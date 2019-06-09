Рестарт Порошенка: свіжі обличчя з відтінком закритості

Копирайт изображения UNIAN Image caption Перша десятка списку Петра Порошенка - шість чоловіків та чотири жінки

Петро Порошенко йде на вибори з командою старих соратників, оновленою кількома новини і відомими обличчями у першій десятці.

"Хороших людей багато, а місць у прохідній частині мало", - жартував один з членів "Європейської солідарності" ще на початку з'їзду.

Ці слова виявились пророчими, і дива не сталось - попри обіцянку представити всіх кандидатів за списком та в округах, партія президента так і не змогла показати решту кандидатів.

Гості з "Фронту"

З самого ранку в офісі партії "ЄС" збирались депутати, які сподіваються потрапити до прохідної частини списку Євросолідарності.

"Для мене самої запрошення було несподіванкою, вчора святкувала день народження, зателефонували, і сказали прийти на з'їзд", - розповідає Тетяна Чорновіл, яка була одним з облич "Народного фронту" на минулих виборах.

"Фронт" не пішов на вибори за партійними списками, і його представники розбіглись по багатьох партіях. У "ЄС" на цих виборах ми побачимо спікера Ради Андрія Парубія, а поза межами десятки ще може з'явитись Вікторія Сюмар, Тетяна Чорновіл та Сергій Висоцький.

Image caption Тетяна Чорновол з "Народного фронту" може опинитись у списку "ЄС"

Ідеолог нового закону про українську мову Микола Княжицький у розмові з ВВС News News Україна також анонсував, що буде балотуватись від Євросолідарності у 116 окрузі Львова.

"Партійність "ЄС" У Львові - це швидше плюс. Хоча зараз там "Голос" Вакарчука вже на першому місці", - констатував пан Княжицький.

Керівник фракції БПП у Раді Артур Герасимов, як і більшість його колег, запевняли, що не знають про своє місце у списку.

Хтось лукавив, але більшість дійсно не знали - станом на ранок остаточно затвердженою була тільки перша десятка.

Перша десятка

Формат з'їзду був новим для партії Порошенка - без трибуни, зате з експрезидентом у якості ведучого, який гуляв на сцені і представляв першу десятку.

Петро Порошенко

Андрій Парубій

Ірина Геращенко

Михайло Забродський

Софія Федина

Мустафа Джемілєв

Яна Зінкевич

Олег Синютка

Ахтем Чийгоз

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Спікер парламенту Андрія Парубій на другому місці був прогнозованим. Він оголосив про альянс з Порошенком ще тиждень тому.

Так само і з Іриною Геращенко, яка є одним з облич оновленої партії Порошенка. Висока позиція співачки Софії Федини теж не стала несподіванкою - вона була довіреною особою президента на виборах і в останні тижні стала ледь не символом "ЄС".

"Подзвонили з партії, і я погодився йти в Раду, конкурс не проходив", - розповів ВВС News Україна командувач Десантно-штурмових сил, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Image caption Андрій Парубій

Легендарний командувач 95-ї бригади за свої дії в жарке літо 2014 року отримав звання Героя України.

"Хтось призначає кадри з 95 кварталу, а для нас важливіші ті, хто прийшов 95-у бригаду", - пожартував Петро Порошенко з кадрової політики Володимира Зеленського.

Через новий формат заходу суфлери для поставили аж за першим рядом гостей.

Чи не найбільше овацій викликала поява відомої волонтерки і командира медичного батальйону "Госпітальєри" Яни Зінкевич. Після страшної автокатастрофи вона пересувається на візку.

Губернатора Львівської області Олега Синютку - єдиної, яка проголосувала за Порошенка, похвалили за високі економічні показники області і залучення іноземних інвестицій.

Віцепрем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе отримала похвалу за роботу на європейському напрямку, хоча її потрапляння в десятку стало дещо несподіваним.

Image caption Михайло Забродський

Двоє лідерів кримськотатарського народу у десятці Порошенка, а глава Меджлісу Рефат Чубаров у списку Смєшка - окрема історія.

Мустафа Джемілєв каже, що в нього було бажання, щоб усі троє лідерів руху, включно з Рефатом Чубаровим та Ахтемом Чийгозом, були в "ЄС".

