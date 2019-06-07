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За останні два десятиліття сербська національна збірна п'ять разів виходила на поле проти українців й жодного разу їй не вдалося уникнути поразки.

За 540 хвилин гри забити українцям зумів лише Матея Кежман - всього один гол.

Матч кваліфікації Чемпіонату Європи стане першим офіційним поєдинком між цими командами. Усі попередні ігри були товариськими.

"Солідна й жорстка гра, багато боротьби - з таким стилем Україна є незручним суперником для Сербії", - каже колишній гравець збірної України Марко Девич.

"Для цього матчу це не показник, адже гра українців змінюється з приходом Андрія Шевченка на пост головного тренера - вони роблять більший акцент на грі, а не на сухій боротьбі", - додає він.

Девич народився і виріс у Белграді, але після успішної кар'єри в українських клубах отримав місцевий паспорт і почав виступати за збірну України.

Нагадаємо, Україна та Сербія проведуть матч у п'ятницю, 7 червня, о 21:45.

"Не очікую красивої гри"

Як хороший знавець обох команд, спрогнозувати результат поєдинку Девич насправді не наважується.

"Я чекаю на складний матч без великої кількості голів. Обидві команди гратимуть на результат, тож красивої гри я не очікую", - каже він.

Футболіст, який зараз виступає в Азербайджані, хвалить роботу українського тренера, раніше дуже відомого нападника Андрія Шевченка, і перелічує кількох небезпечних зірок нинішньої української збірної.

"Я виділив би завжди незручного Євгена Коноплянку, який завдяки своєму дриблінгу і здатності віддати вирішальну передачу може переламати хід поєдинку".

"Андрій Ярмоленко отримав травму, але я вважаю його одним з найкращих гравців України. В Руслана Малиновського був хороший сезон в Бельгії".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марко Девич народився в Сербії, але більшу частину кар'єри провів в Україні. У 2008 році він отримав українське громадянство

Щодо зірок сербськох команди, то тут для Девича все однозначно.

"У Сербії є Душан Тадич, в нього був найкращий сезон в кар'єрі, але є й багато інших гравців, які можуть привнести в гру чимало цікавого".

Дуже цікавим буде й дуель тренерів - до останнього часу вельми успішних гравців з абсолютно різними позиціями на полі.

"Обидва нещодавно розпочали тренерську кар'єру, але вони аж ніяк не є початківцями", - каже Марко Девич.

Сербський тренер Младен Крстаїч грав на позиціях центрального і правого захисника, а Андрій Шевченко був одним з найкращих нападників свого покоління.

"Кожному з них зрозуміло, що кар'єра футболістів позаду, і як тренери вони приймають рішення по-іншому, аніж гравці. Це зовсім інша професія".

Хто такий Марко Девич

Народився 27 жовтня 1983 року в Белграді

Позиція: нападник

Клуби: Звездара, Железник, Вождовац (Сербія), Волинь, Металіст, Шахтар (Україна), Рубін, Ростов (Росія), Аль-Райан (Катар), Вадуц (Швейцарія), Сабах (Азербайджан)

Збірна: Україна (35 матчів, 7 голів)

В України - якість, в Сербії - талант і тиск

У часи, коли Марко Девич носив форму українських клубів, тривала "золота ера" футболу цієї країни - результати "Динамо", "Шахтаря", "Дніпра" та "Металіста" були дуже високими.

"Після війни загальний рівень чемпіонату впав, але навіть у такому вигляді він залишається вищим, ніж у Сербії", - міркує Марко Девич.

"Як Україна, так і Сербія можуть досягти більшого, тому що талант гравців очевидний - особливо, це стосується сербської збірної".

Але крім таланту, зауважує Девич, у сербів є і ще одна перевага.

"Складається враження, що вболівальники покладають на Сербію великі надії - судячи з розмов у ресторанах і кафе, з публікацій в ЗМІ, очікування чималі".

"Припускаю, що причина - в прагненні повторити результати минулого. Результати тих часів, коли ми були футбольною нацією".

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Девич згадує, що схожа атмосфера панувала й коли він грав у жовто-блакитній формі української збірної.

"У мене ніколи не було проблем, адже я грав за збірну України як іноземець, котрий отримав паспорт, і після поразки я не відчував великого тиску".

Суспільство сприймало це нормально - особливло, у порівнянні з атмосферою в Сербії.

Свій другий матч за Україну Марко Девич зіграв саме проти Сербії - це сталося в лютому 2009 року, в товариському матчі, який проходив на Кіпрі.

Девич відіграв 89 хвилин, перед виходом з поля отримав жовту картку. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь України.

"Це один з найбільш значущих моментів у моєму житті - я пам'ятаю все так, ніби це було вчора".

"Нас - сербів і українців - розмістили в одному готелі, наші столи в ресторані стояли поряд, і мені було дуже складно".

"З одного боку, було некомфортно, але з іншого - я радів. Напевно, так повинно було бути".

На питання про те, яким би він хотів бачити результат матчу між Україною і Сербією, Девич відповідає: "Я хотів би, щоб обидві команди зрештою пройшли далі".

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