Прийом Беленюком: як Зеленський хоче нокаутувати українську політику

Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимир Зеленський був на з'їзді у супроводі голови своєї адміністрації Андрія Богдана та помічника Сергія Шефіра

Партія Володимира Зеленського "Слуга народу" розраховує провести до нової Верховної Ради більше сотні своїх депутатів.

У неділю політсила оприлюднила виборчий список та представила кількох мажоритарників.

Партія президента

Копирайт изображения УНІАН

На з'їзд зібралося кілька сотень членів "Зе Команди".

"Ми в Одесі нормально, повоюємо. У нас нормальні кандидати", - ділився прогнозами один з учасників з'їзду у розмові з колегою з іншого регіону.

Image caption Юрій Корявченков (Юзік) та Олександр Скічко. Один з них став кандидатом

Традиційно для команди нового президента України, на його заході зібралися не лише причетні до політики люди, а й представники шоу-бізнесу (наприклад, ведучий Олександр Скічко) і "квнщики" (з ексредактором "КВН" та чинним редактором "Ліги сміху" Андрієм Чивуріним Володимир Зеленський вітався особисто).

Image caption Андрій Чивурін

Сам глава держави почав свій виступ з жарту.

"Це точно моя промова, не Петра Олексійовича?" - запитав він зі сцени у помічників, натякаючи на скандал з "плагіатом" виступу Порошенка у Брюсселі.

Головною інтригою було, хто увійде до списків "Слуги народу", якому соціологи зараз пророкують впевнене перше місце на майбутніх виборах.

Володимир Зеленський пояснив, що всіх кандидатів від партії умовно можна розділити на три частини: експерти, активісти з регіонів, а також ті, хто пройшов через інтернет-відбір.

Останніх, за даними прес-служби, подавалося більше 3,5 тис.

"Може, комусь з них вдалося нас обдурити, але сподіваємося, що громадськість і журналісти допоможуть нам виправити помилки", - відзначав президент.

Він вкотре повторив обіцянку скасувати недоторканність депутатів, яку має втілити його партія, якщо прийде до влади.

"За кнопкодавство позбавлятимемо мандату…. За незаконне збагачення саджатимемо", - обіцяв Володимир Зеленський.

І анонсував другий удар по старій політичній системі України (першим, мовляв, була його перемога на президентських виборах): "Система поки що в нокдауні, ми пропонуємо нокаут. Зробимо їх ще раз".

Без депутатів

Image caption Перша двадцятка "Слуги народу"

Сам же виборчий список, яким "Слуга народу" має нокаутувати стару українську політику, озвучив голова партії і спікер "Зе Команди" Дмитро Разумков.

Він назвав сотню прізвищ, які підуть на вибори під "Зе брендом", а також кількох мажоритарників, які представлятимуть партію в округах.

"Остаточно з мажоритарниками визначимося сьогодні-завтра", - пообіцяв Дмитро Разумков. А пізніше

"Ця сотня кандидатів, вони всі вважаються прохідною частиною", - розповів BBC News Україна Святослав Юраш, 27-й номер у списку.

А голова штабу Олександр Корнієнко назвав "мінімально прийнятним" результатом - 230 мандатів, які партія отримає за списками й в округах.

За словами Святослава Юраша, які підтвердили й інші учасники з'їзду, виборчий список формувався до останнього моменту, і люди, якій до нього увійшли, до кінця не знали, чи опиняться там.

Image caption Святослав Юраш

Першу двадцятку, яка має стати локомотивом на виборах, викликали на сцену. Виглядає вона так:

Дмитро Разумков, голова партії "Слуга Народу". Руслан Стефанчук, представник президента у парламенті. Ірина Венедіктова, яка у "Зе Команді" відповідає за судову реформу. Давид Арахамія, ІТ-підприємець і волонтер. Галина Янченко, експертка з питань антикорупційної політики. Михайло Федоров, радник президента та один з авторів концепції "діджиталізації" у програмі Зеленського Олександр Корнієнко, голова штабу партії "Слуга Народу". Красносільська Анастасія Олегівна, експертка з податкового законодавства. Олександр Ткаченко, гендиректор каналу "1+1". Жан Беленюк, чемпіон світу з греко-римської боротьби та срібний призер Олімпіади. Сергій Бабак, експерт з питань освіти. Владислав Криклій, економіст. Олена Шуляк, експертка у галузі девелопменту та будівництва. Дмитро Наталуха, громадський діяч і правозахисник. Єлизавета Ясько, кінопродюсерка. Олексій Оржель, експерт у сфері паливно-енергетичного комплексу. Андрій Герус, експерт з питань енергетики. Михайло Радуцький, лікар. Денис Монастирський, експерт з питань правоохоронної та судової систем. Данило Гетманцев Олександрович, експерт з питань податків, публічних фінансів, банківського права.

