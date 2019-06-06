Висадка союзників у Нормандії: 10 маловідомих фактів

Копирайт изображения IWM Image caption Висадку морської піхоти проводили на ділянці узбережжя шириною 80 кілометрів між гирлом річки Орн і комуною Озвіль, яку розділили на п'ять основних секторів вторгнення: "Юта", "Омаха", "Голд", "Джуно" і "Сорд".

6 червня 1944 року британські, американські та канадські збройні сили висадилися на узбережжі Нормандії, здійснивши таким чином вторгнення на територію Франції.

Ця висадка була першою частиною стратегічної операції "Оверлорд", що передбачала захоплення союзниками північно-західної Франції.

До кінця того дня в Нормандії, попри погану погоду і запеклий опір німецьких військ, висадилися 156 тисяч солдатів і офіцерів.

Всього протягом "Дня Д" в англійському й американському секторах висадились п'ять піхотних, три повітряно-десантні дивізії й танкова бригада. Їм вдалося захопити берегову смугу глибиною від трьох до п'яти кілометрів.

Плацдарми повністю звільнили від противника тільки 7 червня. Висадка морського десанту в Нормандії була найбільшою у світовій історії морською десантною операцією.

Одинадцять місяців по тому Німеччина капітулювала.

Ми підготували для вас 10 цікавих фактів про висадку в Нормандії, про які ви, можливо, не знали раніше.

1. Пошук фотографій

Ще в 1942 році BBC оголосила про те, що збирає фотографії та листівки з узбережжя Європи, від Норвегії до Піренеїв. Насправді це був спосіб збору розвідданих про придатні для висадки союзників пляжі.

Так і обрали Нормандію.

Мільйони фотографій у підсумку відправили в міністерство оборони, там за допомогою активістів французького Опору і повітряної розвідки змогли визначити точні місця для десантування.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Залишки штучної гавані в Нормандії, що збереглися з 1944 року

2. Армія примар

Союзники доклали чимало зусиль, аби переконати німців у тому, що висадка відбуватиметься в районі Кале-Булонь, а не в Нормандії.

Для дезінформації противника використовувалися різні засоби: радіо, преса, спорудження хибних макетів районів висадки, зведення цілих містечок і спеціальних аеродромів.

Муляжі військових баз розгорнули в Кенті для введення в оману повітряної або агентурної розвідки противника.

Там встановили манекени та макети, включаючи надувні танки. Також провели цілеспрямований вкид дезінформації, і в підсумку німці дійсно повірили, що союзники планують вторгнення через Па-де-Кале і Норвегію.

Навіть після "Дня Д" німці тримали головні сили в районі Кале, очікуючи на друге вторгнення.

3. Двохмільйонна армія

До 1944 року понад два мільйони військовослужбовців з більш ніж 12 країн знаходилися в Великій Британії, готуючись до вторгнення.

У "День Д" сили союзників складалися в основному з військ США, Великої Британії та Канади, але там були й австралійські, бельгійські, чеські, голландські, французькі, грецькі, новозеландські, норвезькі, родезійські (нині Зімбабве) і польські морські, повітряні та наземні служби підтримки.

Копирайт изображения IWM Image caption Французький плакат часів Другої світової війни говорить: Усі разом задля спільної перемоги

4. Моніторинг погоди

Організатори операції дуже ретельно обирали день для висадки.

Ідеальними умовами були — ніч при повному місяці й весняному припливі, аби висадитися на світанку, коли приплив наближався до середини. Але ці умови означали, що для висадки підходили всього кілька днів.

Спочатку обрали дату 5 червня, але в підсумку операція затрималася на 24 години через погану погоду.

5. Туфлі фрау Роммель

Насправді прогноз погоди був настільки невтішний, що командувач німецькими військами в Північній Франції фельдмаршал Ервін Роммель був абсолютно впевнений: ніякої висадки не буде.

Тому він відправився додому, щоб подарувати своїй дружині пару нових туфель на її 50-річний ювілей.

Коли стало відомо про висадку союзників, Роммель був у Німеччині.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Крейсер "Белфаст" пливе до берегів Нормандії (червень 1944 року)

6. Гітлер проспав

Коли почалася висадка союзників у Нормандії, лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер спав.

Жоден з його генералів не наважувався порушити заведений порядок і розбудити його.

Таким чином у битві за Нормандію втратили вирішальні години.

Коли Гітлер нарешті прокинувся, близько 10 ранку, новини про висадку його надихнули — він думав, що Німеччина легко переможе союзників.

7. Американці були в меншості

У "День Д" війська країн Співдружності (в основному британці та канадці) переважали за чисельністю сили США.

З 156 тисяч людей, що висадилися у Франції 6 червня, 73 тисячі були американцями, а 83 тисячі — британцями й канадцями, в той час як військово-морський контингент Співдружності був у два рази більший за американський.

8. Кривава "Омаха"

Висадка проводилася в п'яти секторах Нормандії зі сходу на захід під кодовими назвами "Юта", "Омаха", "Голд", "Джуно" і "Сорд".

На пляжі "Омаха" втрати виявилися найбільшими, там вбили або поранили близько 4 000 людей, один американський підрозділ втратив там (убитими й пораненими) 90% свого особового складу.

У секторі "Голд" — втрати були на 80% менші.

Копирайт изображения IWM Image caption Війська 7-го корпусу США виходять на берег в секторі "Юта"

Битви в ході Нормандської операції були такими ж кровопролитними, як і в ході Першої світової війни.

Кількість жертв була трохи більшою, ніж у звичайний день під час однієї з найкровопролитніших битв в історії людства — битви на Соммі в 1916 році.

9. Розколоті унітази

Вібрація від знарядь крейсера "Белфаст" була настільки сильною, що сантехніка на кораблі тріснула.

10. Випробування пабом

Отримавши надсекретне завдання атакувати 6 червня Мервільскую батарею, британський підполковник Теренс Отуей хотів бути впевненим, що його солдати не проговоряться про завдання до визначеної дати.

Для перевірки він відправив 30 найсимпатичніших жінок-військовослужбовців, перевдягнених у цивільне, в сільські паби в місцях дислокації своїх солдатів.

Їм поставили завдання вивідати у військовослужбовців все, що можливо, про майбутню операцію. Але ніхто з його підлеглих таємницю не видав.

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