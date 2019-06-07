Науковці знайшли межу людської витривалості

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Дослідники заявляють, що визначили межу людської витривалості, проаналізувавши перегони у майже 5 000 кілометрів, Tour de France та інші спортивні події.

Як розповідає кореспондент з питань здоров'я та науки BBC News Джеймс Ґаллахер, межа витривалості, на думку дослідників, — це споживання калорій, що у 2,5 раза перевищує рівень метаболізму організму у спокої, або 4 000 калорій на день для середньої людини.

Все, що є вищим від цього, не дозволить людині підтримувати такий режим у довгостроковій перспективі.

Дослідження, проведене Університетом Дюка, також показало, що вагітні жінки є фахівцями з витривалості, оскільки живуть майже на межі того, з чим людина може впоратися.

Дослідження почалося з вивчення "Перегонів крізь США", в яких спортсмени пробігли близько 5 000 кілометрів від Каліфорнії до Вашингтону за 140 днів.

Учасники змагання пробігали шість марафонських дистанцій на тиждень протягом декількох місяців, а вчені досліджували вплив таких навантажень на їхні тіла.

Копирайт изображения Bryce Carlson Image caption Визначення кількості витрачених під час відпочинку калорій у бігуна

Рівень метаболізму у спокої — кількість калорій, які тіло спалює, коли розслабляється — записували до і під час перегонів.

Також фіксували кількість калорій, які спалювались під час бігу.

Дослідження, опубліковане у виданні Science Advances, показало, що споживання енергії спочатку було високим, але в кінцевому підсумку вирівнялося на рівні у 2,5 раза більшому від кількості спалюваних калорій у стані спокою.

Дослідження виявило закономірність між тривалістю спортивного заходу та витратами енергії — чим довша подія, тим складніше спалювати калорії.

Таким чином, люди можуть вийти далеко за межі свого повсякденного рівня споживання калорій під час короткого навантаження і це не буде великою проблемою для організму, проте такий режим неможливий у довгостроковій перспективі.

Дослідження також показує, що, хоча марафон й може бути поза рівнем можливостей багатьох, це далеко не межа людської витривалості.

Марафонські бігуни під час перегонів використовували у 15,6 раза більше калорій ніж у стані спокою

Велосипедисти протягом 23 днів Tour de France використовували у 4,9 раза більше

Дослідник під час 95-денного антарктичного переходу використовував у 3,5 раза більше калорій

"Ви можете робити дійсно інтенсивні речі протягом декількох днів, але якщо хочете витримати довший період часу, то повинні набрати енергію назад", — сказав BBC News доктор Герман Понцер, з Університету Дюка.

Під час вагітності, рівень використання енергії жінками досягає максимуму у 2,2 раза від рівня метаболізму спокою, показало дослідження.

Копирайт изображения Bryce Carlson Image caption Бігуни під час "Перегонів крізь США" у 2015 році

Дослідники стверджують, що цифра у 2,5 може бути межею у першу чергу для людської травної системи, а не серця, легенів або м'язів.

Вони виявили, що тіло не може засвоювати, поглинати й обробляти достатню кількість калорій і поживних речовин, аби підтримувати вищий рівень використання енергії.

Організм може використовувати свої власні ресурси спалюючи жир або м'язову масу, яку потім можна відновити — під час коротших екстремальних навантажень.

Але коли мова йде про довготривалі навантаження — на межі людського виснаження — організм повинен збалансувати своє використання енергії, стверджують дослідники.

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