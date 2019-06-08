Історії, які шокували Україну цього тижня. #НеПроґавте

Про обставини загибелі п'ятирічного Кирила на Київщині та п'ятирічної Дарини на Житомирщині, а також про серіал "Чорнобиль", до якого була прикута така пильна увага останнім часом, — у нашій тижневій добірці центральних матеріалів тижня.

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Ці дві історії вбивства дітей відбулися у різний час і за різних обставин, але саме вони цього тижня сколихнули українських інформаційний простір.

Перша з них відбулася ще 10 місяців тому, але відомо про неї стало наприкінці травня. П'ятирічна Дарина Макарчук, ймовірно, загинула від рук батька. Зараз правоохоронці та ЗМІ намагаються встановити причини трагедії.

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Інша смерть - п'ятирічного Кирила Тлявова просто на подвір'ї від, як стверджують прокурори, пострілу поліцейських у Переяславі-Хмельницькому - збурила суспільство та змусила згадати протести у Врадіївці.

За даними слідства, 31 травня вдень місцеві поліцейські у нетверезому стані поцілили з вогнепальної зброї дитині в голову. Як кажуть слідчі, це сталося, коли представники поліції розважалися і стріляли по пляшках.

Image caption До МВС у Києві приносили іграшки та плакати, присвячені 5-річному Кирилу

За кілька годин після повідомлення про смерть хлопчика соцмережами почали ширитися заклики до відставок високопосадовців. На ситуацію відреагував президент Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що не дасть "зам'яти справу".

Image caption Затримані - старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько

Обох підозрюваних поліцейських - лейтенанта Івана Приходька та старшого сержанта Володимира Петровця, - арештували на 60 діб без права застави.

Захист кожного з них наполягає, що невідомо, хто саме влучив у хлопчика. Обоє затриманих свою вину заперечують.

Image caption Іграшки біля відділення поліції в Переяслав-Хмельницькому

У середу в Переяслав-Хмельницькому Кирила поховали. Попрощатися з ним прийшли кілька сотень людей.

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Обговорення трагедії на Чорнобильській АЕС, яка сталася 33 роки тому, стало актуальним цими днями завдяки серіалу виробництва HBO та Sky.

Техногенна катастрофа наочно "вилилась" у п'ять серій, по годині кожна.

Олексій Бреус - один з очевидців перших годин аварії на ЧАЕС. Ми поговорили з ним про обставини тих днів та про те, наскільки достовірно вони зображені у серіалі "Чорнобиль".

Копирайт изображения Олексій Бреус/BBC/Sky UK Ltd/HBO Image caption Олексій Ананенко у травні 1986 році входив до числа тих самих "чорнобильських водолазів", які спускалися під зруйнований вибухом 4 реактор ЧАЕС та про яких йдеться у серіал "Чорнобиль"

А ліквідатор та "чорнобильський дайвер" Олексій Ананенко розповів BBC News Україна про те, як насправді відбувався спуск під зруйнований реактор ЧАЕС, зображений у серіалі.

Копирайт изображения HBO Image caption Комп'ютерну модель ЧАЕС створили у київській студії Postmodern digital

Більшість сцен серіалу зняли у Литві, але частина локацій і акторів були українськими.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Аварія на ЧАЕС коштувала Василю Ігнатенку не лише його життя, але й життя його доньки.

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