Копирайт изображения Jonas Esbjörnsson Image caption Парламентарів на кшталт Пер-Арне Хаканссона можна побачити у звичайній парламентській їдальні

Кар'єра члена парламенту в багатьох країнах обіцяє солідний заробіток, але тільки не у Швеції. Політична культура цієї країни передбачає сувору економію, якої повинні дотримуватися всі народні обранці.

Замість розкішних зарплат і різноманітних привілеїв шведські депутати обмежені суворими рамками, коли справа стосується коштів платників податків.

"Ми звичайні громадяни. Немає сенсу надавати особливі привілеї парламентарям, оскільки наша робота — представляти інтереси громадян і ту реальність, в якій вони живуть", — розповів BBC News Brasil депутат Соціал-демократичної партії Швеції Пер-Арне Хаканссон.

"Ми можемо сказати, що для нас привілей — робити цю роботу і мати можливість впливати на розвиток країни", — додає Хаканссон.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен — єдиний політик у країні, якому надається службовий автомобіль

Шведські парламентарі мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, але при цьому в їх розпорядженні немає службових автомобілів з водіями.

У розпорядженні парламенту є лише три автомобілі Volvo S80, і їх використовують тільки голова парламенту і три його заступники на офіційних заходах.

"Ми не надаємо послуги таксі. Наші машини не відвозять людей додому або на роботу", — говорить представник парламенту Рене Поедке.

Прем'єр-міністр — фактично єдиний посадовець, який має право на службовий автомобіль.

Копирайт изображения Camilla Svensk/Sveriges Riksdag Image caption Зарплати у шведських депутатів набагато нижчі, ніж у їхніх колег з багатьох інших країн

Надбавка на скромний обід

Зарплата члена шведського парламенту — близько 6 900 доларів на місяць, що становить приблизно половину зарплати конгресмена США (14 тисяч доларів).

Середня місячна зарплата у Швеції становить приблизно 2 800 доларів на місяць.

Ті члени парламенту, чиї виборчі округи знаходяться за межами Стокгольма, мають право на надбавку за ті дні, які вони проводять у столиці.

Який же розмір цієї надбавки? Близько 12 доларів на день — за ці гроші в Стокгольмі можна дозволити собі хіба що дуже скромний обід.

Копирайт изображения Ingemar Edfalk/Sveriges Riksdag Image caption Депутати шведського парламенту почали отримувати зарплату лише в 1957 році

До 1957 року шведські парламентарі взагалі не отримували зарплати й розраховували лише на фінансову підтримку своєї партії.

Введення зарплат стало якоюсь гарантією того, що в жодного громадянина не буде перешкод для заняття політикою. Однак для шведів важливо, аби зарплата не була аж надто спокусливою.

Дешеві меблі та односпальне ліжко

Як і чиновникам з багатьох інших країн, шведським парламентарям надаються субсидії на житло. Однак це стосується тільки тих депутатів, які не живуть у Стокгольмі.

Житло чиновників складно назвати розкішним: наприклад, Пер-Арне Хаканссон живе у квартирі площею всього 46 квадратних метрів.

Копирайт изображения Claudia Wallin Image caption Державні квартири дуже скромно обставлені, а родичі депутатів повинні платити за проживання в них

Деякі державні квартири це взагалі крихітні студії площею у 16 квадратних метрів.

Крім того, в цих квартирах немає пральних або посудомийних машин і у всіх є лише односпальні ліжка.

Гроші платників податків витрачають тільки на утримання чиновників — їх партнери й родичі повинні платити за проживання в цих квартирах, навіть якщо проводять там усього одну ніч.

Копирайт изображения Claudia Wallin Image caption Депутати мусять самі платити за свою каву

Якщо ж депутат хоче жити разом з кимось, то йому необхідно оплачувати половину вартості оренди квартири.

"Ми не маємо наміру платити за кого-небудь, крім парламентаря, який живе в цій квартирі", — пояснює співробітниця парламенту Анна Аспегрен.

При цьому депутат може жити в будь-якому іншому місці й використовувати житлову субсидію для оплати оренди. Однак вона обмежується 820 доларами на місяць, що вкрай мало для оренди житла в центральних районах Стокгольма.

Копирайт изображения Claudia Wallin Image caption Кабінети шведських парламентарів складно назвати розкішними

До 1990-х років економія була ще жорсткішою: чиновникам не надавали квартири й частенько вони спали у своїх кабінетах площею в середньому 15 квадратних метрів.

"Волонтерська робота"

Крім цього, депутатам заборонено наймати особистих помічників або радників. Замість цього представлені в парламенті партії отримують допомогу для наймання групи співробітників, які працюють для всіх депутатів від кожної партії.

У регіональній політиці заходи економії ще жорсткіші.

Політичне представництво вважається додатковим навантаженням до основної роботи. Приблизно 94% членів місцевих рад працюють безкоштовно. Виняток становлять політики з виконавчих комітетів, які отримують зарплати за повний або неповний робочий день.

"Це волонтерська робота, яку можна прекрасно виконувати в наш вільний час", — пояснює член міської ради Стокгольма Христина Елффорс-Сьодін.

В Україні депутати місцевого рівня не отримують заробітну плату, проте можуть суміщати свою діяльність з основною роботою й отримувати компенсацію за пропущені робочі дні.

Депутати Верховної Ради не мають право суміщати свою діяльність з іншою роботою, а тому отримують заробітну плату. Рядовий депутат має оклад у трохи більше ніж 19 тисяч гривень (близько 710 доларів), а голова комітету — понад 20 тисяч.

При цьому вони мають право на помічників, загальний фонд оплати праці яких складає близько 48 тисяч гривень.

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