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Партія "Батьківщина" проголосила бажання увійти до коаліції у новій Верховній Раді разом із президентською партією "Слуга народу" і хотіла б бачити на посаді керівника уряду свого лідера, Юлію Тимошенко.

На з'їзді "Батьківщини", який був присвячений затвердженню партійного списку кандидатів у депутати, фактично, пролунала офіційна пропозиція до команди "Зе!" створити союз. Юлія Тимошенко навіть запропонувала назву коаліції - "Коаліція змін" і запевняла, що разом ці дві політичні сили вже за 100 днів після формування уряду змогли б продемонструвати реальні результати своєї діяльності.

Сама Юлія Тимошенко про своє прем'єрство нічого не говорила, однак запевняла, що "Батьківщина" готова спільно із новою владою ламати стару систему.

Натомість, зі сцени з'їзду активісти партії постійно говорили про прем'єрство як одну із цілей, якої хоче досягти "Батьківщина".

Список: майже без несподіванок

Хоча формально з'їзд був скликаний задля затвердження партійного списку кандидатів у депутати і висуванців у мажоритарних округах, учасники зібрання і журналісти почули лише перші п'ять прізвищ списку. Решту пообіцяли оприлюднити на сайті партії пізніше.

Несподіванкою "п'ятірки" виявилося хіба що друге місце у списку у мільйонера Сергія Тарути, який очолює партію "Основа". Він підтримував Юлію Тимошенко на президентських виборах. Як кажуть джерела у "Батьківщині", співпраця з ним пов'язана, зокрема, із фінансовою підтримкою партії.

Очолюють список також ексголова СБУ, голова партії "Справедливість" Валентин Наливайченко, який у минулому входив до фракції "Батьківщини" у парламенті, чинний депутат Сергій Соболєв та Олена Кондратюк - депутат парламенту від "Батьківщини", дружина одного з керівників медіахолдингу StarLightMedia Олександра Богуцького, який належить Віктору Пінчуку.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Перша п'ятірка списку "Батьківщини": Юлія Тимошенко, Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Сергій Соболєв, Олена Кондратюк

За інформацією BBC News Україна, до другої п'ятірки увійшов чинний депутат Іван Кириленко, колишній нардеп генерал-лейтенант Андрій Кожем'якін, депутати Григорій Немиря, Сергій Власенко та Валерій Дубіль.

Серед учасників з'їзду, які піднялися на сцену, встановлену просто неба у дворі партійного офісу, можна було також побачити Олександра Абдулліна, Олексія Кучеренка, Івана Крулька, Альону Шкрум, а також Євгена Рибчинського, депутата Ради, який нещодавно приєднався до команди "Батьківщини", а до того був у фракціях БПП і "Воля народу". Імовірно, усі вони будуть у прохідній частині виборчого списку.

"Мастодонти", "динозаври" та "метеорити"

Лідерка партії заявила, що не хоче допустити реваншу попередніх сил, які "п'ять років грабували країну", а тому виступає за "об'єднання демократичних сил".

Зокрема, вона висловилася за об'єднання зусиль із партіями "Слуга народу" і "Голос" у мажоритарних округах.

"Нам потрібно стати ініціаторами об'єднання. Справжні демократичні сили, які можуть прийти в парламент - "Батьківщина", "Слуга народу", "Голос" Святослава Вакарчука - повинні об'єднати свої сили, щоб не дати можливості перемогти у мажоритарних округах мастодонтам корумпованого режиму, що діяв п'ять років і який зараз впав", - заявила Юлія Тимошенко.

Взагалі, впродовж усього виступу Юлія Тимошенко намагалася протиставити свою політичну силу "режиму", "системі", "колишнім", так ніби вона особисто і очолювана нею політична сила ніколи не були частиною цією системи впродовж багатьох років.

Щоправда, можливо вона має на увазі лише попередників Володимира Зеленського, котрі були при владі останні п'ять років.

За її словами, президентські вибори стали своєрідним "метеоритом" для політиків, які були при владі останні п'ять років і падіння якого "вимило їх, як динозаврів".

Досвід проти молодості?

"Коли ми говоримо про парламентські вибори, то насправді ідеться про обрання прем'єр-міністра країни. І ми маємо такого кандидата", - заявив депутат парламенту Іван Крулько зі сцени з'їзду.

Колишній міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко у своєму виступі назвав Тимошенко "майбутнім прем'єром".

Сама лідерка "Батьківщини" сказала, що її політсила готова запропонувати майбутній коаліції, яка обере голову уряду, свою програму "Новий курс" у якості коаліційної угоди.

Саму ж коаліції вона пропонує назвати "Коаліція дій". Перші результати майбутня коаліція має показати вже за 100 днів, вважає вона.

В інтерв'ю ВВС News Україна депутат фракції "Батьківщина" Олександра Кужель сказала, що прем'єрство Юлії Тимошенко було б виправдане, зважаючи на те, що молодій команді Володимира Зеленського потрібно опиратися на досвідчених політиків.

"Якщо їм потрібна буде допомога і досвід, вони покличуть. Якщо ні, то це буде їхній особистий ризик і відповідальність", - сказала пані Кужель.

Давній соратник Юлії Тимошенко, депутат Григорій Немиря твердить, що "дуже багато людей" воліють бачити на посаді голови уряду "досвідчену людину, яка знає, що таке економіка".

"Досвід - це очевидний критерій під час обрання керівника уряду, коли перед країною стоять серйозні виклики в економіці і в державному управлінні", - сказав він ВВС News Україна.

Однак, Григорій Немиря визнав, що зараз про можливу коаліцію говорити зарано і запевнив, що переговорів про це із "Слугою народу" не було.

Раніше представники команди Зеленського неодноразово заявляли, що планують створити у парламенті однопартійну більшість, хоч і допускали співпрацю з іншими політичними силами. Зокрема, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук можливими партнерами називав "Батьківщину" і "Голос" Святослава Вакарчука.

В оприлюднених 10 червня дослідженнях Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) партія "Слуга народу" лідирує із великим відривом від інших політичних сил. Її показник на початку червня - понад 48% - дає підстави команді "Зе!" розраховувати на більшість у Раді і без створення коаліції. Рівень підтримки "Батьківщини", за даними КМІС, а також групи "Рейтинг" - в межах 6-7%.

Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що його політична сила не має наміру об'єднуватися ні з ким із старих політиків.

КМІС також запитав людей, кого б вони хотіли бачити на посаді прем'єр-міністра країни. Близько 40% не знали, що відповісти. Але у той же час, близько 12% бачать на посаді голови уряду Юрія Бойка, понад 11% - Юлію Тимошенко і понад 8% - Ігоря Смешка.

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