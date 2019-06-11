З українського притулку - до Швейцарії. Дивовижне життя собак
Ассаль обожнює довгі прогулянки в горах, вона живе в Женеві. Орла любить сніг і ганятися за білками, незабаром вона поїде до Великої Британії. Лулу дуже енергійна, вона - у Бостоні.
Колись ці собаки жили на вулиці чи в притулках України, і їхнє життя могло скластися геть інакше. Розповідаємо три щасливі історії про українських собак.
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Ассаль з Женеви
Ассаль три з половиною роки, вона має блискучу руду шерсть, білі кінчики лап і білий комір. Вона гордо позує на фоні Альпійських гір і Женевського озера.
"Вона зовсім не породиста. Це справжня вулична собака, дуже енергійна", - описує собаку її власниця Азаде Фарташ.
Ассаль народилась в Україні. Колись тут у неї були господарі, але зрештою тварина опинилась у притулку неподалік Києва. Там її і побачила Азаде, яка працювала в агентстві ООН з прав людини і жила тоді в Києві.
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"Я дуже хотіла собаку і спочатку думала навіть купити, але врешті вирішила відвідати притулок. Поїхала туди, побачила її. І це була любов з першого погляду", - розповідає Азаде.
Вона згадує, якою щасливою була Ассаль, коли вперше їхала з нею у машині. А після першого купання вдома її хутро змінило колір, такою вона була брудною.
Жінка розповідає, що через собаку їй довелося змінити звичний ритм життя, але це було нескладно - підйом на годину раніше, довгі прогулянки зранку і ввечері. У Facebook вона знайшла людей, які змогли вигулювати собаку вдень.
Азаде і Асаль разом вже 2,5 роки. Собака двічі перетинала океан, коли її власниця переїжджала до США.
Оформити в Україні документи для перевезення було нелегкою справою, згадує Азаде, але врешті вона з цим впоралась і взяла собаку з собою. Потім вони переїхали до Швейцарії.
"Вона легко знайомиться з іншими собаками. У неї тут більше друзів, ніж у мене, - каже Азаде - Знаєте, кажуть, що це собака обирає тебе. Ось вона мене і обрала. Так, мати собаку - це відповідальність, але з іншого боку, ви маєте того, хто завжди радо вас зустрічає вдома і любить вас, попри все".
Орла поїде до Британії
Життя Орли кардинально змінювалось двічі. Маленьким цуценям її хотіли позбутися і викинули в сніг. Водій вантажівки врятував її і відвіз до притулку. Цуценя було таким маленьким, що росло там разом з котами.
Вдруге собаці пощастило, коли з притулку її забрали додому. Вона отримала ім'я Орла і нову господиню - Фіону.
"Коли мені дали в руки цей комок шерсті, це був доленосний момент", - згадує Фіона Фрейзер. Вона очолює Моніторингову місії ООН із прав людини в Україні, і її робота часто пов'язана з переїздами. Саме через це вона тривалий час не наважувалась взяти собаку. Проте вирішила спробувати в Україні.
Вони з Орлою разом вже майже три роки. Собака обожнює прогулянки в парках, у неї є улюблена галявина у парку за Михайлівським собором, де живуть білки і можна побігати без повідка.
Орла веде активне світське життя у Києві - відвідує ресторани, брала участь у "КиївПрайді" і збирається вийти на акцію знову наприкінці червня.
Але незабаром життя у місті вона змінить на життя у селі. Фіона Фрейзер за місяць переїжджає з України працювати до Афганістану. Орла ж вирушить жити до її родини в Британію.
"Я буду навідувати її, але знаю, що сумуватиму за нею дуже. Так сильно до неї звикла. Там вона житиме у місці, де буде багато простору і багато собак. Знаю, що там їй буде добре", - каже Фіона Фрейзер.
У Києві жінка знайшла кількох людей, які допомагають доглядати за собакою, вигулюють її вдень, поки Фіона на роботі, чи у від'їздах.
"Мати собаку - це велика відповідальність і треба бути готовими вставати рано, ходити на довгі прогулянки. Але разом з тим це така радість, це справжня дружба", - каже Фіона.
Орла - не породиста собака, вона з тих, що виживають, як і всі собаки у притулках, каже Фіона:
"У притулках є стільки чудових тварин і брати їх звідти - це дуже хороша річ. Так ви даєте домівку тому, хто цього дуже потребує, тому, кого колись залишили".
Лулу обожнює Бостон
Лулу - розумна і тренована собака, але вона боїться гучних звуків. Тварина жила у притулку в Гостомелі, і яким було її життя до цього, ніхто не знає.
Спочатку її родиною стала Тара Кан, яка приїздила сюди волонтерити. Жінка піклувалась про неї кілька тижнів, тренувала її, а потім знайшла для неї нову сім'ю.
"Я знала, що вона не може бути зі мною довго через мою роботу, бо я переїжджаю з країни до країни", - каже Тара, яка теж працює в ООН.
Зараз Тара живе у Центральноафриканській Республіці, а Лулу - в американському Бостоні. Туди собаку відвезла Тара, оформивши всі документи. Так само вона знайшла родину для ще однієї бездомної собаки з Боснії.
Шукати у США родини для бездомних песиків їй допомогали волонтери з організації "Transform a Street Dog". Вони влаштували там вже багатьох собак з України.
"Я стежу за родиною Лулу у соцмережах, бачу фото Лулу. Вона - щаслива, має чудове життя і я дуже рада за неї, - розповідає Тара, - Я люблю тварин і навколо мене завжди були тварини у дитинстві. Оскільки зараз я не можу мати собаку, я вирішила хоча б знайти для неї родину".
Жінка каже, що у притулках живуть чудові собаки, які дуже потребують турботи.
В Україні немає статистики бездомних тварин. За різними підрахунками, опіки потребують кілька десятків тисяч собак і котів.
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