшок. А лише за кілька десятків метрів за деревами, що ростуть на цьому пагорбі,  дорога, де гралися діти. Там на перехресті хлопчик і впав з велосипеда з вогнепальним пораненням у голівку. Нині на тому місці - рожевий плюшевий зайчик.

Фізично їхні голоси мали б долітати до місця, звідки стріляли з вогнепальної зброї.