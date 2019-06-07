Науковці знайшли межу людської витривалості
Дослідники заявляють, що визначили межу людської витривалості, проаналізувавши перегони у майже 5 000 кілометрів, Tour de France та інші спортивні події.
Як розповідає кореспондент з питань здоров'я та науки BBC News Джеймс Ґаллахер, межа витривалості, на думку дослідників, — це споживання калорій, що у 2,5 раза перевищує рівень метаболізму організму у спокої, або 4 000 калорій на день для середньої людини.
Все, що є вищим від цього, не дозволить людині підтримувати такий режим у довгостроковій перспективі.
Дослідження, проведене Університетом Дюка, також показало, що вагітні жінки є фахівцями з витривалості, оскільки живуть майже на межі того, з чим людина може впоратися.
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Дослідження почалося з вивчення "Перегонів крізь США", в яких спортсмени пробігли близько 5 000 кілометрів від Каліфорнії до Вашингтону за 140 днів.
Учасники змагання пробігали шість марафонських дистанцій на тиждень протягом декількох місяців, а вчені досліджували вплив таких навантажень на їхні тіла.
Рівень метаболізму у спокої — кількість калорій, які тіло спалює, коли розслабляється — записували до і під час перегонів.
Також фіксували кількість калорій, які спалювались під час бігу.
Дослідження, опубліковане у виданні Science Advances, показало, що споживання енергії спочатку було високим, але в кінцевому підсумку вирівнялося на рівні у 2,5 раза більшому від кількості спалюваних калорій у стані спокою.
Дослідження виявило закономірність між тривалістю спортивного заходу та витратами енергії — чим довша подія, тим складніше спалювати калорії.
Таким чином, люди можуть вийти далеко за межі свого повсякденного рівня споживання калорій під час короткого навантаження і це не буде великою проблемою для організму, проте такий режим неможливий у довгостроковій перспективі.
Дослідження також показує, що, хоча марафон й може бути поза рівнем можливостей багатьох, це далеко не межа людської витривалості.
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"Ви можете робити дійсно інтенсивні речі протягом декількох днів, але якщо хочете витримати довший період часу, то повинні набрати енергію назад", — сказав BBC News доктор Герман Понцер, з Університету Дюка.
Під час вагітності, рівень використання енергії жінками досягає максимуму у 2,2 раза від рівня метаболізму спокою, показало дослідження.
Дослідники стверджують, що цифра у 2,5 може бути межею у першу чергу для людської травної системи, а не серця, легенів або м'язів.
Вони виявили, що тіло не може засвоювати, поглинати й обробляти достатню кількість калорій і поживних речовин, аби підтримувати вищий рівень використання енергії.
Організм може використовувати свої власні ресурси спалюючи жир або м'язову масу, яку потім можна відновити — під час коротших екстремальних навантажень.
Але коли мова йде про довготривалі навантаження — на межі людського виснаження — організм повинен збалансувати своє використання енергії, стверджують дослідники.
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