"Але кількість прохідних місць обмежена. Троє кримських татар - це мабуть перебір. Тому після узгодження з Петром Олексійовичом вирішили у різних партіях піти", - пояснив пан Джемілєв. Тому Рефат Чубаров пішов у першій п'ятірці партії Ігоря Смєшка.

Сам Джемілєв казав, що вже й не хотів балотуватись до парламенту через поважний вік 75 років, проте "Петро Олексійович сказав, що хоче бачити у десятці, як я міг відмовити".

"Я у тюрмі вам казав - ви мій президент, ви досі мій президент" - подякував Ахтем Чийгоз Петру Порошенку під час представлення десятки.

Одного з лідерів кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза вдалось обміняти у Росії за допомогою Туреччини восени 2017 року.

Стримати Зеленського

"Йдемо, щоб не допустити реваншу проросійських сил", - пояснював партійцям Петро Порошенко завдання свого балотування.

Сам він чітко не сказав, чи буде особисто брати депутатський значок, проте заявив журналістам, що нестиме усю відповідальність за фракцію.

Порошенко наполягає, що у всіх сферах може бути "відкат назад", а тому обіцяє у Раді захистити мову, децентралізацію, безвіз й інші свої досягнення.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Яна Зінкевич

Порошенко хоче не допустити однопартійної більшості та однопартійного уряду Зеленського, але його партія підтримуватиме кроки президента, "які відповідають нашій стратегії на членство в ЄС і НАТО".

"Виклики перед країною такі, що одного голосу замало, потрібна сила і досвід. Які в нашої команди є", - натякнув Порошенко на конкурента Святослава Вакарчука у своїй електоральній ніші.

І небезпеку від Вакарчука в "ЄС" прекрасно розуміють, погоджуючись, що електорат у них переважно спільний.

"У нас поки 8%, на цьому зупинились і не падаємо. "Голос" знищить Гриценка і Садового, побачимо, скільки вони відкусять від нас", - розповів ВВС News Україна один з партійців.

Хоча керівник виборчого штабу партії Сергій Березенко все ж таки сподівається, що "Голос" відбере голоси не тільки у них, а й у Зеленського - на Заході та в Центрі України.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Мустафа Джемілєв каже, що похід Рефата Чубарова у списку Ігоря Смєшка узгоджений з Порошенком

У "Європейській солідарності" запевняють, що атакувати "Голос" під час цієї кампанії не мають намірів й таки розраховують, що 25% тих, хто голосував за Порошенка у другому турі президентських виборів, вистачить на всіх.

Ще одне сподівання, що на третій місяць президентства Зеленського рейтинг "Слуги народу" почне падати. Але визнають, що партія чинного президента отримає не менше 100 депутатів за списком і дуже багато мажоритарників.

У партії Порошенка особливо не вірять у те, що КС скасує парламентські перегони, і очікують на вибори саме 21 липня.

Місця мало, людей - багато

Оптимістичний прогноз на прохідну частину партії Порошенка - до 30 людей зі списку, а більш реалістичний - не більше 22-23 депутатів, діляться співрозмовники.

Звичайно, на всіх охочих і "потрібних" людей прохідних місць не вистачить.

У день з'їзду офісом Порошенка ходили щонайменше кілька десятків депутатів та міністрів, які претендують на прохідну частину - від урядовців Степана Кубіва та Павла Розенка, до депутатів Руслана Князевича і Олександра Черненка.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Софія Федина

А ще ж багато інших соратників та волонтерів, які перемогли у "праймеріз" партії Порошенко.

Процес поділу пирога сьогодні у Порошенка явно забуксував. Одразу після представлення першої десятки оголосили "технічну перерву" на годину, після якої мали представити решту списку і мажоритарників.

Проте кількагодинні консультації за зачиненими дверима не дали результатів.

Журналісти поступово почали розходитись, так само як і партійці. В певний момент журналістам почали натякати - нічого вже не буде і чекати немає чого.

Одна з версій - має відбутись закрите засідання без журналістів, де і визначать список.

Інша - домовленості поки недосяжні і до завтра жодного списку кандидатів вже не буде. У будь-якому разі, журналістів тактовно попросили залишити офіс "Європейської солідарності".

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