А серед мажоритарників від "Слуги народу" будуть йти актор "Кварталу 95" Юрій Корявченков (Юзік), що балотуватиметься у Кривому Розі, та журналіст каналу "1+1" Олександр Дубінський, який висуватиметься на Київщині.

У партії наголошують, що серед її кандидатів принципово не буде жодного чинного депутата (цим, зокрема, пояснюється і відсутність серед кандидатів Сергія Лещенка, який вже давно співпрацює з "Зе Командою").

BBC News Україна поспілкувалися з кількома кандидатами від партії Зеленського.

Беленюк

Image caption Жан Беленюк

Жан Беленюк розповідає, що не планував балотуватися, але кілька днів тому йому особисто подзвонив Володимир Зеленський й запросив до виборчого списку.

"Я погодився, адже і на президентських виборах підтримував Зеленського", - пояснив спортсмен.

Він, до речі, планує продовжувати тренування, щоб взяти участь у наступних Олімпійських іграх - у партії на це погодилися.

У самій Верховній Раді планує займатися питаннями спорту.

"Політики не боюся", - запевнив срібний призер Олімпіади.

Дубинський

Image caption Олександр Дубинський (ліворуч)

Ведучий Олександр Дубинський розповів, що до останнього не знав, чи стане кандидатом від "Слуги народу", але балотуватися планував у будь-якому разі.

"Принципово вирішив іти по 94 округу, по якому висуватиметься Кононенко", - пояснив журналіст.

Кидати журналістську роботу на каналі "1+1" він, у випадку перемоги, не планує.

Каже, що продовжуватиме працювати, але не отримуватиме за це зарплату: "Буду, як волонтер".

Корявченков ("Юзік")

Копирайт изображения УНІАН Image caption Юрій Корявченков піклуватиметься про рідний Кривий Ріг

У Юрія Корявченкова політичні плани більше нагадують прогрму мера чи депутата міської ради - він хоче працювати для вирішення проблем Кривого Рогу.

"Пропрацьовуємо всі проблеми у нашому місті", - розповів актор.

"Сподіваюся, що у Верховній Раді буду займатися, окрім державних справ, і своїм рідним містом", - додав він.

Чи залишить виступи у "Кварталі", ще не знає: "Подивимось. Може, безкоштовно буду виступати".

Лещенко

Копирайт изображения Лещенко Image caption Сергій Лещенко ще не знає, чи подаватиметься в депутати. Але точно не від "Слуги народу"

Сергій Лещенко як чинний депутат не став представником від партії.

Він все ще не знає, чи буде балотуватися.

Каже, що, можливо, висуватиметься на одному окрузі в Києві, але точно не від партії "Слуга народу".

Самовисуванці можуть подавати свої кандидатури ще 11 днів (партії ж мають висунути своїх мажоритарників до вівторка). За цей час Сергій Лещенко обіцяє визаначитися зі своїм політичним майбутнім.

"Квартал"

Image caption Сергій Шефір

Сергій Шефір, перший помічник президента Зеленського та його партнер по "Кварталу 95" (вже екс партнер, як наголошує сам він) розповів, що студія продовжуватиме гастролювати цим літом.

Але без Зеленського на сцені (до речі, в студії все ще не визначилися, хто пародіюватиме президента).

"Тур квартала запланований ще з осені - концерти будуть, як завжди, комерційні і благодійні", - відзначив соратник президента.

Але, запевнив Сергій Шефір, це жодним чином не буде агітацією - ніяких прапорів партії на виступах не буде.

Чи буде виступати Юрій Корявченков, що став кандидатом, Шефір ще не знає: "Якщо стане депутатом, то не буде грати. І під час виборчої кампанії, напевно, він не може виступати, адже це можна розцінити як агітацію. Треба з юристами проконсультуватися".

Image caption Олександр Ткаченко

Помічник президента також зізнався, що у партії дуже занепокоєні чутками про нібито продаж місць у її виборчому списку: "Ми п'ятий день сидимо, і все вичищаємо. Не дай бог, хтось пролізе. Якщо ми спіймаємо, дамо по руках і посадимо".

Тим часом вже після з'їзду Дмитро Разумков пообіцяв провести "постпраймеріз", після яких список "Слуги народу" набуде фінального вигляду.

"Ми проведемо постпраймеріз, які дадуть нам можливість вивчити всіх кандидатів. Якщо стосовно когось буде знайдений серйозний негатив, якщо хтось виявиться не достойним представляти партію "Слуга Народу" у Верховній Раді, ми його обов'язково приберемо. Закон дозволяє нам це зробити до 8 липня", - відзначив перший номер партії Зеленського.

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