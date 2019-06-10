Підводне селище, що виринає на поверхню раз на рік
У західному індійському штаті Гоа є селище, яке можна побачити лише протягом одного місяць на рік - на інші 11 місяців воно зникає під водою. Та коли вода відступає, його колишні мешканці, які тепер живуть в інших місцях, збираються разом, щоб відвідати свою малу батьківщину.
У селищі-примарі побувала журналістка Супрія Вохра.
Колись квітуче селище Курді було розташоване між двома пагорбами у Західних Гатах. Через нього протікала річка Салаулім - притока однієї з головних річок у Гоа.
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Проте у 1986 році селище фактично перестало існувати. Тоді побудували першу у штаті греблю, внаслідок чого селище повністю опинилось під водою.
Однак щороку в травні вода відступає - щоб показати те, що залишилось від Курді.
Потріскана земля, пеньки дерев, залишки будинків і релігійних споруд, рештки розбитих побутових предметів, зруйновані канали і кілометри безплідної землі, які подекуди перетинають водойми.
Земля у селищі була родючою, і більша частина з його 3000 мешканців працювала на ній - вони обробляли рисові поля в оточенні кокосових пальм, кешью, мангових і джекфрутових дерев.
Індуїсти, мусульмани і християни жили разом. У Курді був головний храм, кілька невеликих храмів, каплиця і мусульманська святиня. Воно також було батьківщиною відомого класичного співака Могубая Курдикара.
Але усе різко змінилося після того, як Гоа звільнили від португальців у 1961 році.
Перший головний міністр, Даянан Бандокар, відвідав село з новинами про будівництво першої у штаті греблі. Він зібрав усіх жителів і сказав, що це принесе користь усьому південному Гоа.
"Він сказав, що наше село потоне, але це буде жертва заради вищого блага", - каже 75-річний Гаянан Курдикар, який зберіг яскраві спогади про зустріч.
Пан Курдикар та інші мешканці, загалом понад 600 сімей, були змушені переселитися до сусідніх сіл, але отримали землю та компенсацію.
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Проєкт був амбітним. Він отримав назву "Іригаційний проєкт Салаулім" - за назвою річки, на якій його будували. Він мав забезпечити питною водою, а також водою для зрошення та промислових потреб більшу частину південного Гоа - близько 400 млн літрів води на день.
"Коли ми приїхали до нового села, ми не мали абсолютно нічого", - згадує Інасіо Родрігес. Його родина була серед перших кількох сімей, які переїхали у 1982 році. Їм довелося жити у тимчасових будинках, поки вони не змогли побудувати власні будинки з нуля. Деяким на це знадобилось майже п'ять років.
Коли сім'я Гуручарана Курдикара переїхала у нове село в 1986 році, йому було 10 років.
"Я трохи пам'ятаю, як мої батьки похапцем складали речі у пікап. Мене разом із братом і бабусею також посадили у кузов.
Його мати, Мамта Курдикар, пам'ятає цей день більш чітко. "Я думаю, що ми були серед останніх кількох родин, що залишилися. Вночі йшов сильний дощ, і вода з полів почала заливати наш будинок. Ми повинні були негайно виїхати. Я не змогла забрати навіть свій млин", - згадує жінка.
Але вода з греблі ніколи не дійшла до сіл, куди переїхали колишні мешканці Курді.
"Водогін не дійшов до всіх сіл південного Гоа, як обіцяли, - каже Гаянан Курдикар. - Тож ми не отримуємо питну воду з греблі".
У Ваддемі, де зараз живе пан Курдикар, є дві великі свердловини. Але в квітні-травні свердловини починають пересихати. І тоді питну воду вони отримують з урядових цистерн.
Коли вода в травні відступає, колишні мешканці Курді відвідують свою втрачену батьківщину.
Християнська та індуїстська громади протягом цього місяця влаштовують свої свята.
"Сьогодні нам дуже легко зібрати свої речі і переїхати", - каже Веніша Фернандес, соціолог з Гоа.
"Але ідентичність мешканців Курді була похідною від їхньої землі. Вони були тісно і безпосередньо з нею пов'язані. Мабуть, тому вони так про неї пам'ятають і продовжують повертатися до неї", - додає вона.
Супрія Вохра - незалежна журналістка, що мешкає у Гоа.
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